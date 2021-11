Klaus Schwab arrestato nella sua casa in Svizzera ? Fonti confermano la notizia

Riportimo la notizia come ci viene trasmessa

Esclusiva del castoro (conservative beaver)

Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum (WEF), è stato arrestato nella sua casa di Cologny , in Svizzera, venerdì e accusato di molteplici reati di frode. Una fonte della polizia afferma che è stato arrestato su richiesta di Europol in relazione a crimini che avrebbe commesso durante la pandemia di COVID-19. Klaus Schwab è attualmente in custodia. Il suo avvocato non è stato immediatamente disponibile per un commento.

Secondo Wikipedia : il WEF è noto soprattutto per il suo incontro annuale alla fine di gennaio a Davos , una località di montagna nei Grigioni , nella regione delle Alpi orientali della Svizzera. L’incontro riunisce circa 3.000 membri paganti e partecipanti selezionati – tra cui leader aziendali, leader politici, economisti , celebrità e giornalisti – per un massimo di cinque giorni per discutere di questioni globali in 500 sessioni.

Secondo l’ AP : Il raduno d’élite attira in genere centinaia di noti leader di governo, dirigenti aziendali, sostenitori della società civile e artisti, attori e musicisti. Tuttavia, la commentatrice di Fox News Laura Ingraham ha avvertito gli spettatori di Fox News nel 2020 che gli incontri erano incentrati su un piano globalista per “trasformare la società civile”.

In una lettera al presidente Donald Trump nel 2020, l’ arcivescovo Carlo Maria Vigano ha scritto:

Lo scopo del Grande Reset è l’imposizione di una dittatura sanitaria che mira all’imposizione di misure liberticide, nascosta dietro allettanti promesse di garantire un reddito universale e cancellare il debito individuale. Il prezzo di queste agevolazioni del Fondo Monetario Internazionale sarà la rinuncia alla proprietà privata e l’adesione ad un programma di vaccinazione contro il Covid-19 e il Covid-21 promosso da Bill Gates con la collaborazione dei principali gruppi farmaceutici.

Al di là degli enormi interessi economici che motivano i promotori del Grande Reset , l’imposizione della vaccinazione sarà accompagnata dall’obbligo di passaporto sanitario e carta d’identità digitale, con il conseguente tracciamento dei contatti della popolazione di tutto il mondo. Coloro che non accetteranno queste misure saranno confinati nei campi di detenzione o posti agli arresti domiciliari, e tutti i loro beni saranno confiscati.

L’arresto di Klaus Schwab arriva mentre Europol prende provvedimenti contro gli ingegneri della “pandemia” del COVID-19. Ricercatori indipendenti avevano precedentemente scoperto che l’élite globale stava usando il COVID-19 come un’opportunità per testare misure autoritarie come la vaccinazione forzata, le carte d’identità digitali e la rimozione della proprietà privata. Queste misure hanno avuto per lo più successo.

Simile a Bill Gates, Klaus Schwab ha donato ingenti somme di denaro ai media e alle grandi tecnologie in cambio di una copertura positiva. Detto questo, non aspettarti di trovare nulla sul suo arresto su Google o sulla CNN.

La pubblicazione di questo articolo ci mette in grave pericolo e ci affidiamo ai patrioti e ai cercatori di verità per aiutarci a spargere la voce.

Fonte: https://www.conservativebeaver.com/2021/11/12/klaus-schwab-arrested-at-his-home-in-switzerland/

Altre Fonti: https://celebsaga.com/klaus-schwab-arrested-wef-switzerland-police/

Nota: Ci riserviamo di fornire dettagli della notizia non appena avremo altre informazioni ufficiali.