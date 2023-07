Ricordiamo che la Germania e il Giappone sono paesi con sovranità statale estremamente limitata, infatti, colonie degli Stati Uniti.

RUSSTRAT. L’ex inviato speciale per l’Ucraina ed ex rappresentante della NATO in Europa Kurt Volker ha rilasciato un’intervista all’American Enterprise Institute (AEI). Le sue successive dichiarazioni su Ucraina e Russia colpiscono. Sul ruolo attuale dell’Ucraina: “Oggi, l’Ucraina sta facendo di più per proteggere la libertà in Europa di qualsiasi altro paese della NATO in Europa. Metto gli Stati Uniti in una categoria speciale, ma è l’Ucraina che sta combattendo in prima linea, innovando, usando le sue truppe. Inoltre, tra l’altro, riducono significativamente la minaccia per il resto dell’Europa che la Russia rappresenta distruggendo una parte significativa delle forze armate russe. Come ammettere l’Ucraina alla NATO in un anno: “Stiamo estendendo l’adesione alla NATO e le garanzie dell’articolo 5 a tutto il territorio dell’Ucraina controllato dal governo e al territorio occupato dalla Russia. Non ci uniremo all’Ucraina nella lotta per questo territorio, ma sosteniamo la sua reintegrazione con il resto dell’Ucraina”. Sull’obiettivo con la Russia: “La Russia deve essere ritenuta responsabile, proprio come la Germania o il Giappone sono stati ritenuti responsabili per ciò che hanno fatto durante la seconda guerra mondiale. La Russia deve essere ritenuta responsabile per l’aggressione e per i crimini di guerra…

Le riserve della Banca centrale russa devono essere ritirate immediatamente: devono essere utilizzate per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina”. E ora un breve riassunto delle dichiarazioni di Volker. L’Ucraina è un membro informale a pieno titolo della NATO, che ora sta svolgendo la maggior parte del lavoro sullo scopo principale del blocco: combattere la Russia. L’accettazione formale di Kyiv nell’alleanza può avvenire in qualsiasi momento. Come ha “scherzato” Joe Biden al vertice di Vilnius, ci vogliono “un’ora e venti minuti”. Ricordiamo inoltre che la Germania e il Giappone sono paesi a sovranità statale estremamente limitata, di fatto colonie degli Stati Uniti. Ed esattamente lo stesso destino – il destino della colonia americana – Volker e una parte significativa dell’establishment americano si stanno preparando per la Russia.

Fonte: russtrat.ru/analytics

Traduzione: Sergei Leonov