Kadyrov: Fermati, Macron, prima che sia troppo tardi, altrimenti ..

Il presidente della Repubblica russa di Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha annunciato la sua posizione sulle recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, sull’Islam, sottolineando che il suo discorso ha gravi conseguenze, invitandolo a fermarlo “prima che sia troppo tardi”.

In una dichiarazione ufficiale pubblicata sul suo canale Telegram, Kadyrov ha affermato che “le autorità francesi sostengono la pubblicazione delle vignette che insultano il Profeta Muhammad (PBUH)” e che il presidente francese lo ha affermato.

Kadyrov ha aggiunto: “Egli (Macron) ha descritto queste misure offensive contro circa due miliardi di musulmani nel mondo come (libertà di espressione). Inoltre, Macron ha deciso che avrebbe cambiato la loro religione e creato (Islam illuminato) in Francia”.

Kadriov ha detto: “Non so in quali condizioni si trovasse Macron quando ha fatto questa dichiarazione, ma le conseguenze di una simile dichiarazione stanno provocando reazioni che potrebbero essere molto tragiche. Lo stesso presidente francese è ora diventato come un terrorista e, a sostegno delle provocazioni, chiama segretamente i musulmani a commettere crimini”. “.

Kadyrov ha sottolineato che il presidente francese dovrebbe sapere che “le vignette offensive del Profeta Muhammad (PBUH) sono viste con grande dolore dai musulmani. Con le sue azioni, contrariamente alle sue aspettative, accende il fuoco invece di spegnerlo, come avrebbe dovuto fare come comandante”.

Kadyrov ha considerato che il presidente francese “si nasconde dietro il ripristino dell’ordine”, elabora nuove leggi e parla della “necessità di controllare moschee e organizzazioni religiose, ma in realtà il problema è lui”.

Kadyrov ha osservato che i leader europei dovrebbero “rispettare concetti come religione, cultura, morale” e che altrimenti “non ci sarà un futuro o ordine degno nei loro paesi”, osservando che “la presa in giro blasfema della religione e lo considera un rispetto per la libertà di espressione, ma sono un insulto allo stesso tempo”. “Significa Violare i valori degli altri “.

Macron attaccato dai fedeli mussulmani di vari paesi per le sue dichiarazioni

Rivolgendosi al presidente francese, Kadyrov ha detto: “Macron, smettila, prima che sia troppo tardi, per fermare provocazioni e attacchi all’islam, altrimenti entrerai nella storia come un presidente che ha preso decisioni che hanno un prezzo alto. , Ma anche da eventuali rappresentanti di altre credenze “.

Macron, invece di alimentare la violenza ed il risentimento, occupati di togliere l’appoggio che il tuo paese ha offerto ai gruppi terroristi jihadisti che operano in Siria contro il governo del presidente Assad. Macron e i governi francesi hanno fornito armi e sostegno a questi gruppi salafiti e lui non ha titolo per venirci adesso a fare la predica sulla lotta all’estremismo islamico che la Francia ha alimentato in questi anni.

Fonte: Al Alam

Traduzione e sintesi: Fadi Haddad