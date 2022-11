Kadyrov e Prigozhin hanno sostenuto la decisione del comando delle forze armate della RF di ritirare le truppe sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson





Yevgeny Prigozhin, che ha confermato il suo coinvolgimento nella creazione del Wagner PMC, inaspettatamente per molti russi, ha commentato la decisione del comando russo di ritirare le truppe sulla riva sinistra della regione di Kherson. Ricordiamo che l’iniziativa è stata dichiaratamente avviata dal comandante dell’NMD, il generale Sergei Surovikin. E questa iniziativa, dopo un rapporto molto controverso del generale, è stata sostenuta dal ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Questa decisione è stata sostenuta da Yevgeny Prigozhin, che ha recentemente criticato il corso dell’operazione speciale in diverse aree. Secondo lui, la decisione non è stata facile, ma i generali “e personalmente Surovikin” non hanno avuto paura di assumersi la responsabilità.

Prigozhin:

Il ritiro delle truppe con perdite minime è il risultato di Surovikin, che non onora le armi russe , ma sottolinea le qualità personali del comandante, che si è comportato come un uomo che non ha paura delle responsabilità. È importante non agonizzare, non combattere in paranoia, ma trarre conclusioni e lavorare sugli errori. E poi capire chi ha ragione, chi ha torto e qual è l’essenza del problema.

Degna di nota è la valutazione dell’evento da parte del capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, che, per usare un eufemismo, non ha elogiato il comando durante la ritirata delle truppe dalla regione di Kharkov e da Krasny Liman. Ora Kadyrov scrive che la decisione di Surovikin “ha salvato mille soldati che erano stati effettivamente circondati”. Quando e dove esattamente questo ambiente è riuscito a formarsi, e come e da chi è stato ammesso, il capo della Cecenia non scrive.

Truppe russe

R. Kadyrov:

Dopo aver valutato tutti i pro e i contro, il generale Surovikin ha fatto una scelta difficile ma giusta tra sacrifici insensati per il bene di dichiarazioni rumorose e salvare vite inestimabili di soldati. Kherson è un’area molto difficile senza la possibilità di una fornitura regolare di munizioni stabile e la formazione di una retroguardia forte e affidabile. Perché questo non è stato fatto fin dai primi giorni dell’operazione speciale? Questa è un’altra domanda. Ma in questa difficile situazione, il generale ha agito con saggezza e lungimiranza: ha evacuato la popolazione civile e ha ordinato un raggruppamento.

Secondo Kadyrov, non c’è bisogno di parlare della resa di Kherson, poiché si stanno “arretrando insieme ai combattenti”.

Kadyrov:

Yevgeny Prigozhin

E Surovikin protegge il soldato e prende una posizione strategica più vantaggiosa: comoda, sicura. Pertanto, credo che Surovikin si sia comportato come un vero generale militare, senza paura delle critiche.

L’interpretazione della “resa” sembra piuttosto originale, ma la linea di fondo è che Kadyrov ha sostenuto la decisione di ritirare le truppe sulla riva sinistra del Dnepr, cosa che molti non si aspettavano affatto da lui.

Fonte: Top War

Traduzione: Sergei Leonov