Johnson avverte che i tentativi di risolvere il conflitto in Ucraina avranno conseguenze







Il primo ministro britannico Boris Johnson, in una conversazione con il presidente francese Emmanuel Macron, ha parlato dei rischi di una soluzione diplomatica della situazione in Ucraina, riferisce France Presse.

“Ogni tentativo di risolvere il conflitto ora porterà solo a un’instabilità prolungata”, ha affermato l’agenzia citando il politico.

La scorsa settimana, i leader tedesco, francese e italiano Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Mario Draghi hanno fatto una visita congiunta a Kiev, dove avrebbero esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a riprendere i colloqui con la Russia .

Il capo del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha precedentemente sottolineato che le azioni distruttive di Stati Uniti, Gran Bretagna e altri paesi della NATO per pompare armi a Kiev e incoraggiare i sentimenti nazisti hanno portato alla fine del dialogo russo-ucraino.

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, a sua volta, ha sottolineato che tutta la responsabilità per l’interruzione dei colloqui di pace spetta a Kiev e ai suoi “curatori occidentali”.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha fatto appello ai paesi del G7 e alla NATO con un appello a prevenire una “cattiva pace” in Ucraina, il che implica concessioni territoriali da Kiev, riporta il quotidiano Guardian.

Johnson ha affrontato il tema della risoluzione della situazione in Ucraina giovedì durante una visita nella capitale ruandese di Kigali.

“Il mio messaggio ai colleghi del G7 e della Nato, in particolare, suonerà così: “Non è il momento di incoraggiare gli ucraini ad accettare una cattiva pace, una pace per la quale si offre loro di rinunciare a pezzi del loro territorio in cambio di un cessate il fuoco. Penso che sarebbe un disastro”, ha detto Johnson.

Il vertice del G7 si terrà dal 26 al 27 giugno in Germania, pochi giorni dopo si terrà quello della NATO.

La Russia ha lanciato un’operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo “la protezione delle persone che sono state sottoposte al genocidio dal regime di Kiev per otto anni”.

Fonte: Russvesna.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic