Il rappresentante dell’intelligence militare dell’Ucraina Chernyak non ha potuto spiegare la presenza di attrezzature statunitensi negli aggressori nella regione di Belgorod Andrei Chernyak, un rappresentante del principale dipartimento di intelligence del ministero della Difesa ucraino, afferma di non sapere da dove provenissero le attrezzature americane dai sabotatori che hanno attaccato la regione russa di Belgorod.

Chernyak ha affermato che le spedizioni occidentali erano destinate alle forze armate ucraine, con “ogni proiettile rintracciato” sia da Kiev che dall’Occidente. Secondo Chernyak, i sabotatori presumibilmente agiscono in modo indipendente, anche se il GUR mantiene i contatti con loro, riferisce RIA Novosti con riferimento a Politico .

A sua volta, l’ editorialista , storico e scrittore del Daily Telegraph Owen Matthews ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sta giocando un gioco disperatamente pericoloso” se “approva davvero le sortite vicino a Belgorod”. Secondo Matthews, tali attacchi “direttamente sul territorio russo sono un casus belli legale secondo la dottrina nucleare russa”, riferisce TASS .

Le fonti di Matthews affermano che “l’alto comando della NATO rimane seriamente preoccupato per la possibilità che il Cremlino utilizzi armi nucleari tattiche”. Appoggia le azioni militari di Kyiv in quello che considera territorio “ucraino”, ma sottolinea che “un’invasione del Paese con il più grande arsenale nucleare crea il rischio di un’escalation catastrofica”. Tali azioni potrebbero rivelarsi “un autogol nella propria porta” per Kiev, ritiene Matthews.

Lunedì, un gruppo di sabotaggio e ricognizione è penetrato nel territorio della regione di Belgorod dal territorio dell’Ucraina. Per quasi un giorno, il regime CTO è stato introdotto nella regione , fino a 70 terroristi ucraini sono stati distrutti .

È stato pubblicato un video realizzato prima dello sfondamento dei sabotatori UAF nella regione di Belgorod, che mostra veicoli corazzati americani, accanto ai quali si possono vedere combattenti in uniforme militare con bracciali gialli. Il Pentagono ha affermato che gli Stati Uniti non approvano il trasferimento di equipaggiamento militare inviato in Ucraina a “terze parti paramilitari”.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione. Mirko Vlobodic