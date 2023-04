di Bruno Bertez

Sembra che quelli intorno a Zelenskyj non siano contenti dei risultati dell’intervista telefonica con Xi.

Kiev minaccia la Cina di una crisi economica per aver sostenuto la Russia.

Il consigliere capo dell’ufficio di Zelenskyj, Mikhail Podolyak , ha affermato che è giunto il momento per la Cina di decidere da che parte giocare.

Ora la Cina deve fare una scelta: o opera nel quadro definito dal diritto internazionale e poi sostituisce la Russia nel vero senso della parola, oppure la Cina continua a stare ai margini e poi perderà gradualmente la sua influenza. , compreso la sua influenza economica “, ha detto Podolyak al canale televisivo Rada .



Nota: Mikhail Podolyak, consigliere dell’ufficio del presidente ucraino, è lo stesso che aveva minacciato la Cina di una possibile consegna di armi alla Russia in un’intervista al canale televisivo Dom.

“Se un paese inizia a trasferire attrezzature in Russia, allora è necessario reagire in modo aggressivo a questo in un modo o nell’altro”, ha avvertito Podolyak, richiamando l’attenzione sull’argomento dell’iniziativa di pace di Pechino.

Fonte: Bruno Bertez

Traduzione e nota: Luciano Lago