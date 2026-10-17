Kiev incendia le raffinerie russe: perché il resto del mondo ne paga le conseguenze?

Le conseguenze della campagna di Kiev contro le infrastrutture di raffinazione russe si erano estese ben oltre i droni stessi.

di Adrian Korczyński,

Mesi di attacchi avevano danneggiato le raffinerie, ridotto la produzione di carburante e contribuito alla carenza di approvvigionamento in Russia. Gran parte del dibattito sulla campagna si è concentrato sui danni inflitti a Mosca: quanti impianti erano stati colpiti, quanta capacità di raffinazione era stata interrotta e quanta ulteriore pressione si sarebbe potuta esercitare sull’economia russa.

Poi il conto ha cominciato ad arrivare da altre parti.

Il 13 settembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intimato pubblicamente a Volodymyr Zelensky di smettere di colpire le infrastrutture russe per il gasolio. Il prezzo del gasolio americano aveva già superato i 6 dollari al gallone. La spiegazione di Trump è stata insolitamente diretta. “Non colpite il gasolio”, ha detto. “Sta danneggiando il mondo”. Si è trattato di un’ammissione imbarazzante per una strategia che fino ad allora aveva considerato i danni alle infrastrutture energetiche russe come un problema esclusivamente russo.

C’è qualcosa di rivelatore nel rilasciare scorte strategiche per contenere le conseguenze di una carenza energetica, mentre si continua a discutere della distruzione delle infrastrutture di produzione energetica come se i suoi effetti potessero essere circoscritti geograficamente.

La Russia non è un mercato dei carburanti isolato. Rimane uno dei principali produttori di energia al mondo e tradizionalmente è stata uno dei maggiori esportatori di gasolio. La rimozione della capacità di raffinazione russa, pertanto, non si limita a ridurre le entrate di Mosca, ma priva del carburante un mercato internazionale utilizzato da camionisti, agricoltori, fabbriche e famiglie a migliaia di chilometri di distanza dalle zone di combattimento.

Il drone potrebbe esplodere sopra la Russia.

Le conseguenze economiche non si limitano a questo ambito.

La guerra economica di Kiev non si ferma al confine con la Russia.

Il meccanismo è semplice. Le raffinerie trasformano il petrolio greggio in gasolio, benzina, carburante per aerei e altri prodotti da cui dipendono le economie moderne. Se la capacità di raffinazione viene danneggiata a sufficienza, una minore quantità di prodotto raggiunge il mercato. Se l’offerta alternativa è limitata, gli acquirenti si contendono le risorse rimanenti e i prezzi aumentano.

Il diesel rende particolarmente difficile contenerne il problema. I camion trasportano cibo con il diesel. Gli agricoltori lo utilizzano per alimentare i macchinari. Le macchine edili, le navi e i sistemi industriali lo consumano ogni giorno. Un prezzo del diesel più elevato, quindi, incide sui costi di trasporto, sulla produzione agricola, sull’edilizia, sulla produzione manifatturiera e, in definitiva, sui prezzi al consumo.

Kiev ha presentato le raffinerie russe come obiettivi legittimi nel più ampio confronto sulle infrastrutture energetiche. Tale giustificazione politica non modifica le conseguenze concrete della rimozione della capacità di raffinazione da un mercato già sotto pressione.

A settembre, le conseguenze erano ormai evidenti. Gli attacchi dei droni avevano contribuito alla carenza di carburante in Russia e costretto Mosca ad adeguare l’offerta interna e le esportazioni. La Russia ha infine esteso le restrizioni sulle esportazioni di gasolio, nel tentativo di stabilizzare il proprio mercato. Ciò ha aumentato la pressione sulla Russia e ha comportato una minore disponibilità di barili russi altrove. Questa è la parte della campagna contro le raffinerie che si perde facilmente quando il successo viene misurato solo in base all’entità dei danni inflitti. Una raffineria può essere danneggiata in Russia e continuare ad essere importante in Brasile, India, Turchia o Europa, perché il prodotto che non produce più deve essere reperito altrove.

Kiev può scegliere l’obiettivo.

Non può scegliere dove finisce la carenza.

Trump dice quello che il mercato aveva già detto

Guerra del diesel

L’intervento di Trump è stato importante perché ha eliminato gran parte dell’astrazione che circondava la campagna. Non si è ritrovato improvvisamente a difendere gli interessi commerciali russi. Stava affrontando le conseguenze per tutti gli altri. “Ci sono molti altri obiettivi”, ha detto, prima di tornare al punto cruciale: “Questo sta danneggiando il mondo”.

