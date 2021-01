L ‘”unità” di Biden … in una nuova guerra?

da Redazione

di Finiam Cunningham

Questa settimana il presidente Joe Biden ha implorato la sua nazione per l’unità. Mercoledì, nel suo discorso inaugurale, la parola “unità” è stata ripetuta più e più volte.

E, comprensibilmente, beh, potrebbe fare un appello così urgente. Questo perché gli Stati Uniti sono una nazione amaramente divisa tra fazioni apparentemente inconciliabili.

L’ex presidente repubblicano Donald Trump non si è nemmeno presentato per l’inaugurazione del suo successore – la prima volta che un simile affronto si è verificato in quasi 150 anni. Molti dei sostenitori di Trump tra i 74 milioni che lo hanno votato sono convinti che le elezioni siano state rubate dai Democratici. L’appello all’unità di Biden è deriso da queste persone che lo denunciano come un “marxista”. (Questa è una descrizione ridicola di Biden, un vetero-capitalista e imperialista, ma è quello che credono.)

Per i Democratici, molti di quelli dall’altra parte della casa sono una sorta di pazzi suprematisti bianchi, fascisti e “terroristi domestici” che hanno bisogno di “riprogrammazione”. Anche questo è una descrizione ampia, sebbene i Proud Boys, i Custodi del giuramento, il cultori del QAnon e così via, potrebbero certamente qualificarsi per tale designazione.

In ogni caso, Biden avrà bisogno di una montagna di fortuna per unificare queste percezioni e passioni intestine. E va anche detto che i Democratici hanno una grande responsabilità per il disastroso stato di cose. Non si può incolpare tutto di “Trump il demagogo”. Per quasi quattro anni, i democratici e le loro reti mediatiche hanno inesorabilmente minato la presidenza Trump e il suo mandato del 2016 spacciando assurde affermazioni sulla “collusione russa”. Quindi è un po’ ipocrita per il presidente Biden ora fare appello alla nazione per l’ “unità” e il “recupero dell’armonia”.

Proud Boys Sostenitori di Trump

Gli Stati Uniti stanno affrontando una crisi esistenziale a causa di aspre divisioni interne. Se l’unità della nazione non può essere ripristinata, è in gioco la legittimità del governo.

Biden ha alluso a questa situazione precaria nel suo discorso inaugurale con ripetuti e un po ‘disperati appelli all’unità.

Ha detto: “Possiamo unire le forze, fermare le urla e abbassare la temperatura, perché senza unità non c’è pace, solo amarezza e rabbia. Nessun progresso, solo estenuante indignazione. Nessuna nazione, solo uno stato di caos … Questo è il nostro momento storico di crisi e sfida, e l’unità è la strada da percorrere “.

Quindi se l’unità è assente, avverte, non c’è “nessuna nazione, solo uno stato di caos”. Quel pensiero è roba da incubi per la classe politica in America e l’oligarchia dei super ricchi.

Come può essere trovata questa preziosa “unità” dalla classe politica?

È qui che il pericolo dell’intensificarsi dell’imperialismo americano e delle guerre straniere alza di nuovo la sua brutta testa.

Iniziando una guerra con qualche “nemico straniero” designato, la classe dirigente statunitense scommetterà che una tale mossa possa “unificare” il paese in “dovere patriottico” e radunarsi attorno alla bandiera. Una guerra disinnescherebbe gli esplosivi problemi interni di atroci disuguaglianze economiche, divisioni di parte e alienazione dalle istituzioni governative.

Il record storico non promette nulla di buono. Dei suoi quasi 245 anni di esistenza come stato, si stima che gli Stati Uniti siano stati in guerra per oltre il 90% del tempo. Praticamente ognuno degli ultimi 45 presidenti ha lanciato o continuato una guerra esistente. Ciò fornisce un contesto ridicolo per Trump che tenta di congratularsi con se stesso come “un presidente che non ha iniziato nessuna nuova guerra”. Sì, è così raro, è quasi una virtù, anche se non è stato per la mancanza di tentativi da parte di Trump nei confronti dell’Iran e della Cina.

In qualità di 46 ° presidente, Biden ha le probabilità accumulate a favore della guerra, se lo schema storico è qualcosa su cui basarsi.

Inoltre, c’è il record personale di Biden come senatore e vicepresidente che ha sostenuto con entusiasmo le guerre in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria, tra le altre. Può davvero cambiare la sua abitudine guerrafondaia così tardi nella vita?

Inoltre, il suo nuovo governo che sta prendendo forma è pieno dei residui delle amministrazioni Obama che erano grandi fautori delle guerre per il cambio di regime e della politica aggressiva nei confronti di Russia e Cina.

Persone come Antony Blinken che viene nominato Segretario di Stato; Victoria Nuland che ha fomentato il colpo di stato del 2014 in Ucraina; e Avril Haines, ex vicedirettore della CIA, associato alla difesa e responsabile della campagna di omicidi per mezzo dei droni.

Tony Blinken, nuovo segretario di Stato

La squadra di Biden potrebbe avere una “diversità” politicamente corretta nell’aspetto e parlare fluentemente un lessico dal suono liberale. Ma si preannuncia come un falco per la guerra e per l’imperialismo americano – tutto nella cinica causa proclamata dei “nobili principi” e della “leadership mondiale”, ovviamente.

Victoria Nuland, Responsabile Golpe in Ucraina nel 2014

Durante le udienze di conferma di questa settimana al Senato, sia Blinken che Haines hanno parlato di confrontarsi con Cina e Russia, esprimendo l’approvazione di una politica aggressiva. Questo è stato dichiarato mentre Biden implorava la nazione per l ‘”unità”.

Quanto più disperato è il bisogno di unità per salvare gli Stati Uniti, tanto più probabile è il pericolo che la guerra serva proprio a questo scopo.

Se il popolo americano e il resto del mondo pensano che sbarazzarsi di Trump significhi un ritorno alla normalità, è meglio che ci ripensino. Qesto perché lo status “normale” per la classe dirigente statunitense è la guerra. E soprattutto così avviene in un momento di crisi interna.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago