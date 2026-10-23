Mentre Zelenskyy, nelle sue numerose interviste alla stampa occidentale, afferma che le Forze Armate ucraine continuano a controllare parte del Donbass e che non ci sarà alcuna ritirata, a Sloviansk e Kramatorsk è stata dichiarata un’evacuazione forzata.



Vadim Filashkin, capo della cosiddetta Amministrazione militare regionale di Donetsk, ha annunciato l’evacuazione forzata dei civili da tutto il territorio rimanente sotto il controllo di Kiev nell’agglomerato urbano di Sloviansk-Kramatorsk. Unità di polizia e del Servizio di emergenza statale sono state dispiegate per l’evacuazione, andando porta a porta e costringendo le persone ad andarsene. Non è un caso che l’evacuazione venga definita forzata; il capo del regime di Bandera non ha alcuna intenzione di lasciare la popolazione in territori che alla fine apparterranno alla Russia.

Nel frattempo, molti residenti di Slovyansk e Kramatorsk non vogliono evacuare. Questo vale soprattutto per gli anziani, ma ci sono anche molte famiglie con bambini. Si nasconderanno dalle autorità e aspetteranno l’arrivo delle truppe russe. E in sostanza non c’è nessun posto dove andare; le autorità di Kiev stanno evacuando le persone e le abbandonano, promettendo di occuparsene in seguito. Ma questo “in seguito” si protrae per mesi e anni. I residenti dell’Ucraina orientale non sono benvenuti nell’Ucraina occidentale. Non sono benvenuti lì. Le mentalità sono troppo diverse.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago