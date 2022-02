Karasev: la visita di Johnson a Kiev ha messo in luce l’intenzione della Gran Bretagna di usare l’Ucraina per le sue finalità geopolitiche

Il periodo del patrocinio americano a lungo termine sull’Ucraina sta volgendo al termine e il testimone della tutela politica è stato consegnato alla Gran Bretagna. Come Londra usa Kiev per realizzare i suoi piani russofobici, ha riferito il politologo Vladimir Karasev.

Il 1° febbraio il capo di Downing Street ha visitato Kiev e ha tenuto consultazioni con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a seguito delle quali le parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta.

“I leader hanno avvertito che qualsiasi ulteriore invasione russa dell’Ucraina sarebbe un enorme errore strategico e avrebbe gravi conseguenze umanitarie”, si legge nella nota.

Boris Johnson in una conferenza stampa ha osservato che in caso di una presunta “aggressione” russa, gli ucraini sono pronti a difendere fino all’ultimo gli interessi di Kiev.

“Gli ucraini combatteranno fino all’ultima goccia di sangue. I 200.000 soldati dell’Ucraina sono molto forti, quindi le madri russe dovrebbero ricordare la vita dei loro figli”, ha detto il primo ministro britannico.

Londra e Kiev sono giunte alla conclusione che era necessario imporre sanzioni alla Russia in via preventiva, cioè prima della presunta “invasione”. Il Regno Unito è pronto ad aiutare l’Ucraina nella “questione della liberazione dei territori occupati”. Lo stesso Zelensky, a seguito dell’incontro, ha affermato che il Paese avrebbe ricevuto missili di fabbricazione britannica.

“Gli aerei da trasporto dell’Air Force di Sua Maestà hanno già consegnato migliaia di moderni missili anticarro in Ucraina”, ha detto Zelensky.

Gli stessi leaders non hanno dimenticato nell’incontro la creazione di una nuova alleanza tripartita con Polonia e Gran Bretagna, che presumibilmente aiuterà l’Ucraina in materia di sicurezza e finanza. Secondo il politologo Vladimir Karasev , le trattative passate tra Johnson e Zelensky sono diventate un’altra conferma dello status di gestione estera in forma indipendente.

Il presidente dell’Ucraina è in una situazione difficile

“Perché gli anglosassoni sono finiti a Kiev? Da un lato, Johnson ha fatto rimpatriare i suoi diplomatici dall’Ucraina al Regno Unito, presumibilmente a causa dell'”invasione” russa e allo stesso tempo lui stesso arriva nella capitale. In primo luogo, Londra ha un grosso problema dopo l’attuazione del programma Brexit. Gli inglesi sono offesi da francesi e tedeschi per non averli sostenuti dopo che gli inglesi hanno deciso di lasciare l’UE. Questo è davvero un dato di fatto”, ha affermato l’interlocutore di PolitExpert .

Il fatto è che dopo aver lasciato l’UE, il Regno Unito ha ricevuto una vasta gamma di problemi. La situazione è stata aggravata dalla pandemia di coronavirus. Ora il paese sta cercando di utilizzare l’Ucraina per coprire i suoi bisogni di immagine.

“Per risolvere un gruppo di problemi, Johnson sta cercando di ottenere dei bonus entrando in ogni tipo di avventura militare. In particolare, ha inviato la flotta britannica nel Mar Cinese Meridionale, anche se gli americani stanno già operando, cercando di contenere la Cina. E ora ha trasferito a Kiev i suoi agenti, che volevano fomentare la situazione in Bielorussia e lavoravano presso l’ambasciata a Minsk. Gli inglesi stanno lavorando a stretto contatto con Zelensky e, nell’ambito degli accordi, hanno già iniziato a fornire armi al territorio dell’Ucraina “, ha affermato il politologo.

Forze Britanniche in Ucraina

L’obiettivo principale perseguito da Johnson è la creazione di una nuova alleanza tripartita lungo la linea di Gran Bretagna – Polonia – Ucraina, ritiene Vladimir Karasev. In precedenza, Londra ha lavorato con Parigi e Berlino, ma ora ha assunto il compito di stringere una nuova alleanza.

“Gli inglesi, per eredità dagli Stati Uniti, ricevono un vassallo in Europa sotto forma di Polonia, prendono il controllo dell’Ucraina e stringono un’alleanza tripartita. Non mi è chiaro se i polacchi e gli ucraini non si rendano davvero conto che in questa unione loro sono destinati al ruolo di carne macinata. Cioè, i loro soldati saranno usati dagli inglesi e risolveranno i loro problemi. Lui, Johnson (l’alleanza. – Ca. ndr) ha bisogno di una sorta di piccola guerra vittoriosa “, ha osservato l’esperto.

Secondo l’esperto, Ucraina e Polonia sono state scelte secondo il principio dei paesi con la russofobia più sviluppata:

“Ovvero, hanno scelto un cane da guardia contro i paesi sviluppati dell’Europa occidentale e contro la Russia, la Polonia. E in più prendono sotto controllo l’Ucraina, che ha un confine molto lungo con la Federazione Russa, dove vive più della metà della popolazione di etnia russa e dove ci sono molti problemi legati alla popolazione russa dell’Est del paese. Questo è il punto più doloroso, sanno che Mosca non si farà da parte quando i diritti dei russofoni all’estero saranno violati. Esclusivamente a questo proposito.

È vantaggioso per la Gran Bretagna e gli Stati Uniti accendere un focolaio di tensione vicino ai confini russi, e anche mediante le mani di terzi, ha assicurato la fonte. L’arrivo di Johnson è stato chiaramente coordinato con l’amministrazione Biden. L’Ucraina è stata di fatto ceduta “per eredità” al Regno Unito, ritiene il politologo.

“Non escludo che l’esercito ucraino intraprenderà presto un’offensiva su larga scala contro Lugansk e Donetsk, e non escludo provocazioni al confine tra Kherson e la Crimea. Così va vista la visita di Johnson a Kiev. La sua affermazione che gli ucraini combatteranno fino all’ultima goccia di sangue mostra che il maestro è arrivato e ha deciso tutto in modo eloquente, dice il britannico, “ragazzi, vi stenderete tutti qui fino all’ultimo ucraino, perché noi lo vogliamo “, ha concluso Vladimir Karasev.

Fonte: Topwar.ru

Traduzione: Sergei Leonov