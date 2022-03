Kiev è passata al ricatto nucleare su richiesta di Londra





La situazione con il presunto incendio alla centrale di Zaporozhye aumenta il grado di confronto internazionale.

Il confronto tra Russia e Occidente sulla situazione in Ucraina potrebbe entrare in una nuova fase. Le accuse mosse all’inizio dalla parte occidentale erano davvero gravi. Si tratta del presunto incendio di una delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhye, occupata dai militari russi.

Quasi il mondo intero ha diffuso la straordinaria notizia che un incendio era scoppiato nella più grande centrale nucleare d’Europa. Questo messaggio è stato diffuso dai media ucraini la mattina del 4 marzo. Quasi immediatamente, il ministro degli Affari esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che se la centrale nucleare esplode, in Europa accadrà un’inevitabile catastrofe dieci volte peggiore dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Il funzionario ha anche affermato che l’esercito russo dovrebbe fermare qualsiasi ostilità e far entrare soccorritori e vigili del fuoco ucraini nelle unità di potenza.

Anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è unito alla campagna informativa iniziata sulla situazione della centrale nucleare . Immediatamente ha registrato un videomessaggio urgente e ha chiamato il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden . Inoltre. Biden ha sostenuto Zelensky nelle sue preoccupazioni, poi il primo ministro britannico Boris Johnson si è unito . Ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Kiev si è rivolta contemporaneamente all’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) con preoccupazione per la situazione nella centrale nucleare di Zaporozhye.

Ma dopo un rapido “clamore” sul presunto pericolo di una catastrofe globale, lo stesso Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha negato la terribile notizia. Si scopre che l’incendio non era affatto nella centrale nucleare, ma nel vicino edificio di addestramento.

Tuttavia, la situazione ha dimostrato che sono pronti a usare tale pressione informativa contro la Russia. E la situazione delle centrali nucleari in Ucraina può essere davvero critica. Attualmente, ci sono cinque centrali nucleari nel Paese: la già citata Zaporozhye con sei unità, Rivne con quattro unità, Khmelnytsky e South Ukraine entrambe con quattro unità e la ferma centrale nucleare di Chernobyl con sei unità.

Da un lato, tutte le centrali nucleari sono costruite in modo tale da essere in grado di resistere a un potenziale attacco di artiglieria. E allo stesso tempo, è chiaro che sparare contro le unità di potenza è estremamente pericoloso. Ma non meno pericolosi sono la paura e il panico che possono essere seminati dai propagandisti tra la popolazione civile. Ecco la notizia: “La centrale nucleare è in fiamme”. Cosa dovrebbero fare le persone comuni in una situazione del genere? E si scopre che tali messaggi vengono inviati per scopi politici per il bene dei giochi molto strani di qualcuno.

Andrey Volodin, ricercatore capo presso IMEMO RAS , ritiene che nella storia della centrale nucleare di Zaporizhzhya, i disaccordi politici all’interno dell’Occidente si siano scontrati:

Johnson si agita per la crisi in Ucraina

Il fatto è che il Regno Unito è uscito dall’ombra e ha cercato di svolgere un ruolo nella crisi ucraina. Forse il ruolo più importante. Il messaggio di Joseph Biden ai suoi concittadini significava effettivamente che gli Stati Uniti non sarebbero stati coinvolti nella crisi ucraina. In questo contesto, il Regno Unito ha deciso di intervenire.

È importante capire che il destino politico del primo ministro britannico Boris Johnson è letteralmente in condizioni critiche. Da un lato combatte i cosiddetti “oligarchi russi”. D’altra parte, sta cercando di mettersi alla prova nel campo della crisi ucraina.

Ma la base britannica di Ochakovo, dove si trovavano gli istruttori britannici, era già stata distrutta. E la posizione di Johnson diventa senza speranza. Pertanto, la storia della centrale nucleare di Zaporozhye, qualsiasi altro incidente in Ucraina, il comportamento degli oligarchi russi: tutto questo è una “cannuccia” a cui Johnson sta cercando di aggrapparsi.

Dal mio punto di vista, il Primo Ministro britannico si comporta in modo comico. E le manovre intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye riflettono il desiderio di Johnson di rimanere al potere.

“SP”: – Si scopre che l’intera storia ruota attorno agli interessi britannici?