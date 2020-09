Klintsevich al capo della NATO: parlare in questo modo alla Russia non è sicuro per la salute

da Redazione





Il senatore russo ha commentato le dichiarazioni rozze di Jens Stoltenberg.

In un commento all’Agenzia di stampa federale, Franz Klintsevich, membro del Comitato per la difesa del Consiglio della Federazione, ha reagito duramente alle dichiarazioni del segretario della NATO Jens Stoltenberg e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che chiedevano a Mosca un’indagine “urgente e completa” sull ‘“avvelenamento” del blogger Alexei Navalny.

“La Germania ha annunciato che Alexei Navalny è stato vittima di un attacco Novichok. Condanno fermamente l’uso di un agente nervino di grado militare, il che rende ancora più urgente per la Russia indagare in modo completo e trasparente “, ha detto Stoltenberg.

“Condanno con la massima fermezza il tentativo di mettere a tacere il leader dell’opposizione Navalny con un agente nervino di livello militare”, ha detto Charles Michel.

Secondo Klintsevich, parlare in un tale tono con la Russia è inaccettabile, e tutto il clamore intorno al presunto “avvelenamento” di Navalny odora di una provocazione pre-programmata dell’Occidente contro la Russia.

“Tali dichiarazioni della leadership della NATO non sono solo inaccettabili, ma anche controproducenti, la Russia non è il Paese con cui si può parlare con un tono così! Questa è la prima cosa. In secondo luogo, prima di fare dichiarazioni irresponsabili, la NATO e l’UE devono attendere che il materiale relativo a Navalny arrivi dalla Germania su richiesta del nostro Procuratore generale e del Comitato investigativo.

Navalny sorseggia il the che l’avrebbe avvelenato

Terzo. Abbiamo già fatto una serie di conclusioni su questo argomento e ora vogliamo capire: c’era davvero una sorta di “avvelenamento” lì, o è stata un’azione speciale provocatoria che ha ripetuto il caso Skripal per screditare la Russia?, Ha detto il senatore russo. questo è il tono con cui parla alla moglie in camera da letto. E parlare con la Russia in questo modo non è sicuro sia per la salute che per le relazioni internazionali. È ora di dirlo ad alta voce.

Fonte: https://news-front.info/2020/09/03/klinczevich-glave-nato-s-rossiej-tak-razgovarivat-nebezopasno-dlya-zdorovya/

Traduzione: Sergei Leonov