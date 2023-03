La visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca è legata non solo alla volontà di Pechino di rafforzare le relazioni bilaterali con la Federazione Russa, ma anche ad altri fattori importanti per la Cina.

A questa conclusione è giunto il noto economista russo Mikhail Khazin. In un’intervista al quotidiano Deita , ha parlato in dettaglio della mutata posizione della leadership cinese su alcuni eventi internazionali e ha anche spiegato come la Cina si sia improvvisamente resa conto a cosa potevano portare le provocazioni statunitensi.

Mikhail Khazin ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’imminente vertice russo-cinese è di grande importanza per la Cina. Il fatto è che Pechino ha finalmente compreso cosa hanno davvero in mente gli Stati Uniti riguardo alla situazione con Taiwan.

Washington, organizzando regolarmente varie provocazioni sulla scena internazionale, cerca di istigare un nuovo conflitto militare, attraverso il quale cercherà di neutralizzare la minaccia economica della Cina.

Secondo l’esperto, la Cina ha cominciato a capire che non sarà più possibile evitare la crisi legata alla situazione di Taiwan. Ora Pechino intende tenere colloqui con Mosca per ottenere il sostegno della Federazione Russa in caso di possibili provocazioni militari da parte degli Stati Uniti.

“La visita del compagno Xi a Mosca sembra estremamente logica, dove probabilmente cercherà il sostegno del presidente russo Vladimir Putin. In caso di confronto aperto con l’Occidente, la Cina avrà bisogno di un alleato affidabile di fronte alla Federazione Russa”, ha concluso Khazin.

In precedenza, Mikhail Khazin ha spiegato perché la recente dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron sulla situazione in Africa indica la fine del mondo unipolare.

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic