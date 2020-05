KENNEDY: Resistere Alla Dittatura Digitale Di Bill Gates – Il Distopico Nuovo Mondo Del 5G E Big Telecom

da Redazione





di Robert F. Kennedy Jr.

Immagina un mondo in cui il governo non ha bisogno di agenti di polizia per arrestare quei navigatori solitari o sanzionarti quando violi la distanza sociale con la tua ragazza. Supponiamo che i computer scoprano il tuo viaggio in spiaggia monitorando i tuoi movimenti utilizzando un flusso di informazioni dal tuo cellulare, dalla tua auto, dal tuo GPS, dalla tecnologia di riconoscimento facciale integrata con la sorveglianza in tempo reale da satelliti, telecamere montate e chip impiantati. I pubblici ministeri o i robot informati ti avviseranno della tua violazione tramite SMS e contemporaneamente ritireranno la tua penale di $ 1.000 in criptovaluta dal tuo conto delle buste paga. Benvenuti nella nuova società di Bill Gates. Si avvicina ed è proprio dietro l’angolo.

Strategie 5G

Di recente, Bill Gates ha annunciato il suo sostegno finanziario per un piano da $ 1 miliardo per coprire la Terra nei satelliti di videosorveglianza . La società, EarthNow , lancerà 500 satelliti per monitorare lo streaming in diretta su quasi ogni “angolo” della Terra, fornendo un feedback video istantaneo con solo un ritardo di un secondo. Secondo Wikipedia, la società prevede che i suoi clienti includano “governi e grandi imprese”. Le antenne 5G implementeranno una vasta gamma di antenne spia 5G a terra. Attraverso la sua Bill & Melinda Gates Foundation, Gates ha acquistato 5,3 milioni di azioni Crown Castle attualmente vale un miliardo di dollari. Crown Castle, la seconda più grande azienda tecnologica dopo Microsoft, possiede una infrastruttura 5G in tutti i principali mercati statunitensi ed europei. Negli USA gestisce e affitta più di 40.000 torri cellulari, 65.000 nodi di piccole celle che sono l’infrastruttura centrale per il 5G e 75.000 rotte miglia di fibra verso tutti i principali mercati statunitensi che, invece di andare a casa tua, ti forniscono internet sicuro, veloce e cablato, ed è stato confiscato per collegare torri cellulari 5G.

Sistema sorveglianza 5 G

Il sistema 5G non ha quasi nulla a che fare con il miglioramento delle tue vite; si tratta di controllare la tua vita, commercializzare prodotti e raccogliere i tuoi dati per scopi di Intelligenza Artificiale.

Estrazione dei dati

Big Telecom, Big Data e Bill Gates stanno attirando gli americani ed altri ignari cittadini in molti paesi in una trappola per tirannia digitale con annunci TV da un milione di dollari che fingono che il loro investimento in 5G da mille miliardi di dollari riguardi velocità di download più elevate per videogiochi e film. Ma il 5G non ha quasi nulla a che fare con il miglioramento delle tue vite; si tratta di controllare la tua vita, commercializzare prodotti e raccogliere i tuoi dati per scopi di Intelligenza Artificiale.

Il 21 ° “oro nero” del secolo è sui dati. 5G è l’infrastruttura di “Internet of Things” di Gates”—Un mondo in cui decine di miliardi di dispositivi” intelligenti “: telefoni cellulari, computer, automobili, apriporta da garage, orologi Apple, pannolini per bambini e persino i nostri corpi viventi – sono interconnessi in modalità wireless per consentire ai Big Data di raccogliere e vendere le nostre informazioni personali .

Gates, Elon Musk, Amazon, Facebook e Telecom stanno lanciando i fiori all’occhiello per il nuovo Gold Rush, una flotta piena di 50.000 satelliti e una rete di 2.000.000 di antenne e torri cellulari per rimuovere i dati dei miei dispositivi intelligenti. Questa ragnatela che emette radiazioni a microonde consentirà a Big Data / Big Telecom e Big Brother di catturare ciò che accade dentro e fuori ogni persona in ogni momento della vita. Gates raccoglierà, controllerà, ordinerà, caratterizzerà, analizzerà e venderà milioni di terabyte di informazioni personali da dispositivi intelligenti: dati sanitari privati, cartelle cliniche, le nostre abitudini di acquisto, le nostre risposte biometriche e comportamentali alla pubblicità, la capacità dei nostri figli di imparare, le nostro espressioni facciali e conversazioni ascoltate da Siri, Alexa, Telecom e dai microfoni del tuo cellulare aperto. Intelligenza artificiale (AI) e trasformarti in una macchina consumabile prevedibile e facilmente manipolabile.

