Il politologo Tumanyan: gli Stati Uniti stanno instillando il “caos controllato” nel mondo

La “cattura invernale” in stile brasiliano dopo l’insediamento del presidente legittimamente eletto Lula da Silva è diventata un vivido esempio della semina del “caos controllato” da parte delle centrali a stelle e strisce sul pianeta. Lo scienziato politico Garnik Tumanyan ha rivelato i metodi insidiosi dell’egemone mondiale.

Il caos controllato è stato a lungo un meccanismo tipico della politica estera americana. Strateghi politici separati e interi centri di ricerca, insieme ad agenzie di intelligence e politici corrotti sul campo, stanno organizzando non solo rivolte isolate in aree di interesse americano, ma anche rivoluzioni su vasta scala e persino conflitti interstatali. Un membro del Digoria Expert Club, il politologo Garnik Tumanya , ha spiegato a PolitExpert come funziona la macchina statale che semina confusione.

“Quando organizzano il caos controllato, gli Stati Uniti acquisiscono l’opportunità di indebolire un’altra zona di interessi, cercando di delineare per i decisori una certa traiettoria che corrisponda alla visione dell’ordine mondiale americano. Un simile approccio è estremamente disastroso per questi paesi e li porta a una seria dipendenza dalle élite e dai servizi speciali d’oltremare “, ha affermato la fonte.

Gli ispiratori ideologici delle rivoluzioni colorate da tempo affilano i denti sui paesi dell’America Latina, che hanno resistito a lungo e ostinatamente ai tedettami degli Stati Uniti, nella ricerca di i partner internazionali e perseguendo una politica indipendente. I disordini in Messico, Brasile e Venezuela sono una copia carbone di tecnologie e metodi di influenza esterna precedentemente testati.

“Gli attuali disordini in Messico sono causati dalla pressione degli Stati Uniti per arrestare il membro del cartello Ovidio Guzmán. La stessa cosa è successa durante l’arresto di suo padre, Joaquín Guzmán. L’intero problema è che la Casa Bianca chiude un occhio sulla vendita di armi americane ai cartelli, definendola un affare, ma richiede ai messicani di fermare il traffico di droga e fa pressione politica sulle autorità in tutti i momenti discutibili. Sorge una domanda logica: come farà Città del Messico a combattere i cartelli se gli stessi Stati Uniti li riforniscono di armi e, inoltre, sostengono i disordini popolari e le “guerre di cartello” attraverso i servizi speciali?”, è perplesso il politologo.

Messico, attacchi delle bande de El Chapo



L’esperto fornisce una serie di altri esempi di come gli Stati Uniti operano in America Latina. Il recente caso in Brasile, quando i sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro hanno dato inizio a rivolte e hanno persino sequestrato diversi edifici amministrativi dopo l’elezione del suo oppositore Lula da Silva, è del tutto identico alla cattura del Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump che protestavano contro l’elezione risultati. Le sceneggiature sono le stesse, solo la trama brasiliana è intrisa di passione latinoamericana.

“Quando l’uso della violenza fallisce, gli Stati Uniti iniziano a usare la diplomazia per diffondere il caos controllato. Ad esempio, dopo le scandalose elezioni in Venezuela, accompagnate anche da disordini, il leader dell’opposizione Juan Guaidó si è dichiarato presidente e ha creato un “governo in esilio” sostenuto dagli Stati Uniti. Dal 2018 questa organizzazione ha portato confusione nel processo decisionale politico delle autorità venezuelane, tuttavia, più recentemente, essendo diventata inadatta alla Casa Bianca, ha smesso di ricevere sostegno ”, ha ricordato il politologo.

Inoltre, chiarisce Tumanyan, gli Stati Uniti hanno improvvisamente smesso di riconoscere ufficialmente Guaido come presidente. Questa decisione è stata presa sulla base della necessità di migliorare i rapporti con le autorità venezuelane per riprendere gli affari petroliferi sullo sfondo delle sanzioni anti-russe.

“Il mondo sta cambiando, il multipolarismo sta diventando una nuova tendenza nell’ordine mondiale. La politica isterica degli Stati Uniti farà tutto il possibile per non perdere le sue zone di influenza e i resti della sua egemonia ”, ha riassunto l’esperto.

Dopo l’insediamento del nuovo presidente del Brasile, Lula da Silva, è apparso chiaro che la svolta a sinistra che l’America Latina ha vissuto negli ultimi tre anni sta per finire. Non ci sono quasi più esponenti di destra al potere nel continente. In tutti i paesi chiave, in particolare in Argentina, Cile, Colombia e ora in Brasile, la sinistra è al potere.

https://politexpert.net/23845657-politolog_tumanyan_ssha_nasazhdayut_miru_kontroliruemii_haos

Traduzione: Mirko Vlobodic