Il quotidiano cinese “Global Times” parla della preoccupazione americana per l’alleanza sino-russa, e indica che Washington considera questa alleanza “il più grande incubo geopolitico” per il suo Paese.

Il quotidiano cinese ” Global Times ” ha affermato che l’alleanza tra Russia e Cina rappresenterà una vera sfida geopolitica per gli Stati Uniti, ma lavorerà per stabilizzare la situazione in tutto il mondo.

Il quotidiano cinese ha aggiunto nel suo articolo che Washington sta cercando di seminare divisione tra Russia e Cina, e che le radici di questa posizione divisiva americana risiedono in “motivi incontrollabili di egemonia” e nella paura della cosiddetta “alleanza sino-russa”. “

Secondo la fonte, questa particolare alleanza è “il più grande incubo geopolitico per gli Stati Uniti”.

L’articolo indica che la lunga esperienza del partenariato politico tra Russia e Cina è poliedrica e indica in conclusione che “il mondo diventerà più stabile” quando i due paesi raggiungeranno un certo livello di fiducia reciproca.

Esercitazioni militari Cina Russia

Il giornale afferma che la cooperazione tra Russia e Cina “provoca tensione e nervosismo” nei media occidentali.

È interessante notare che il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha visitato la Cina il 23-24 maggio, a capo di una delegazione che include il ministro russo dello Sviluppo economico, in una mossa volta a rafforzare le relazioni tra i due paesi.

Da parte sua, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato , mercoledì, che Russia e Cina dovrebbero aumentare il livello di cooperazione economica, commerciale e di investimento tra di loro.

Mishustin ha affermato che le relazioni tra Mosca e Pechino stanno attualmente assistendo a un livello di progresso senza precedenti.

In un contesto correlato, il quotidiano britannico ” Financial Times ” ha riferito ieri, mercoledì, che gli Stati Uniti e altri paesi occidentali rischiano di perdere più influenza in America Latina a favore di Pechino , a meno che non possa fornire migliori opportunità commerciali e di investimento.



Fonte: Global Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago