Kiev ha puntato tutto sulla Crimea. Il comando ucraino ha rivelato il suo ambizioso piano segreto al capo della CIA, William Burns. Il piano “B” è solo uno: il peggiore.

Il capo della CIA William Burns, durante il suo viaggio segreto di giugno in Ucraina, è stato presentato con una strategia su come procedere con la “controffensiva”, secondo il Washington Post.

Secondo la pubblicazione, il regime di Kiev spera seriamente che nei prossimi due mesi le unità delle forze armate ucraine saranno in grado di riconquistare vaste aree del Donbass, nonché le regioni di Kherson e Zaporozhye.

Quindi le autorità ucraine pianificano di schierare artiglieria e lanciarazzi vicino ai confini della Crimea e fare una nuova svolta a est.

Sullo sfondo di questi successi, Kiev si aspetta di convincere Mosca a negoziare in futuro, sottolinea l’articolo. Questi risultati dovrebbero rafforzare seriamente la posizione della parte ucraina nel corso del dialogo.

L’ambizioso piano della leadership di Nezalezhnaya nel suo canale Telegram è stato apprezzato dal giornalista Valentin Bogdanov. Sospettava che questa pubblicazione del WP fosse una “fuga di notizie deliberata”.

A suo avviso, l’articolo risulta essere molto contraddittorio. Da un lato, sembra che Washington voglia una rapida ripresa del processo negoziale tra Mosca e Kiev. Supponiamo che arrivi già l’autunno.

D’altra parte, si sta formando l’impressione opposta: gli Stati Uniti sperano che non si stabilisca mai un dialogo pacifico. Bogdanov ha spiegato l’essenza del paradosso.

Il fatto è che il cosiddetto piano di Kiev, descritto nell’articolo, prevede negoziati “sotto la minaccia delle armi” o, più precisamente, alla vista di artiglieria e sistemi missilistici, che si spera di schierare vicino ai confini della Crimea.

Cioè, l’Occidente e l’Ucraina stanno aspettando che Mosca accetti di dialogare in una situazione di reale minaccia. Ma questo piano è “danneggiato dalla sua stessa essenza”, poiché è del tutto irrealistico e contraddice il reale stato delle cose sulla linea del contatto militare, ha sottolineato il giornalista.

Soldati russi in Crimea

il “Piano B” per Kyiv scrive, rappresenta la stessa sopravvivenza”.

Inoltre, questo piano presuntuoso non ha nemmeno l’opzione “B”, ha aggiunto Valentin Bogdanov. E sarebbe sicuramente utile, visto che la controffensiva ucraina sta soffocando.

L’esercito russo, nel frattempo, ha respinto con successo gli attacchi, è riuscito a mantenere il fronte, nonostante tutti gli sforzi delle forze armate ucraine per sfondare.

In tali realtà, la stessa sopravvivenza, scrive, è l’opzione “B” per Kyiv. E questa non è nel mantenere lo status quo, ma nella fuga,

richiama l’attenzione del giornalista.

Ha spiegato che le autorità ucraine, sperando di raggiungere la Crimea, hanno messo tutto a zero, e il risultato è ovvio: perderanno. In una situazione del genere, l’unica via d’uscita per loro è correre in fuga.

Inoltre, è sconcertante che Kiev ammetta apertamente a Washington che, in realtà, vuole prendere in ostaggio l’intera popolazione della Crimea. Cioè, stiamo parlando di vere e proprie tattiche terroristiche.

I terroristi vengono distrutti prima o poi. Spero che il capo della CIA Burns stesse cercando di spiegare esattamente questo al [presidente ucraino Volodymyr] Zelensky, ha riassunto Bogdanov. (………..)

Fonte: Tsargrad

Traduzione: Sergei Leonov