Washington ha trascorso anni cercando di conciliare due obiettivi che spingono sempre più in direzioni opposte. Le entrate energetiche russe devono essere ridotte al minimo perché rafforzano finanziariamente Mosca. Allo stesso tempo, il petrolio e i prodotti raffinati russi non possono scomparire troppo rapidamente perché il mercato internazionale ne dipende ancora.

La Russia dovrebbe perdere le entrate, mentre il resto del mondo in qualche modo riesce a mantenere l’approvvigionamento. Questa contraddizione diventa più difficile da ignorare quando vengono distrutte le infrastrutture fisiche. Una raffineria non può essere dismessa come strumento di pressione economica, continuando al contempo a produrre lo stesso gasolio necessario a mantenere stabili i prezzi internazionali.

Ai mercati delle materie prime non importa perché l’offerta sia scomparsa. Semplicemente, ne quantificano il valore nel prezzo.

A settembre, i consumatori americani cominciavano a notare la differenza.

Un mercato, due fonti dirompenti

La tempistica ha peggiorato ulteriormente la situazione. Mentre gli attacchi ucraini riducevano la capacità di raffinazione russa, il confronto tra Stati Uniti e Iran metteva sotto pressione un’altra componente fondamentale del sistema energetico internazionale . La raffinazione, le esportazioni e i flussi marittimi in Medio Oriente operavano tutti sotto maggiore pressione. Le cause erano diverse, ma entrambe le interruzioni incidevano sullo stesso mercato dei carburanti.

Alla fine di settembre, il prezzo medio del gasolio negli Stati Uniti aveva raggiunto livelli record, superando i 6,50 dollari al gallone. Gli analisti hanno attribuito la causa agli effetti combinati dell’interruzione delle raffinerie russe, dei danni alla capacità produttiva in Medio Oriente e delle scorte insolitamente scarse. La Russia era normalmente il secondo esportatore mondiale di gasolio dopo gli Stati Uniti. La sua ridotta capacità di rifornire i mercati internazionali ha quindi avuto ripercussioni ben oltre il territorio russo.

I leader politici possono suddividere le crisi in teatri operativi separati. I commercianti di energia non possono. Una raffineria russa danneggiata da un drone e un’interruzione di una rotta di approvvigionamento in Medio Oriente possono appartenere a storie geopolitiche diverse, ma per un acquirente che cerca di assicurarsi gasolio creano lo stesso problema: meno barili disponibili in un mercato già saturo. Questa è la debolezza fondamentale dell’idea che le infrastrutture energetiche possano essere trattate come un comodo strumento di pressione mentre l’economia nel suo complesso rimane isolata.

Il mercato globale dei carburanti non è organizzato in base a fedeltà politiche.

Washington scopre il costo

La risposta americana si trasformò ben presto in un circolo vizioso.

Pressione sul settore energetico russo. Osservare la contrazione della raffinazione e delle esportazioni russe. Affrontare contemporaneamente interruzioni in altri settori. Vedere i prezzi del diesel sul mercato interno raggiungere livelli record. Poi valutare la possibilità di limitare le esportazioni di diesel americano perché gli elettori in patria sono arrabbiati per il prezzo.

Attacchi alle raffinerie russe

Quello fu proprio il dibattito in cui Washington intervenne.

I produttori statunitensi erano diventati più importanti per gli acquirenti internazionali a causa della contrazione delle forniture provenienti da Russia e Medio Oriente. Le esportazioni di gasolio americano sono aumentate notevolmente, poiché Messico, Brasile, Cile e mercati europei erano alla ricerca di carburanti alternativi. Le esportazioni si attestavano intorno a 1,3 milioni di barili al giorno, oltre il 20% in più rispetto ai livelli previsti per il 2025.

Una restrizione alle esportazioni americane avrebbe potuto attenuare alcune pressioni politiche immediate a livello interno. Avrebbe però anche spinto la carenza di energia verso l’estero. C’era una certa ironia in questo. Lo stesso sistema geopolitico che per anni aveva utilizzato i flussi energetici come strumenti di pressione stava scoprendo che tali flussi non potevano essere interrotti indefinitamente senza conseguenze per i paesi che li interrompevano.

Alla fine, la questione non era più semplicemente quanta pressione economica si potesse esercitare sulla Russia.

Divenne il punto di riferimento per i costi precedentemente accantonati.

Chi paga il conto?

I governi parlano di guerra economica usando il linguaggio degli obiettivi, della leva e del degrado. I consumatori la vivono in modo ben diverso.