La prossima volta che acquisti un dispositivo “intelligente”, ricorda che il dispositivo non è il prodotto: tu lo sei.

Sorveglianza e transumanesimo

Stato di sorveglianza e transumanesimo

Le aziende utilizzeranno il sistema di sorveglianza 5G di Gates per vendere prodotti e aumentare la capacità di intelligenza artificiale. I governi lo useranno per spostare il globo verso una singolarità totalitaria più dispotica di quanto Orwell abbia mai immaginato. Titani della Silicon Valley come Elon Musk, Peter Thiel e l’ingegnere capo di Google, Ray Kurzwe, parlano con desiderio del ” transumanesimo “, il processo attraverso il quale l’umanità passerà a diventare parte umana, parte macchina attraverso l’ingegneria genetica e gli impianti chirurgici.

Bill Gates sta investendo molto per accelerare questa realtà alterata. La sua ambizione di etichettarci tutti con chip di dati vaccinali subdermici iniettati sembra essere solo un trampolino di lancio verso uno stato di sorveglianza onnicomprensivo.

Conformità gratificante

Microsoft ha brevettato una tecnologia sinistra che utilizza sensori impiantati (microchip) per monitorare l’attività del corpo e del cervello. Ricompenserà gli esseri umani conformi con i pagamenti in criptovaluta quando eseguono attività assegnate.

Il brevetto , WO | 2020 | 060606 ha acquisito notorietà e il soprannome di “World Order 2020 666.” Microsoft descrive questo dispositivo come un ” Crypto Currency System ” e spiega che è “in grado di” utilizzare i dati sull’attività del corpo per estrarre bitcoin in risposta alla conformità con le attività assegnate.

Le persone che accettano di installare i sensori wireless dannosi di Microsoft riceveranno periodicamente istruzioni “intelligenti” sullo smartphone per guardare un determinato annuncio, ascoltare un brano specifico, camminare lungo un corridoio specifico del negozio di alimentari o prendere un certo vaccino. Questo chip raccoglierà dati da sensori incorporati che monitorano le onde cerebrali, il flusso sanguigno e altre reazioni del corpo. Il sistema trasferirà la criptovaluta nell’account del soggetto dopo il completamento dell’attività assegnata.

Manipolazione e controllo mentale



Il lato positivo è che l’invenzione distopica di Microsoft dovrebbe essere una gradita fonte di reddito per il 40% degli americani disoccupati per causa di periodiche quarantene COVID, per effetto di auto elettroniche a guida autonoma di Musk, che si basano anche sul lancio del 5G e dall’intelligenza artificiale, compresi i robot. Gates venderà i dati che gli forniamo liberamente alle aziende che porteranno via il nostro lavoro?

Possedere Smart Cities

Il mantenimento e l’analisi dei dati raccolti da un’infrastruttura 5G richiedono enormi computer ospitati nei principali complessi di archiviazione dei dati. Per mantenere il controllo di questa infrastruttura, Bill Gates sta costruendo la sua “città intelligente” in Arizona . Secondo KPNX-TV , ha speso $ 80 milioni in un terreno di 24.800 acri vicino a Phoenix con l’obiettivo di trasformarlo in una “città intelligente” in cui tutto è interconnesso tramite una rete wireless, comprese le flotte di veicoli autonomi. Gli 80.000 residenti della città aziendale di Gates lavoreranno principalmente nei data center.

Per consolidare il suo controllo su ciò che la gente ascolta, impara e pensa, Gates ha acquistato quote di Liberty Global , una delle più grandi società internazionali di televisione e Internet, operando in 30 paesi e in crescita. (……….)

Nota: Questo il progetto della nuova società ingegnerizzata e transumana previsto dalla sinistra figura diBill Gates che tutti i media del sistema continuano a definire “un filantropo”

A completamento pubblicheremo la seconda parte…………

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/05/kennedy-resist-bill-gates-digital-dictatorship-the-brave-new-world-of-5g-big-telecom/

Traduzione: Luciano Lago