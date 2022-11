La Battaglia per Kherson si avvicina. L’esercito russo prepara ad affrontare la controffensiva delle forze ucraine Nato.





Rapporto da Sorovikin a Shoigu. Quali decisioni sono state prese?

Il comandante in capo delle forze dell’operazione militare russa in Ucraina, Sergey Sorovikin, ha dichiarato che che “le forze ucraine hanno subito pesanti perdite nell’asse di Kherson, perdite che sono otto volte superiori alle perdite delle forze russe”.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha approvato la proposta del comandante in capo dell’operazione militare russa in Ucraina, Sergey Sorovikin, in merito all’evacuazione della sponda occidentale del fiume Dnepr, appartenente alla regione di Kherson.

Il generale Sorovikin ha presentato oggi un rapporto sull’operazione al ministro della Difesa Shoigu, in cui ha confermato che “la situazione per l’operazione militare speciale è generalmente stabile”.

Sorovikin ha osservato che “nonostante le pesanti perdite del nemico (Ucraina) in equipaggiamento e forze, questi non tralacia un tentativo di attaccare le forze russe ma senza esito”, sottolineando, allo stesso tempo, che le forze russe “ribattono con successo a tutti i attacchi nemici”.

Sorovikin ha rivelato che “le forze ucraine subiscono pesanti perdite nell’asse di Kherson, tali che sono otto volte superiori alle perdite delle forze russe”.

Nel suo rapporto al ministro della Difesa russo, il comandante delle forze congiunte russe ha annunciato che “le perdite della parte ucraina sono state di oltre 9.500 militari, mortie feriti durante gli attacchi all’asse Kherson, da agosto a ottobre”.

Ha aggiunto che “le forze armate ucraine hanno perso più di 200 carri armati, 500 veicoli corazzati da combattimento, circa 600 veicoli utilizzati per vari scopi e più di 50 pezzi di artiglieria e mortai”.

Allo stesso tempo, Sorovikin ha sottolineato che “tutti i tentativi di operazioni offensive delle forze armate ucraine nelle direzioni Kobyansk e Krasnolimansky sono stati repressi”.

Il comandante ha osservato che “le capacità di combattimento delle formazioni e delle forze congiunte (la russa e gli alleati) sono aumentate in modo significativo e la potenza di combattimento è aumentata a scapito della mobilitazione e sono state create riserve”.

Il generale russo ha sottolineato che “le forze russe hanno ripreso le loro operazioni offensive in alcune aree” e che “ci sono battaglie di strada nella periferia orientale di Artemovsk”.

Per quanto riguarda la situazione nella regione di Kherson, Sorovikin ha assicurato a Shoigu che “la città di Kherson e le città vicine non possono essere completamente fornite e gestite e la vita delle persone è in costante pericolo”, osservando che “tutti i residenti della regione di Kherson, che sono più di 115mila persone hanno lasciato la zona di combattimento”. Il comandante ha continuato: “Si propone di prendere la difesa lungo la riva sinistra del fiume Dnepr”, spiegando che “non è possibile mantenere un gruppo di forze sulla riva destra” (sarebbe indifendibile).

Il centro di comando delle forze congiunte russe ha annunciato che il ministro della Difesa Shoigu ha approvato le proposte del generale Sorovikin e ha ordinato “l’inizio dei preparativi per il ritiro delle truppe dalla riva destra del fiume Dnepr”, mentre Sorovikin ha annunciato che l’esercito russo avrebbe “Presto cominceremo a effettuare una manovra per posizionare le forze sulla riva sinistra del Dnepr”.

La scorsa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato la necessità di “evacuare la popolazione che vive nelle zone di guerra a Kherson”, aggiungendo che i civili “non dovrebbero soffrire”.

Il vice capo dell’amministrazione della provincia di Kherson, Kirill Strimosov, ha annunciato , alla fine dello scorso ottobre, che “le formazioni armate ucraine Nato stanno cercando di lanciare presto un attacco su larga scala contro la provincia di Kherson”.

Ciò avviene dopo che il generale Sorovikin ha annunciato, a metà del mese scorso , che l’esercito russo “garantirà la partenza sicura dei residenti di Kherson verso aree sicure nel quadro del programma di reinsediamento preparato dal governo russo”.

“L’esercito russo ha avviato il processo di evacuazione dei residenti di Kherson”, ha sottolineato Sorovikin, e che la decisione “si basa sulla necessità di raggiungere la massima conservazione della vita della popolazione civile e militare”.

Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago