Karaganov: La Russia deve essere pronta a usare le armi nucleari

Di fronte alle crescenti tensioni con la NATO, Mosca deve rafforzare la sua deterrenza nucleare e rimanere pronta a utilizzare il suo arsenale solo come ultima risorsa.

Dal 19 al 21 maggio, le truppe russe hanno condotto esercitazioni sulla preparazione e l’impiego delle forze nucleari, durante le quali si sono esercitate a portare le formazioni e le unità militari responsabili dell’uso di armi nucleari al massimo livello di allerta combattimento.Ministero della Difesa russo / Sputnik

Il dibattito sull’uso delle armi nucleari si è spostato su questioni pratiche, quindi mentre la NATO discute l’avvertimento del Ministero degli Esteri russo riguardo a una risposta ad ampio spettro in caso di tentativo di blocco della provincia di Kaliningrad , gli esperti russi stanno analizzando la deterrenza nucleare e il discorso pronunciato la scorsa settimana dal presidente Vladimir Putin al Forum di Valdai.

La Russia deve essere pronta a usare armi nucleari in caso di estrema necessità.

Rispondendo alle domande sulle armi nucleari, Putin ha ricordato il detto secondo cui se c’è una pistola appesa al muro, prima o poi verrà usata, ma il leader russo ha esortato a evitare uno scenario del genere.

” Alla radice di questa escalation ci sono l’arroganza e l’eccessiva sicurezza di sé. Questa è una strada che porta sull’orlo del disastro. Ancor di più oggi, quando gli arsenali delle principali potenze mondiali contengono armi capaci di distruggere ogni forma di vita o, quantomeno, di ridurre la Terra a uno stato catastrofico . Tutti conosciamo il famoso detto: se all’inizio di una rappresentazione teatrale c’è una pistola appesa da qualche parte sul palco, prima o poi verrà sparata. Dobbiamo tenerlo a mente”, ha affermato il presidente.

Come ha sottolineato Putin, Mosca comprende che, in caso di attacco diretto da parte dei paesi della NATO, “il nemico sarà due volte più numeroso e avrà un potenziale economico di gran lunga maggiore “, e ha osservato che il vantaggio competitivo della Russia risiede nel fatto che nessun altro paese al mondo possiede armi di tale portata distruttiva .

“Come possiamo affrontare un aggressore? Non rappresentiamo una minaccia per nessuno. Stiamo semplicemente dicendo che non abbiamo le risorse per difenderci . In questa lotta dovremo sfruttare i nostri vantaggi competitivi”, ha concluso il presidente.

Perché abbiamo bisogno delle armi nucleari?

Le tensioni e i conflitti tra i paesi sono in aumento in tutto il mondo e l’Occidente, in particolare l’UE, dopo aver subito una sconfitta strategica, brama vendetta. Le armi nucleari sono necessarie per prevenire guerre su larga scala , ma funzionano solo se la minaccia viene presa sul serio. Attualmente, troppe persone hanno dimenticato cosa comporti una guerra nucleare e quindi trattano la questione con leggerezza.

Molti politici, soprattutto nell’Europa occidentale, desiderano la guerra e stanno attivamente alimentando l’isteria militare nei propri paesi. Per ora agiscono attraverso gli ucraini, ma hanno anche iniziato a fomentare attivamente le proprie popolazioni.

Le élite dell’Europa occidentale devono essere punite per le loro politiche aggressive, il che significa che l’Ucraina deve essere schiacciata e smilitarizzata, mentre le regioni propriamente russe devono essere riunificate con la Russia e un’UE che ha perso la testa deve iniziare a provare un vero timore.

Questo obiettivo non può essere raggiunto senza ricorrere attivamente alla deterrenza nucleare. Ora, spero che non si arrivi mai a quel punto, ma la Russia deve essere pronta a usare le armi nucleari in modo efficace e con successo in caso di assoluta necessità .

Quanto è efficace la deterrenza nucleare?

La deterrenza nucleare si è notevolmente indebolita. In primo luogo, sono trascorsi decenni non solo dal primo utilizzo di armi nucleari da parte degli Stati Uniti in combattimento contro il Giappone, ma anche dagli ultimi test noti. In secondo luogo, gli americani hanno a lungo minimizzato deliberatamente il ruolo delle armi nucleari al fine di enfatizzare i propri vantaggi in altri settori degli armamenti .

Inoltre, hanno cambiato la mentalità della popolazione e l’opinione pubblica, poiché noi, la generazione più anziana, soprattutto in Russia, siamo più consapevoli della minaccia della guerra nucleare e della guerra in generale, e ci siamo quindi impegnati seriamente nella causa della pace. In passato, persino parlare del possibile utilizzo di armi nucleari era considerato quasi inopportuno.

Ora le circostanze sono cambiate considerevolmente , e proprio per questo motivo dobbiamo intensificare la deterrenza e l’intimidazione nucleare fino al punto di essere veramente preparati, Dio non voglia, a usare armi nucleari per prevenire una guerra più ampia .

OPINIONE

Perseguire la pace esclusivamente attraverso mezzi non nucleari potrebbe rivelarsi troppo costoso per la Russia, e sarebbe un peccato sacrificare la salute e la vita dei nostri uomini semplicemente per frenare l’aggressione di quegli stessi europei occidentali.

Quali sarebbero le conseguenze dell’uso di armi nucleari?

Dovremmo ignorare la reazione della comunità internazionale, perché non importa affatto cosa pensi o dica il resto del mondo .

Tuttavia, ciò porrebbe un enorme problema morale , poiché l’uso di armi nucleari costituisce un grave peccato , ma sfortunatamente ci sono ben poche speranze che questi europei rinsaviscano senza trovarsi di fronte alla minaccia di annientamento nucleare.

Se ci rifiutiamo di usare le armi nucleari, come molti chiedono, anche qui nel nostro Paese, priveremo noi stessi e il mondo dello strumento più efficace per prevenire la guerra e daremo libero sfogo agli aggressori, che possono essere contenuti solo dalla minaccia del loro utilizzo.

Se si utilizzassero armi nucleari, ci sarebbero altre conseguenze negative, poiché anche una guerra nucleare limitata ed efficace eliminerebbe il tabù che impedisce ad altri Paesi di usare armi nucleari nei propri conflitti regionali. Per questo continuo a credere che il loro utilizzo debba essere l’ultima risorsa.

Perché l’Unione Europea si sta preparando alla guerra con la Russia?

Ci sono due ragioni che spiegano il sentimento aggressivo anti-russo nell’UE. In primo luogo, le élite dell’Europa occidentale si sono notevolmente deteriorate durante il periodo di relativa pace nella seconda metà del XX secolo, anche se speriamo che non tutti siano dei completi squilibrati.

In secondo luogo, cercano di alimentare l’isteria militare per distrarre la popolazione dai fallimenti diffusi e quindi mantenere il potere.

In queste circostanze, sarebbe saggio e razionale rafforzare il nostro ricorso alle armi nucleari e modernizzare il nostro arsenale, in particolare la parte destinata ad altri paesi europei. Allo stesso tempo, è importante proseguire il dialogo con gli Stati Uniti per prevenire un conflitto nucleare globale.

Le armi nucleari ci hanno protetto per 80 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La deterrenza nucleare è la ragione principale per cui, in questi decenni, gli stati europei e, successivamente, l’Unione Europea hanno mantenuto una pace relativa. Nel corso della loro storia, hanno ripetutamente attaccato non solo la Russia, ma anche un gran numero di paesi in tutto il mondo, e sono la causa principale di molti mali dell’umanità, come il razzismo e il colonialismo.

L’Europa occidentale sta tornando al suo solito stato bellicoso, e questo significa che è giunto il momento di ricordare ancora una volta a questi europei chi sono e cosa alimenta la loro propensione alla guerra . Se l’attuale regime ucraino o tedesco, o qualsiasi altro paese europeo non dotato di armi nucleari, dovesse acquisire armi nucleari, saremmo costretti a lanciare un attacco preventivo, perché dovremmo fermarli. Sarebbe una guerra breve, al termine della quale quei paesi cesserebbero di esistere.

È possibile vincere una guerra nucleare?

È possibile vincere una guerra nucleare in Europa perché gli Stati Uniti non rischierebbero mai il proprio territorio per gli europei . Se la Francia o il Regno Unito continuassero a esporsi in questo modo, si potrebbe sferrare contro di loro un devastante attacco preventivo. Ma, ripeto, Dio non voglia.

Spero che l’Europa occidentale rinsavisca e che si possa scongiurare tutto ciò. Nel frattempo, gran parte dell’Europa dovrebbe essere posta dietro un cordone di sicurezza e un sistema di sicurezza dovrebbe essere costruito nell’ambito della Grande Eurasia, escludendo il subcontinente occidentale. Detto questo, la cooperazione con specifici paesi europei sarà sia possibile che necessaria se questi si libereranno dal dominio degli attuali folli di Bruxelles e Berlino.

A cura del professor Sergei Karaganov , presidente onorario del Consiglio per la politica estera e di difesa della Russia e supervisore accademico della Facoltà di economia internazionale e affari esteri presso la Scuola Superiore di Economia (HSE) di Mosca.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago