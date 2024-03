Khan Younes: gli elicotteri israeliani tradiscono i dati ufficiali israeliani: i combattimenti infuriano ad Hamad…

Sono gli elicotteri israeliani che trasportano i soldati uccisi o feriti a rivelare le reali perdite israeliane, ancor prima che le fazioni della resistenza rivelino ufficialmente cosa è successo. Mentre le stime ufficiali israeliane non possono essere credibili in quanto sembrano ridurle.

Nella città di Hamad, nel sud della Striscia di Gaza, i residenti hanno notato che il via vai, gli atterraggi e i decolli di questi aerei sono aumentati nelle ultime 24 ore.

Tutte le fazioni della resistenza sembrano essere coinvolte nei combattimenti in questa cittadina situata a nord della città di Khan Younes, sapendo che le forze israeliane stanno cercando di stabilirvi delle postazioni avanzate.

Nei suoi comunicati stampa, Hamas assicura che due forze di fanteria sono cadute in due imboscate con ordigni improvvisati anti-individuali, che ci sono stati scontri a colpi di mitragliatrice con le due torri J e K, per non parlare dei feroci scontri congiunti con le Brigate islamiche al-Quds.

Inoltre, le Brigate Quds hanno anche rivendicato la detonazione di un ordigno “altamente esplosivo” contro una forza di fanteria composta da 6 soldati israeliani che si erano rifugiati in un appartamento residenziale della città.

Lunedì pomeriggio, le Brigate al-Qassam hanno affermato di aver distrutto un carro armato Merkava con un proiettile al-Yassin 105, mentre le Brigate Fatah al-Aqsa hanno affermato di aver preso di mira un altro carro armato nella stessa regione con un gioco di ruolo.

A est di Khan Younes, nella regione di al-Qararat, le brigate al-Quds hanno riferito di aver catturato una casa in cui era asserragliato un contingente israeliano, assicurando che ci fossero morti e feriti tra i suoi soldati.

Queste brigate della Jihad islamica hanno anche denunciato un’imboscata speciale tesa anche ad al-Qararat quando i loro combattenti hanno fatto saltare in aria un tunnel mentre i soldati israeliani cercavano di esplorarlo, sostenendo di essere rimasti uccisi o feriti.

Mentre l’esercito israeliano ha dichiarato che solo tre dei suoi soldati sono rimasti feriti, le fazioni della resistenza hanno assicurato di voler rendere pubbliche le immagini di queste operazioni e degli israeliani uccisi e feriti.

Secondo il canale del Qatar al-Jazeera, i resti di 17 martiri sono stati rinvenuti mercoledì mattina nella città di Hamad.



Fonte: Al Manar

Traduzione: Fadi Haddad