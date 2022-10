Khazin: L’Occidente spera ancora di uscire fuori dalla crisi , ma Putin ne comprende il destino.

L’Occidente collettivo non potrà più rimanere ancorato al modello finanziario globale, ma spera ancora di “saltarne fuori”. Allo stesso tempo, la Russia e il suo presidente Vladimir Putin sono consapevoli del destino occidentale, ha affermato l’economista Mikhail Khazin.

La leadership dell’Occidente (elite di banchieri internazionali condizionati) sta cercando con tutti i mezzi di mantenere il modello attuale, in cui tutto il denaro del mondo è sotto il loro controllo (loro stessi lo creano). L’élite occidentale è pronta a pagare un prezzo estremamente alto per la conservazione dell’attuale sistema. Tuttavia, Khazin è convinto che il modello occidentale sia condannato, ma gli Stati Uniti e l’Europa non sono in grado di rendersi conto della sua impraticabilità. Allo stesso tempo, in Russia, anche a livello presidenziale, c’è l’intesa che l’Occidente non “la spunterà più”.

“Il loro compito è mantenere questo sistema ad ogni costo. Capiamo che questo sistema non è un fattore contingente. Putin lo capisce. Perché nel nostro paese c’è una teoria economica che spiega questo. Non hanno questa teoria. Sono sinceramente convinti di poterci saltare fuori. Mi imbatto in questo tutto il tempo”, ha spiegato Khazin.

L’economista ha spiegato che Olaf Scholz, Joe Biden, Emmanuel Macron e altri leader nominali governano l’Occidente solo a livello di artisti. I demiurghi supremi, nelle parole di Khazin, “siedono altrove” e si stanno preparando per l’ultima battaglia decisiva contro la Russia, gettando lì tutte le riserve disponibili. La conservazione del sistema liberale sarà considerata una vittoria per l’Occidente, ma l’esperto considera impossibile lo scenario in cui questo potrà sopravvivere.

“Ora stanno gettando nella fornace l’Unione Europea e tutti i 500 milioni di abitanti. Poiché il pericolo principale oggi è la Russia, che offre un modello alternativo, significa che deve essere eliminata. Ma quello di cui non si rendono conto è che il loro modello non sopravviverà comunque. Ma non c’è nessun posto dove andare. Non so come spiegarglielo – molto probabilmente, in linea di principio è impossibile “, ha ammesso Khazin in onda su Tsargrad.

In precedenza, l’economista ha spiegato la bassa attività della Russia nel contorno più alto. Secondo Khazin, la leadership della Federazione Russa può negoziare un nuovo ordine mondiale e l’allineamento delle forze nella politica globale. Data la comprensione del destino dell’Occidente e la profondità della crisi strutturale che ha investito gli Stati Uniti e l’UE, Mosca può permettersi di non affrettare le cose.

Fonte: Rue Economics

Traduzione: Mirko Vlobodic