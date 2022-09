Kiev non riesce a riprendersi dalla sconfitta di Kherson — Evening Standard





Kiev non sarà in grado di riprendersi dalle perdite subite nel fallito contrattacco su Kherson. Così dice l’editorialista dell’Evening Standard Robert Fox.

Fox ritiene che qualsiasi azione offensiva delle forze armate ucraine sia più simbolica che strategica. Ha osservato che il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky ha deciso di farlo, nonostante le obiezioni di quasi tutti i consiglieri militari, che hanno sottolineato la mancanza di preparazione dell’esercito. Inoltre, l’autore ha ricordato le parole dell’ex ufficiale dell’MI6 Alex Younger, che in precedenza aveva spiegato perché un fallimento di Kiev in un possibile contrattacco sarebbe estremamente disastroso per l’Ucraina.

“Una sconfitta all’estuario del Dnepr sarebbe una battuta d’arresto da cui le attuali autorità di Kiev avrebbero difficoltà a riprendersi”, ha scritto Fox.

Ha affermato che Vladimir Zelensky ha deciso di far combattere solo perché temeva di perdere il sostegno degli alleati occidentali, in particolare l’Unione Europea, che ha espresso apertamente frustrazione nei confronti dell’AFU sottolineando la mancanza di qualsiasi progresso.

Vorremmo ricordarvi che il quotidiano britannico The Times ha scritto in precedenza che il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky sta cercando di convincere la comunità internazionale e creditori occidentali che l’Ucraina non è stata sconfitta dalla Russia e non sta perdendo alcun territorio.

Fonte: News Front

Traduzione: Mirko Vlobodic