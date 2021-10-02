02 Ott l movimento di resistenza islamica libanese (Hezbollah) è armato con i sistemi di difesa aerea russi Pantsir-S, si legge in un rapporto.
Come riportato dal portale dell’aviazione russa Avia.pro. , Hezbollah ha ricevuto diversi sistemi antiaerei Pantsir-S dalla Russia. Secondo i media russi, questi ultimi sono già stati consegnati alle forze del movimento libanese, ma non sono stati ancora attivati, a causa dell’addestramento degli operatori di questi sistemi.
Sebbene questi dispositivi possano assumere funzioni di combattimento entro la fine di quest’anno, il portale russo ricorda che tra le armi di Hezbollah sono già stati visti sistemi di fabbricazione russa.
In tal senso, ha fatto riferimento a una recente pubblicazione dell’account Twitter di Intel Sky , specializzato nel monitoraggio di aerei militari, e ha indicato che, secondo l’intelligence statunitense, Hezbollah possiede il sistema russo Pantsir, oltre che l’avanzato sistema aereo iraniano. difesa bavarese 373 .
🇺🇸 L’intelligence statunitense indica che Hezbollah potrebbe avere due sistemi di difesa aerea e potrebbe essere attivato presto:
🇮🇷 Bavar-373
🇷🇺 The Pantsir pic.twitter.com/MiDyLvvqhO
- INTELSky (@Intel_Sky) 30 settembre 2021
Secondo gli esperti, citati da Avia.pro. A condizione dell’anonimato, non appena Hezbollah attiverà i suoi nuovi sistemi di difesa aerea, “sarà molto più facile combattere l’aggressione israeliana”.
Inoltre, “gli attacchi delle forze di guerra israeliane contro la Siria possono essere completamente fermati”, poiché i cieli del Libano saranno più sicuri che mai.
Il Pantsir della Russia è più potente dell’Iron Dome di Israele
Va detto che la disposizione di Hezbollah dei sistemi di difesa aerea russo e iraniano nasce in un momento in cui la capacità deterrente del movimento libanese è notevolmente aumentata negli ultimi anni.
Pertanto, diversi alti funzionari militari israeliani hanno chiesto ai funzionari del regime di fermare l’escalation delle tensioni con Hezbollah e altri movimenti della Resistenza, poiché, in caso di guerra, città come Tel Aviv e Haifa, all’interno dei territori palestinesi occupati, potrebbero affrontare un pioggia di missili.
Fonte : Hispantv
Traduzione: Luciano Lago
6 Commenti
paulo meloneInserito alle 09:50h, 02 Ottobre
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COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
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BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
GiorgioInserito alle 11:31h, 02 Ottobre
Dai bambini dementi …..
vengono solo giochini deficienti ……
paulo meloneInserito alle 11:37h, 02 Ottobre
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
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IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
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COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
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COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
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E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
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COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
BUONGIORNOOOO SONO L ”HACKAER” AHAHAHHA
OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
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OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
E L HO IN CUULO AD ATLAS
E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
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OGGI VI VOGLIO RACCONTARE UNA STORIA
IERI SERA MI PUZZAVA LA CAPOCCHIA
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E PUZZAVA DI MERRDACCHIA
COSI’ L HO MESSA IN BOCCA A GIORGIO
E PUZZAVA DI SPUTAZZA
COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
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COSI’ L HO MESSA TRA LE CORNA DI HANNIBAL
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E MAGICAMENE SONO FINITO TRA LE COSCIE DI SUA MOGLIE!
…..ED HO PRESO L AIDS.
Marte / AresInserito alle 15:11h, 02 Ottobre
Tutto ok ?
GiorgioInserito alle 19:14h, 02 Ottobre
Dai bambini dementi …..
vengono solo giochini deficienti ……
atlasInserito alle 00:36h, 03 Ottobre
sarà … ma io me la prendo con Luciano Lago