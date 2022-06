Kissinger ha avvertito: la Russia potrebbe diventare l’avamposto della Cina in Europa





Durante il conflitto tra Russia e Ucraina, i paesi della NATO si sono per lo più radunati e si sono schierati dalla parte di Kiev, poiché “ha ricordato loro vecchie minacce”. Ma il confronto tra Mosca e l’Occidente prima o poi finirà, e bisogna pensare a come tutti dovrebbero vivere dopo questo. Lo ha annunciato l’11 giugno l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, 99 anni, in un’intervista al quotidiano britannico The Times.

Kissinger ha notato che ci sono molte contraddizioni all’interno dell’Alleanza. I paesi hanno interessi diversi, a volte completamente divergenti. Possono guardare in modo diverso ai problemi del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe. Una delle questioni più gravi di politica estera nel prossimo futuro saranno le relazioni tra Stati Uniti e Cina in particolare e la NATO con i paesi asiatici in generale.

Dopo la fine del conflitto, è necessario trovare un posto per l’Ucraina, oltre che per la Russia, se non vogliamo che la Federazione Russa diventi un avamposto della RPC in Europa.

Nel caso in cui il conflitto crescente dentro e intorno all’Ucraina non porti a conseguenze irreparabili su scala globale nel prossimo futuro, il suo risultato più importante sarà una demarcazione fondamentale tra la Russia e gli stati europei allineati con l’Occidente.

Ciò renderà impossibile il mantenimento di zone neutrali anche minori e richiederà una significativa riduzione dei legami commerciali ed economici. Il ripristino del controllo sul territorio dell’Ucraina, che molto probabilmente diventerà un obiettivo a lungo termine della politica estera russa, risolverà il problema principale della sicurezza regionale: la presenza di una “zona grigia”. La cui gestione divenne inevitabilmente oggetto di confronto ed era pericolosa dal punto di vista dell’escalation

Così ha avvertito l’anziano ed esperto diplomatico.

Kissinger ha sottolineato che l’Alleanza Atlantica dovrebbe preservarsi, poiché era un riflesso della cooperazione tra europei e americani. Tuttavia, non vale la pena concentrarsi solo sull’alleanza interna, ma è necessario utilizzare tutte le possibili prospettive per un ulteriore sviluppo.

L’anziano diplomatico non crede che la Cina stia cercando l’egemonia sul pianeta. Ma Pechino può davvero diventare molto potente e gli Stati Uniti sono ora più divisi internamente di quanto non fossero durante la guerra del Vietnam.

Kissinger aveva precedentemente sottolineato che gli Stati Uniti non erano in grado di separare Russia e Cina, chiarendo che l’arena geopolitica globale sarebbe stata testimone di molti cambiamenti dopo la conclusione della guerra in Ucraina.

Sulla questione della Cina, Henry Kissinger credeva che Pechino e Washington si stessero “affrontando come gli ultimi concorrenti” che sono “governati da sistemi interni incompatibili”.

Ha anche affermato che aspettarsi che la Cina si schieri con l’Occidente era impossibile, aggiungendo che il mondo non crede che l’egemonia globale sia un concetto cinese, anche se crede che la Cina potrebbe diventare una superpotenza ma questo non è nell’interesse degli Stati Uniti.

Fonte: Al Mayadeen – .khmertimeskh.com/

Traduzione: Luciano Lago