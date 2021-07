Kata’ib Hezbollah assicura che la resistenza continuerà fino alla cacciata dell’ultimo occupante statunitense dall’Iraq

La resistenza irachena promette di continuare a combattere fino a quando tutte le forze di occupazione statunitensi non se ne andranno



Un alto comandante delle Brigate antiterrorismo irachene Kata’ib Hezbollah ha dichiarato che la lotta contro le forze di occupazione statunitensi non si fermerà a meno che gli occupanti dell’Iraq non si ritirino completamente dal paese arabo.

“Qualsiasi tipo di resistenza contro le forze occupanti è un diritto legittimo del popolo iracheno”, ha affermato Abu Ali al-Askari in un messaggio sulla sua pagina Twitter, avvertendo di dure ritorsioni contro qualsiasi attacco effettuato dall’esercito americano.

Lo stesso comandante ha detto che l’obiettivo finale della resistenza del popolo iracheno è costringere le forze di occupazione a lasciare il paese in modo che la legge approvata dal parlamento venga attuata.

Nel gennaio 2020, il parlamento iracheno ha infatti approvato una legge che richiede l’espulsione di tutte le forze straniere guidate dagli Stati Uniti dal paese arabo, in risposta all’assassinio da parte degli Stati Uniti del generale antiterrorismo iraniano Qassem Soleimani, insieme ad Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare irachene, due giorni prima.

“Traditori e criminali sono coloro che difendono le forze di occupazione e gli assassini della nostra nazione, non coloro che difendono la sovranità e il sangue del popolo del suo paese”, ha detto al-Askari.

Ha anche affermato che le forze di resistenza irachene evitano di attaccare le missioni diplomatiche, persino “l’ambasciata del male (gli Stati Uniti) a Baghdad” come politica di principio non collegata a nessun partito straniero.

Il Primo Ministro dell’Iraq ha condannato fermamente i raid statunitensi contro le forze dell’UMP come “flagrante violazione” della sovranità del paese

“Condanniamo l’attacco aereo statunitense che ha preso di mira un sito… al confine iracheno-siriano, che rappresenta una palese e inaccettabile violazione della sovranità irachena”, ha affermato il primo ministro Kadhemi.

La Resistenza promette di intensificare le operazioni anti-USA

Base USA attaccata in Iraq

Un membro dell’ufficio politico del gruppo antiterrorismo iracheno Asa’ib Ahl al-Haq ha anche affermato che i gruppi di resistenza iracheni non hanno altra scelta che confrontarsi militarmente con gli Stati Uniti, osservando che la resistenza è pronta a rispondere a qualsiasi attacco americano contro le forze FMP.

“Nei prossimi giorni, i gruppi di resistenza intensificheranno le loro operazioni contro la presenza degli Stati Uniti, che non rispettano la sovranità dell’Iraq e le leggi del parlamento e del governo”, ha detto giovedì Saad al-Saadi all’agenzia di stampa Shafaq.

Secondo al-Saadi, i gruppi di resistenza iracheni hanno offerto alla diplomazia ampie opportunità, ma il governo degli Stati Uniti ha colto l’occasione per procrastinare.

Il governo iracheno “deve svolgere il suo ruolo nella comunità internazionale e chiedere l’espulsione degli americani dall’Iraq”, ha affermato.

Ha anche affermato che gli attacchi contro le basi americane in Iraq sono stati condotti in linea con l’impegno assunto dai gruppi di resistenza in seguito ai crimini ricorrenti delle forze americane contro le FMP, nota anche come Hashd al-Sha’abi, e l’assassinio del generale Soleimani e Abu Mahdi.

Le posizioni dell’esercito americano, in particolare la base aerea di Ain al-Assad che ospita le truppe statunitensi nella provincia irachena occidentale di al-Anbar, sono state prese di mira ripetutamente all’indomani dell’assassinio da parte degli Stati Uniti delle figure chiave dell’antiterrorismo.

L’Ain al-Assad è stato inizialmente preso di mira da dozzine di missili dall’Iran l’8 gennaio 2020, cinque giorni dopo l’assassinio, come parte della “dura vendetta” promessa dall’Iran contro l’esercito americano.

L’ultimo attacco contro la base aerea è stato effettuato mercoledì, più di una settimana dopo che l’esercito americano ha condotto un raid aereo mortale contro obiettivi che sarebbero appartenuti alle forze di resistenza al confine tra Iraq e Siria.

Le basi statunitensi nell’Iraq occidentale e nella Siria orientale vengono attaccate, ferendo molti americani dalla parte irachena.

La squadra di valutazione dei danni ha negato l’ingresso ad Ain al-Assad

Secondo una fonte della sicurezza irachena, le truppe statunitensi ad Ain al-Assad hanno impedito a una squadra di valutazione dei danni di entrare nella base aerea dopo l’ultimo attacco missilistico.

“Le forze statunitensi hanno impedito a un gruppo di sicurezza guidato da un alto ufficiale di entrare nell’edificio della base aerea di Ain al-Assad per valutare i danni causati da un attacco missilistico ieri”, ha detto giovedì la fonte all’agenzia di stampa in lingua araba al-Maalomah.

La fonte ha ipotizzato che, sulla base delle informazioni disponibili, le forze statunitensi nella base abbiano subito gravi perdite e gravi danni a causa dell’attacco, ma le forze americane hanno cercato di coprire l’entità del danno.

“Le forze statunitensi hanno impedito ai veicoli di sicurezza di passare davanti alla base o di spostarsi da un’area all’altra”, ha aggiunto la fonte.

Base USA in Iraq

Nel frattempo, mercoledì l’agenzia di stampa irachena Sabereen ha riportato a cinque il numero dei feriti dell’attacco. Successivamente, il portavoce della coalizione guidata dagli Stati Uniti, il colonnello Wayne Marotto, ha affermato che solo due soldati hanno subito “ferite lievi” nell’attacco.

Tuttavia in Iraq nessuno crede ai comunicati del comando delle forze USA.

Fonte: www.presstv.ir

Traduzione: Fadi Haddad