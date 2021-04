Kiev ha riconosciuto che con la NATO si sta preparando una guerra per la Crimea

da Redazione

Le esercitazioni NATO “Defender Europe 2021” sono necessarie per mettere a punto la guerra contro la Russia, lo ha affermato il rappresentante dell’Ucraina nel Gruppo di contatto Trilaterale sul Donbass Oleksiy Arestovich in onda su UKRLife.TV:

“Defender Europe 2021 si traduce in “difendere l’Europa”. Il loro significato è che nelle acque dal Baltico al Mar Nero, si sta elaborando una guerra contro la Russia – diciamolo in modo diretto – una guerra contro la Russia, il tema di un confronto armato con la Russia”.

Secondo le sue parole, l’Alleanza ha già iniziato ad ammassare e a trasferire le forze, oltre ad organizzare le questioni logistiche.

“Focus basilare sono i Balcani e la Crimea, e tutto ciò più a Nord della Crimea. Queste sono fonti aperte, nessuno lo nasconde”, ha aggiunto Arestovich.

A maggio-giugno, la NATO realizzerà “Defender Europe 2021”, le più grandi manovre dal tempo dalla Guerra Fredda. Le esercitazioni sono pianificate per mettere a punto azioni difensive e offensive nell’Europa orientale e nei Paesi Baltici. Tra i paesi partner saranno attivamente coinvolte la Georgia, la Moldavia e l’Ucraina.

Dmitry Peskov

Il ministro della Difesa ucraino Andrey Taran facendo riferimento ad una recente telefonata col ministro della Difesa americano Lloyd Austin ha annunciato che in caso di escalation dell’aggressione russa: “Gli Stati Uniti non lasceranno sola l’Ucraina e non permetteranno l’attuazione delle aspirazioni aggressive della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina”.

Come risposta, il ministero degli Esteri russo ha affermato che i discorsi su un potenziale conflitto tra Russia e Ucraina sono l’ennesima finzione di Kiev. Il vice capo del dicastero Andrej Rudenko ha sottolineato che Mosca non è interessata ad un confronto, soprattutto se militare, con la controparte ucraina.

Oltre a ciò, martedì scorso, il comandante in capo delle forze armate ucraine Ruslan Khomchak ha accusato la Russia di accumulare truppe vicino al confine con l’Ucraina, il che rappresenta una minaccia per la sicurezza militare (dell’Ucraina). Secondo le sue parole, come reazione, Kiev intende rafforzare il raggruppamento di truppe nel Donbass e in direzione della Crimea.

Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov, in risposta, ha affermato che nessuno dovrebbe preoccuparsi del movimento delle truppe russe all’interno della Russia. Come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Mosca sta adottando misure per garantire la sicurezza dei suoi confini, lungo i quali viene registrata l’attività della NATO.

Aleksei Pushkov

Anche il senatore russo Aleksej Pushkov ha commentato la dichiarazione del ministro della Difesa ucraino:

“Qualunque cosa significhi, Kiev non dovrebbe fare troppo affidamento sugli Stati Uniti nel caso in cui l’Ucraina avvii un’operazione militare contro il Donbass”, ha scritto sul suo canale Telegram. “Le assicurazioni potrebbero significare qualsiasi cosa, dalle nuove sanzioni alla fornitura di armi”, – ha detto – “Ma non un intervento militare statunitense diretto dalla parte dell’Ucraina, che sarebbe una follia completa”, ha concluso il senatore.

Traduzioni: Eliseo Bertolasi