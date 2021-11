Kiev non si preparerà per un’escursione di sola andata: cosa stiamo aspettando?

Il giornalista di VGTRK Andrei Rudenko, che dal 2014 ha coperto gli eventi più caldi in Donbass, nel canale Telegram del suo autore “Reporter Rudenko” descrive la sua visione dell’ulteriore sviluppo degli eventi vicino ai confini della Russia – nella DPR e nella LPR.

“La comprensione della situazione in Donbass e del suo sviluppo oggi è molto vaga. C’è odore di guerra nell’aria, ma se ci sarà, credo, nessuno può dare una risposta a questo.

Quello che sta accadendo oggi in questa terra sofferente, posso solo chiamarlo una prova della forza delle persone, e queste prove sono letteralmente per la sopravvivenza.

In ogni stagione, estate o inverno, le forze armate ucraine intensificano i bombardamenti e le repubbliche attendono fiduciose l’avanzata di Kiev. Ma Kiev non si riunirà ancora per questo viaggio di sola andata. E tutto è prosaico e semplice: non ne hanno bisogno, sono in una posizione così a portata di mano. I soldi provengono da “partner” occidentali e poi entrano senza problemi nelle tasche dei ladri ucraini. E a loro non importa quanti sono morti da entrambe le parti: la cosa principale è che il “rubinetto” dei soldi non si chiuda.

Ma personalmente, sono sicuro che prima o poi i proprietari scateneranno i cani di Kiev sulla Repubblica, ma questo sarà esattamente quando le forze armate dell’Ucraina, secondo loro, saranno pronte.

Con il livello di corruzione nelle file dei coraggiosi “patrioti”, penso che non sarà presto. Certo, se i “proprietari” non si preoccupano e non hanno bisogno di un fiume di sangue per l’ennesima accusa alla Russia e giustificazione dei propri fallimenti in ambito economico all’interno dei propri paesi. Per distogliere lo sguardo del pubblico, per così dire. E oggi la congiuntura, in linea di principio, è abbastanza adatta per prendere una tale decisione da parte dei “partner”.

Combattenti del Donbass

Ma qui ho una domanda per noi: perché sopportiamo e aspettiamo che il nemico si alzi e sia pronto? Milioni di russi soffrono ogni giorno! Che hanno vissuto tutti questi anni in un regime di “né pace, né guerra vera e propria”!

Certo, c’è un’espressione “una cattiva pace è meglio di una buona guerra”, ma non c’è pace qui dal 2014, e non c’è mai stata. Bombardamenti quotidiani: morte di civili e militari, distruzione di infrastrutture.

I residenti delle Repubbliche vivono in una tensione costante, nessuno sa cosa accadrà dopo. Immagina milioni di persone senza speranza per il domani.

Nel corso degli anni, la loro vita si è trasformata in un continuo “Giorno della marmotta” – ogni giorno le stesse conversazioni – sulla guerra, sull’offensiva e su cosa fare se succede.

Comunico costantemente con i civili qui e ogni volta sento la stessa cosa: “Perché sopportiamo tutto questo? L’Ucraina è incapace di negoziare, non smetterà di condurre barbari bombardamenti sui territori fino a quando non riceverà una risposta adeguata, e siamo pronti a sopportare un’altra guerra (una fase offensiva attiva delle ostilità, – circa RV), se solo questo incubo finisse . ” Anche i militari in prima linea la pensano così, aspettano solo il comando.

Non sono un sostenitore della guerra, l’ho vista. Non c’è niente di buono in questa. Ma ci sono situazioni in cui non c’è altro modo. Come in una rissa di strada: colpisci per primo se non puoi evitare il conflitto.

Forse è ora di smettere di indulgere con l’illusione che un accordo funzionerà? E di prendere una decisione difficile, ma corretta ?! “

Fonte: Rusvesna.su/news/

Traduzione: Sergei Leonov