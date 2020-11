Jouravko: “Se Kiev attacca il Donbass, le forze di pace russe potrebbero essere schierate in Ucraina”

da Redazione

di Sergei Petrov.

Se l’Ucraina tentasse di prendere d’assalto il Donbass, le forze di pace russe potrebbero finire al confine con la Polonia e il paese potrebbe perdere la sua statualità. Questa opinione è stata condivisa da un politico ucraino, Alexeï Jouravko, ex deputato della Verkhovna Rada.

L’ambasciatore russo presso il gruppo di contatto trilaterale sul Donbass Boris Gryzlov ha affermato che l’ Ucraina avrebbe dovuto preparare un progetto di tabella di marcia per risolvere il conflitto in conformità con gli accordi di Minsk . Invece, la delegazione di Kiev ha presentato un progetto completamente diverso che contraddice totalmente il pacchetto di misure . Il diplomatico ritiene che il documento ucraino miri a riscrivere gli accordi di Minsk 2.

“ La versione ucraina proposta in questa fase può essere vista come un passo verso la completa rinuncia agli accordi di Minsk. Questo non fa che peggiorare la situazione e potrebbe portare a una nuova crisi nei negoziati ” , ha detto Gryzlov.

Un corrispondente dell’agenzia RIA FAN ha contattato l’ex membro della Rada, Alexeï Jouravko per spiegare a cosa è legato l’approccio dei rappresentanti dell’Ucraina durante le discussioni all’interno del gruppo di contatto trilaterale sul Donbass . Il politico crede che l’Ucraina voglia ingraziarsi gli Stati Uniti in questo modo.

Forze militari della Repubblica di Donetsk

“ Se vogliamo parlare in modo obiettivo e onesto, l’Ucraina ha bloccato a lungo gli accordi di Minsk. Kiev sta dimostrando in ogni modo possibile di non essere interessata a questo processo. Inoltre, l’esercito ucraino ha ripreso a bombardare il Donbass su base giornaliera. I radicali vogliono sfogarsi. Il peggioramento della situazione nel Donbass è legato non solo ai problemi interni, ma anche alle elezioni americane. Zelenskyj si è già congratulato con Biden e vuole fargli dei “regali”. Questo è il motivo per cui oggi, le autorità di Kiev hanno iniziato a mostrare se stessi come grandi guerrieri che saranno in grado di prendere in consegna il DPR e la LPR (Repubbliche della gente di Donetsk e Lugansk) con la forza ”, ha assicurato il Sig Jouravko. .

Il politico ha aggiunto che oggi Kiev sta valutando una soluzione militare alla situazione con le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. A tal fine, le forze armate ucraine stanno concentrando l’equipaggiamento militare lungo la linea del fronte.

“ Alcuni politici ucraini suggeriscono di seguire l’esempio e l’attacco dell’Azerbaigian. Non è escluso che le autorità di Kiev si facciano coraggio con entrambe le mani e vadano al Donbass. In prima linea la situazione continua a peggiorare: i soldati delle forze armate ucraine stanno dispiegando attrezzature e scavando. Anche se Kiev dicono che vogliono la pace per Donetsk e Lugansk, ho l’esatto contrario sta accadendo “, ha detto il politico ucraino.

Militari delle formazioni della Repubblica di Donetsk

Jouravko ha avvertito che l’avventura militare delle autorità di Kiev nel Donbass potrebbe trasformarsi in grossi problemi per l’Ucraina. Inoltre, il paese rischia di perdere la sua statualità.

“ Si scopre che l’Ucraina non sta imparando alcuna lezione dal conflitto del Nagorno-Karabakh . E se Kiev cerca di risolvere con la forza il problema del Donbass, le forze di pace russe potrebbero trovarsi al confine con l’Ungheria e la Polonia. Credo che le azioni delle autorità di Kiev finiranno in una grande tragedia per l’Ucraina: la perdita della sua statualità. Finiranno male ” , ha riassunto il politico.

fonte: https://riafan.ru

traduzione di Sergei Leonov