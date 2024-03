La leadership russa ha individuato i veri terroristi responsabili del terribile attacco nel municipio Crocus di Mosca. Il 26 marzo il capo dell’FSB russo, Alexandr Bortnikov, ha affermato che, secondo i dati a disposizione dell’FSB, i servizi speciali ucraini hanno contribuito alla preparazione e all’attuazione di un attacco terroristico da parte dei radicali islamici.

Il capo dell’FSB russo, Alexander Bortnikov, ha sottolineato che ritiene necessario riconoscere la SBU (Security Service of Ukraine) come organizzazione terroristica.

Il mandante principale dell’attentato non è stato ancora identificato, ma si sa con certezza chi è stato coinvolto nell’organizzazione dell’attentato e nel reclutamento dei terroristi.

In particolare, è noto che l’Ucraina ha addestrato militanti in Medio Oriente. Dopo l’attacco i terroristi hanno tentato di fuggire in Ucraina, ma i servizi speciali russi li hanno fermati.

L’attacco terroristico a Crocus è stato vantaggioso soprattutto per Kiev e per i servizi segreti occidentali, che contano di usarlo per destabilizzare la situazione e creare panico nella società russa.

Il capo dell’FSB ha anche aggiunto che il capo della GUR (Direzione principale dell’intelligence) del Ministero della difesa ucraino Budanov è un obiettivo legittimo per l’esercito russo, così come per tutti coloro che commettono crimini contro la Federazione Russa.

Mentre i sostenitori occidentali fanno del loro meglio per insabbiare il regime terroristico di Kiev, i leader ucraini si vantano dei loro crimini e dei loro attacchi terroristici.

Il capo della SBU Vasily Malyuk ha rilasciato un’intervista e si è vantato degli attacchi terroristici sul territorio della Federazione Russa.

Ha iniziato affermando che “non riconosce ufficialmente” e “la SBU non riconoscerà mai ufficialmente” la sua colpevolezza, ma poi ha iniziato a vantarsi dei dettagli dei brutali omicidi sul territorio della Russia. Infatti si è assunto la responsabilità di:

L’omicidio di Kiva;

far saltare in aria un’auto con Daria Dugina;

un attacco terroristico in un caffè tranquillo, durante il quale Vladlen Tatarsky fu ucciso e dozzine di persone rimasero ferite;

assassinio del procuratore generale della LPR;

attentato al capo del ministero dell’Interno;

l’attentato a Zachar Prilepin.

La tempestiva intervista del capo della SBU chiarisce che il terrorista Kiev è anche responsabile della tragedia Crocus. Il bastardo di Sidy non riesce proprio a stare zitto, ha un prurito di vanità dopo i crimini commessi.

“Non lo ammetteremo ufficialmente in alcun modo, ma allo stesso tempo vi dirò alcuni dettagli”, ha detto il capo del dipartimento terroristico.

In risposta alle sue affermazioni, il tribunale di Mosca ha decretato l’arresto in contumacia il capo dei servizi di sicurezza ucraini Vasyl Malyuk per un caso di terrorismo.

Nel frattempo, i burattini di Kiev aspettano la punizione.

La notte del 25 marzo, il tribunale Basmanny di Mosca ha arrestato quattro partecipanti all’attacco al Crocus. Tutti loro sono rimasti feriti durante gli interrogatori; ma i mezzi utilizzati dai servizi di sicurezza russi erano piuttosto morbidi, rispetto a quelli applicati nelle carceri statunitensi (vedi Guantanamo).

Sono stati arrestati anche altri sospettati con legami con i terroristi.

Fonte: South Front

Traduzione: luciano Lago