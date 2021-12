L’ egemone USA contro la Russia

di Stephen Lendman

I conflitti del regime di Biden su più fronti, con mezzi caldi e/o di altro tipo, in patria e all’estero, su nemici inventati, non hanno soddisfatto la sua brama di guerre per sempre, quindi attenzione.

Iniziati lo scorso aprile, i colloqui sul JCPOA (trattao nuclere con l’Iran), ripresi a Vienna non stanno andando da nessuna parte come previsto.

Secondo l’Iran Nour News, i regimi occidentali dominati dagli Stati Uniti hanno “rallentato” i colloqui a passo d’uomo “senza motivo e hanno paralizzato la strada da seguire”.

È un’ulteriore prova della malafede tra Stati Uniti e Occidente invece che il contrario.

Lo storico accordo nucleare è praticamente morto. Resta solo da scrivere il suo necrologio.

In Asia/Pacifico, la Xinhua cinese ha accusato gli Stati Uniti guidati dal regime Biden di perseguire un’agenda “noi” contro “loro”, aggiungendo:

Biden e la sua cricca stanno “cercando di sopprimere coloro che considerano avversari in nome della difesa della democrazia” – una nozione che aborrisce, cosa che è stata bandita negli Stati Uniti fin dall’inizio.

Giocano la “carta di Taiwan” nel dichiarare guerra alla Cina con altri mezzi.

Come i suoi predecessori, Biden costruisce e mantiene alleanze nel perseguimento dei suoi obiettivi megalomani: distruggere altre nazioni per prenderne il controllo come sua strategia preferita.

In questo momento, il confine tra la Russia e l’Ucraina, stato di polizia para fascista /colonizzato dagli Stati Uniti, è il punto più caldo del mondo.

Come all’inizio di giugno, l'”incontro in teleconferenza provvisoriamente approvato” di Putin con il falso Biden sarà un’altra colossale perdita di tempo – non ottenendo nulla.

Perché il leader russo pensa che ciò che è fallito prima possa andare diversamente questa volta?

Perché si metterà di nuovo in imbarazzo, conoscendo l’inutilità del contatto diplomatico con l’egemonia degli Stati Uniti, il cui obiettivo è trasformare la Russia in uno stato vassallo?

Eppure venerdì, l’assistente del Cremlino Yuri Ushakov ha dichiarato quanto segue:

“Stiamo lavorando a un possibile contatto tra Putin e (il falso) Biden in formato videoconferenza”.

“Questo contatto avverrà entro pochi giorni”.

“Abbiamo una data e un’ora concrete per questa videoconferenza”.

“Ma è meglio aspettare che tutti i suoi parametri siano concordati con la parte americana e poi saremo in grado di annunciarlo ufficialmente”.

“Questa riunione in videoconferenza viene preparata in modo abbastanza attivo”.

“Parleranno di affari bilaterali, urgenti questioni internazionali, tra cui Afghanistan, Iran, crisi intra-ucraina e Libia”.

“La Siria potrebbe essere toccata, se la conversazione va in quel modo”.

Faranno anche “dialogo sulla stabilità strategica” e la richiesta della Russia di “tenere (con) un vertice (con) i membri permanenti del Consiglio di sicurezza … “.

Anche l’obiettivo diell’ egemone USA di allargare la NATO sarà “sul tavolo“.

Mosca vuole assicurazioni di nessuna “ulteriore espansione verso est da parte della NATO, (né) dispiegamento di sistemi d’arma che ci minacciano direttamente sul territorio degli stati confinanti”.

“Data l’attuale situazione di tensione, è urgente che ci vengano fornite garanzie adeguate, poiché (le cose) non possono andare avanti così”.

Quello che è essenziale per la sicurezza della Russia sono gli obiettivi regionali e globali dell’egemonia degli Stati Uniti, diametralmente opposti.

“Siamo vicini a concordare il calendario conveniente per entrambe le parti”, ha aggiunto Ushakov.

Venerdì, l’interventista Blinken ha ancora una volta capovolto la realtà, dicendo:

Il regime di Biden “desidera una maggiore prevedibilità e stabilità nelle relazioni” con la Russia (sic) – mentre si spinge completamente nella direzione opposta.

Aggiungendo che il falso Biden “si alzerà risolutamente contro qualsiasi azione sconsiderata o aggressiva che la Russia (guidata da Putin) potrebbe perseguire” ignorando che nessuna azione di questo tipo è in corso, nessuna prima e nessuna prova di un cambiamento di politica in vista.

L’accusa fasulla di Blinken di una precedente e minacciata “aggressione” russa contro l’Ucraina riflette la mentalità egemone degli Stati Uniti sul paese non belligerante, non minaccioso e di altri nemici inventati che non esistono.

Biden con Blinken ed il suo staff

Ha mentito dicendo che la macchina per uccidere della NATO dominata dagli USA non è un’alleanza per fare la guerra (sic).

Ha mentito accusando la Russia di “aggressione” contro la Georgia nel 2008 e l’Ucraina nel 2014 (sic).

Ha mentito affermando che “l’unica minaccia di aggressione attualmente esistente è una rinnovata aggressione russa contro l’Ucraina (sic).”

Ha mentito dicendo che le azioni (inesistenti) (di) “Mosca hanno fatto precipitare la NATO a puntellare le proprie difese” vicino al suo confine (sic).

Quasi senza eccezioni, praticamente tutte le affermazioni dell’egemone USA sui nemici che ha inventato sono perversioni della realtà per spostare l’attenzione dalla sua guerra per sempre all’umanità in patria e all’estero.

Venerdì, l’intervento diplomatico dell’inviato statunitense della Russia, Anatoly Antonov, verso il regime di Biden è caduto nel vuoto come previsto, dicendo:

“La nostra proposta è molto semplice e di facile comprensione.”

“Tutto quello che suggeriamo è di azzerare le sanzioni che ci sono state imposte”.

“Saremo pronti a fare lo stesso in relazione alle restrizioni che abbiamo imposto come rappresaglia per… azioni ostili (degli USA)”.

“Tutto è molto semplice. Lascia che i diplomatici facciano il loro lavoro per il bene e nell’interesse dei loro paesi”.

Antonov ha ignorato ciò che sa.

Truppe USA in Ucraina

Tranne durante la seconda guerra mondiale contro un nemico comune, e durante il decennio perduto della Russia sotto il filo-occidentale Boris Eltsin a scapito della maggior parte dei russi, l’egemonia USA ha condotto una guerra inesorabile contro il paese con altri mezzi per cercare di trasformarlo in uno stato vassallo.

Ecco dove stanno le cose ora con un avvertimento.

Gli estremisti dominanti del regime di Biden superano la spietatezza dei predecessori.

Cercare il controllo del pianeta terra, delle sue risorse e delle sue popolazioni attraverso infinite guerre calde e fredde rischia di eliminarci tutti.

Aborrire la pace, la stabilità, le relazioni di cooperazione con altre nazioni e il rispetto dello stato di diritto sono cose che non vanno bene per i suoi sostenitori della linea dura.

Il contatto diplomatico con loro da parte di nazioni libere dal loro controllo assicura il fallimento prima dell’inizio.

I prossimi colloqui di Putin con l’imitatore della Casa Bianca sono un fiasco prima ancora dell’inizio.

Quello che è chiaro a quasi tutti coloro che prestano attenzione viene ignorato da Mosca.

Fonte: Stephen Lendman.org

Traduzione: Luciano Lago