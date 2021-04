L ‘”agenda segreta” del cosiddetto vaccino Elite e Covid mRNA Alla battaglia finale!

da Redazione





Dal Dr. Rudolf Hänsel (*)

Nel seguito traduco un articolo apparso su GLOBAL RESEARCH (Canada) il 13 novembre 2020, ma la cui prima pubblicazione, con gran tempismo, fu del 10 aprile 2020. L’autore, il Dr. Rudolf Hänsel è uno psicologo e pedagogo. Per riflettere e collegare i vari puntini e non fermarsi solo alle reazioni del momento. Nulla nella storia del mondo accade in un giorno.

Cristina Bassi

L’ Internazionale” fu il canto di battaglia famoso in tutto il mondo del movimento operaio socialista. La versione inglese del testo originale francese recita:

“Svegliatevi, dannati di questa terra, che siete ancora costretti a morire di fame! (…) Esercito di schiavi, svegliatevi! (…) Popoli, ascoltate i segnali! Alla battaglia finale! Non c’è nessun essere supremo, nessun Dio, nessun imperatore o tribuno a salvarci. Per farci uscire dalla nostra miseria, questo è qualcosa che possiamo fare solo da soli “.

Questo appello fu rivolto al movimento operaio internazionale dopo la violenta repressione della Comune di Parigi nel maggio 1871. Non fu emesso all’Elite al potere degli sfruttatori e degli oppressori.

Tuttavia, è proprio questa cosiddetta élite che sembra soffiare oggi all’ultima battaglia, in quanto sta cercando di ridurre la popolazione (spopolamento) attraverso una “vaccinazione protettiva di massa” obbligatoria. La composizione patogena o addirittura mortale di questo vaccino, che conterrà anche Nano-chip per controllare l’umanità , è stata certamente già mescolata nei laboratori segreti del mondo.

Anche l’eutanasia attiva di concittadini anziani e malati per mezzo di sonniferi forti e oppiacei ha già messo in cammino l’obietivo di queste figure oscure.

Allo stesso modo una ridistribuzione mondiale della ricchezza generale dal basso verso l’alto, dai poveri ai super ricchi. Dovremmo noi cittadini di questo mondo, ricordando questi piani della cabala, non ricordare a chi fu effettivamente rivolta la chiamata per la battaglia finale?

Dr. Rudolf Hänsel

Due di questi “cittadini del mondo” che sono coinvolti in tali piani sinistri sono l’ex Segretario di Stato americano e vincitore del Premio Nobel per la Pace Henry Kissinger e il ricco imprenditore e mecenate degli Stati Uniti Bill Gates.

Più di 50 anni fa, Kissinger era Segretario di Stato e capo del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e autore del seguente pezzo:

“ . Secondo il memorandum, lo spopolamento dovrebbe essere “la massima priorità nella politica estera degli Stati Uniti verso il Terzo Mondo”, (…) perché “l’economia degli Stati Uniti ha bisogno di grandi e crescenti quantità di materie prime dall’estero, soprattutto dai paesi meno sviluppati” (Eggert , W. (2003). Le epidemie pianificate AIDS – SARS e ricerca genetica militare. Monaco, p. 64)

In un articolo di opinione per il “Wall Street Journal”, Kissinger si era chiesto:

“Un primo passo per sviluppare ‘nuove tecniche e tecnologie per il controllo delle infezioni e vaccini appropriati per grandi popolazioni’. (…) In una seconda fase, l’attenzione dovrebbe ora essere sulla “guarigione delle ferite dell’economia globale”. (citato in RT Deutsch https://de.rt.com/25kn )

I cittadini del mondo dovrebbero quindi – che lo vogliano o no – essere vaccinati e, inoltre, dovrebbe essere verificato se hanno rispettato questo obbligo di vaccinazione.

Nell’articolo di RT appena citato, il vincitore del premio Nobel per la pace Kissinger viene anche definito un criminale di guerra perché, in quanto artefice dell’aggressione statunitense contro il Vietnam e altre operazioni segrete della CIA, è responsabile della morte di milioni di persone.

Vaccinazione

Kissinger e la The Bill and Melinda Gates Foundation sembrano concordare sulla questione della “vaccinazione di protezione di massa”. Il 31 marzo 2020, il “Washington Post” ha pubblicato un articolo di opinione di Gates in cui descrive la sua visione di vaccinare le persone in tutto il mondo:

“Per porre fine alla malattia, avremo bisogno di un vaccino sicuro ed efficace. Se facciamo tutto bene, potremmo averne uno in meno di 18 mesi – il più veloce che un vaccino sia mai stato sviluppato .

Ma creare un vaccino è solo metà della battaglia. Per proteggere gli americani e le persone in tutto il mondo, dovremo produrre miliardi di dosi. (Senza un vaccino, i paesi in via di sviluppo corrono un rischio ancora maggiore di quelli ricchi, perché è ancora più difficile per loro fare le distanze fisiche e le chiusure.)

Possiamo iniziare ora costruendo le strutture in cui verranno prodotti questi vaccini. Poiché molti dei migliori candidati sono realizzati utilizzando attrezzature uniche, dovremo costruire strutture per ciascuno di essi, sapendo che alcuni non verranno utilizzati. Le società private non possono assumersi questo tipo di rischio, ma il governo federale sì. È un grande segno che l’amministrazione abbia stretto accordi questa settimana con almeno due società per prepararsi alla produzione di vaccini. Spero che seguiranno altri accordi.

David Rockefeller con Kissinger

Nel 2015, in un discorso TED , ho esortato i leader mondiali a prepararsi a una pandemia nello stesso modo in cui si preparano per la guerra – eseguendo simulazioni per trovare le crepe nel sistema. Come abbiamo visto quest’anno, abbiamo ancora molta strada da fare. Ma credo ancora che se prendiamo le decisioni giuste ora, informati dalla scienza, dai dati e dall’esperienza dei professionisti medici, possiamo salvare vite e riportare il paese al lavoro.

Il programma di vaccinazione è correlato all’obiettivo di ridurre la popolazione mondiale?

In questo contesto, ricordiamo il motto illuminista di Kant ” Sapere aude!”: “Abbi il coraggio di usare il tuo intelletto!”

Fonte: The Livingspirts.net

*Il Dr. Rudolf Hänsel è stato uno psicologo laureato e pedagogista.

E’ stato responsabile dell’Istituto farmaceutico di Berlino e professore emerito di farmacognosia (1956-1987) presso la Libera Università di Berlino, Prof.Dr. rer. nat. Rudolf Hänsel . Nato a Böhmisch-Zinnwald / Erzgebirge, aveva completato i suoi studi di farmacia (1947), dottorato (1950) e abilitazione (1955) presso l’Università di Monaco. Nel 1956 fu nominato direttore dell’Istituto di Farmacognosia presso la FUB. Fino al suo pensionamento, dopo di che era tornato a Monaco, ha diretto questo istituto FU per decenni, ad eccezione di un totale di quattro anni.