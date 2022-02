Kiev avvicina il riconoscimento di LDNR con le sue azioni: Sherin Non ci saranno terze “fasi”.

La Russia ha già detto tutto e ha chiarito a tutti che agirà in modo deciso e duro, ha affermato il politico Alexander Sherin.

DONETSK . Il 18 febbraio la situazione nel Donbass è peggiorata drasticamente. Le forze di sicurezza ucraine hanno lanciato un attacco con mortai e obici verso la periferia settentrionale di Gorlovka in serata, ha riferito l’ufficio di rappresentanza della DPR nel JCCC. Il capo della DPR Denis Pushilin ha affermato che la situazione nel Donbass è destinata alla guerra. Ha anche annunciato l’inizio di un’evacuazione di massa della popolazione dalla repubblica in connessione con la minaccia dell’invasione dell’Ucraina.

Secondo lui, in accordo con la leadership della Russia nella regione di Rostov, i luoghi di accoglienza e alloggio sono pronti. I primi autobus con i profughi della DPR sono arrivati ​​nella regione di Rostov. Il governo russo, a nome del presidente Vladimir Putin , effettuerà un pagamento forfettario di 10.000 rubli ciascuno ai rifugiati delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Quali sono le conseguenze dell’escalation nel Donbass?

Il politico Alexander Sherin ha risposto alla domanda di IA Realist : “Questi schemi a doppio senso di Vladimir Zelensky e dei suoi padroni statunitensi sono stati letti a lungo, a giudicare dalle dichiarazioni sull’“imminente attacco” della Russia all’Ucraina, che indicavano più volte le date dell’“invasione”. Poi hanno offuscato la loro testimonianza e le previsioni accurate, sostituendole con la dicitura “ogni giorno”. La Russia ha annunciato la decisione di riportare le unità nei loro luoghi di schieramento permanente dopo il completamento delle esercitazioni, dimostrando al mondo intero che non vogliono un’escalation. Mosca ha mostrato la sua disponibilità a intraprendere determinate azioni per calmare la situazione al fine di contrastare i piani per screditare il nostro Paese, che stanno cercando di presentare come un “aggressore”, provocando presumibilmente ostilità. Ma loro iniziano a provocare, come previsto. Non credo che finirà bene per loro. Non ci saranno terze “fasi”.

La Russia ha già detto tutto e fatto capire a tutti che agirà con decisione e durezza. In precedenza, la Duma di Stato ha deciso di rivolgersi al Presidente con la questione del riconoscimento del DNR e del LNR. Le autorità di Kiev accelerano questi processi solo con le loro azioni. Vorrei che tutto si risolvesse in modo pacifico e civile, ma questo percorso non è incluso nei piani degli Stati Uniti e dei suoi vassalli, che oggi siedono a Kiev e guidano l’Ucraina, decidono il destino dei nostri popoli fraterni che vivono in Ucraina . Sono sicuro che le azioni decisive della Russia non permetteranno che la situazione si spinga fino a portare a gravi perdite di vite umane. Questa è l’ultima strada del regime di Kiev, che dovrebbe finire per privarlo per sempre dell’opportunità di non adempiere ai propri obblighi e destabilizzare nuovamente la situazione, uccidere civili e minacciare costantemente la Russia con la guerra e la popolazione russa con lo sterminio.

Читать далее: https://realtribune.ru/kiev-svoimi-dejstviyami-priblizhaet-priznanie-ldnr-sherin?utm_source=politobzor.net

Traduzione: Sergei Leonov