Kennedy: Bill Gates, il “salvatore” sbagliato, ora controlla la vita di 7 miliardi di persone

da Redazione

Il noto avvocato e difensore dei vaccini Robert F. Kennedy Junior, nipote del presidente degli Stati Uniti, sta ancora una volta prendendo posizione contro l’agenda globale di Bill Gates.

L’Organizzazione mondiale della sanità conduce “esperimenti sociali e medici globali” in linea con la visione del suo mega donatore Bill Gates e la sua “convinzione religiosa di poter usare la tecnologia (vaccini e agricoltura OGM) per renderlo il salvatore di tutta l’umanità”. Avverte Robert F. Kennedy Jr.

“La strategia di Gates per acquistare l’OMS e assumere il controllo di funzionari sanitari statunitensi come Tony Fauci e Deborah Birx” significa che il co-fondatore di Microsoft può ora “dettare politiche sanitarie globali che colpiscono 7 miliardi di persone e” lui può controllare i dettagli più intimi della nostra vita “, ha dichiarato Kennedy Jr. sulla sua pagina Instagram.

Kennedy Jr. ha anche citato un recente articolo di Politico su Bill Gates e ha riconosciuto che le priorità di Gates sono diventate priorità dell’OMS. Invece di concentrarsi sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria nei paesi poveri, l’agenzia spende una quantità sproporzionata delle sue risorse in progetti sperimentali, quelli che Gates preferiva.

Secondo Kennedy Jr., i progetti preferiti di Gates includono “colture OGM, agricoltura chimica e vaccini”.

“Come riportato da @nationmag la scorsa settimana, queste linee guida vanno spesso a beneficio di aziende farmaceutiche e chimiche come la Monsanto, in cui Gates e la sua fondazione sono fortemente coinvolti come investitori.

Una petizione per indagare su Bill e Melinda Gates per “crimini contro l’umanità” e “cattiva condotta medica” ha accumulato l’incredibile cifra di 410.000 firme.

Gates ha usato i suoi soldi per “acquisire sistematicamente poteri che vanno al di là di quelli esercitati dai presidenti” e usa questi poteri per sperimentare persone come “cavie”, avverte Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. contro Gates

Cavie umane o cavie sperimentali

«Un rappresentante di una ONG con sede a Ginevra si è lamentato con il portale Politico:» Poche persone hanno il coraggio di criticare apertamente quanto Gates sta facendo. »

“I critici ridicolizzano la Ansatz di Gates come” filantropia monopolistica “.

“Sotto la sua guida, l’OMS conduce esperimenti medici e sociali in modo globale usando la convinzione religiosa di Gates di poter usare la tecnologia (vaccini e agricoltura OGM) e la sua profonda conoscenza dei computer per renderlo il salvatore di tutta l’umanità ,

“Siamo i suoi porcellini d’India.”

Robert F. Kennedy Junior è il figlio del candidato presidenziale americano Robert F. Kennedy, che, come John F. Kennedy, è stato misteriosamente assassinato.

Fonte: https://www.instagram.com/robertfkennedyjr/channel/?utm_source=ig_embed