Un operatore di droni non riceve la fattura di trasporto da una compagnia di autotrasporti brasiliana. Uno stratega a Washington non si trova accanto a un agricoltore a calcolare se un ulteriore aumento del prezzo del diesel abbia azzerato il margine di profitto della stagione. Un governo può classificare l’aumento dei prezzi dell’energia come un costo strategico accettabile. Una famiglia, tuttavia, deve comunque pagarli.

Nemmeno il peso è distribuito in modo uniforme.

Le economie dipendenti dalle importazioni sono più vulnerabili alle carenze. Le industrie ad alta intensità di trasporti risentono rapidamente dell’inflazione del diesel. L’agricoltura è esposta in quasi ogni fase, dai macchinari nei campi ai camion che trasportano cibo nelle città. Nelle economie più povere, l’effetto può essere ancora più duro perché carburante e cibo assorbono quote maggiori del reddito familiare. Nessuna di queste persone ha avuto voce in capitolo sull’eventuale attacco a un’altra raffineria russa. Possono comunque essere ritenute responsabili di una parte delle conseguenze.

All’inizio di ottobre, la situazione era diventata abbastanza grave da richiedere l’intervento del G7. Il 2 ottobre, il gruppo ha concordato di coordinare il rilascio di 100 milioni di barili di diesel e altre riserve di emergenza attraverso l’Agenzia Internazionale dell’Energia, nel tentativo di stabilizzare i mercati mondiali. Una parte sostanziale del rilascio di diesel doveva essere concentrata nei primi 20 giorni. Trump ha contemporaneamente abbandonato l’idea di vietare le esportazioni di diesel americano.

La sequenza degli eventi è evidente.

Per mesi, le infrastrutture di raffinazione russe sono state oggetto di attacchi. La capacità produttiva e di esportazione è stata sottoposta a una pressione crescente. Trump ha poi intimato pubblicamente a Zelensky di smettere di colpire le infrastrutture del diesel, poiché le conseguenze stavano “danneggiando il mondo”. Contemporaneamente, il confronto con l’Iran ha ulteriormente messo a dura prova un’altra componente del sistema energetico. I prezzi sono schizzati alle stelle, Washington ha valutato la possibilità di limitare le esportazioni e il G7 ha infine fatto ricorso alle riserve di emergenza.

C’è qualcosa di significativo nel rilasciare scorte strategiche per contenere le conseguenze di una carenza energetica, mentre si continua a discutere della distruzione delle infrastrutture di produzione energetica come se i suoi effetti potessero essere circoscritti geograficamente.

Non possono

Il conto viaggia

La lezione più generale non è complicata.

La Russia rimane profondamente integrata nei mercati globali delle materie prime. Il Golfo Persico rimane centrale nei flussi energetici internazionali. Gli Stati Uniti sono diventati un esportatore sempre più importante di prodotti raffinati. L’Europa rimane dipendente dai mercati internazionali dei carburanti. Queste relazioni non scompaiono solo perché i governi le trovano politicamente scomode.

Le conseguenze di un conflitto si propagano attraverso le rotte marittime, le scorte, i costi assicurativi, gli acquisti di beni sostitutivi e le borse merci, fino a raggiungere luoghi che non hanno avuto alcun ruolo nelle decisioni che le hanno generate.

Ecco perché le parole di Trump contavano. Non ha detto che gli attacchi alle raffinerie stavano danneggiando solo la Russia.

Ha affermato che stavano “danneggiando il mondo”. Settimane dopo, i governi occidentali stavano rilasciando riserve di emergenza per stabilizzare un mercato sotto pressione a causa di interruzioni che si estendevano dalla Russia al Medio Oriente.

La questione non è più teorica. Una raffineria brucia in Russia. L’offerta si riduce. Gli acquirenti cercano altrove. I prezzi salgono. I governi si affannano a trovare barili di ricambio. Alla fine, il costo ricade su un’azienda di autotrasporti, un’azienda agricola, una fabbrica o una famiglia che non ha avuto alcuna influenza sulla decisione di attaccare la raffineria.

Kiev può scegliere di attaccare le infrastrutture di raffinazione russe.

Non può scegliere dove finiscono le conseguenze economiche.

E quando tali conseguenze si propagano a sufficienza, la questione rilevante non è più solo quanto danno sia stato inflitto a Mosca.

È il modo in cui tante altre persone sono state costrette a pagarne il prezzo.

*Adrian Korczyński , analista e osservatore indipendente specializzato in Europa centrale e ricerca sulle politiche globali.

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago