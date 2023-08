One thought on “John Pilger. Mettere a tacere gli innocenti: Come funziona la propaganda

Mettere a tacere gli innocenti: come funziona la propaganda

Di John Pilger (*)

Negli anni ’70 mi è capitato di incontrare una delle principali propagandiste di Hitler, Leni Riefenstahl, i cui film epici glorificavano i nazisti. Ci trovavamo nello stesso lodge in Kenya, dove lei era impegnata in fotografia, sfuggita al destino di altri amici del Führer.

Mi disse che i “messaggi patriottici” dei suoi film non dipendevano da “ordini dall’alto” ma da quello che chiamava il “vuoto di sottomissione” del pubblico tedesco.

Questo includeva la borghesia liberale e istruita? Ho chiesto. “Sì, soprattutto loro”, ha detto.

Penso a questo mentre guardo la propaganda che ora consuma le società occidentali.

Certo, siamo molto diversi dalla Germania degli anni ’30. Viviamo nelle società dell’informazione. Siamo globalisti. Non siamo mai stati più consapevoli, più in contatto e meglio connessi.

Siamo noi? O viviamo in una società mediatica in cui il lavaggio del cervello è insidioso e implacabile e la percezione è filtrata in base ai bisogni e alle bugie del potere statale e delle multinazionali?

Gli Stati Uniti dominano i media del mondo occidentale. Tutte tranne una delle prime dieci società di media hanno sede in Nord America. Internet e i social media – Google, Twitter, Facebook – sono per lo più di proprietà e controllati dagli americani.

Nella mia vita, gli Stati Uniti hanno rovesciato o tentato di rovesciare più di 50 governi, per lo più democrazie. Hanno interferito nelle elezioni democratiche in 30 paesi. Hanno sganciato bombe sulla popolazione di 30 paesi, la maggior parte dei quali poveri e indifesi. Hammo tentato di assassinare i leader di 50 paesi. Hanno lottato per sopprimere i movimenti di liberazione in 20 paesi.

L’entità e la portata di questa carneficina sono in gran parte non dichiarate e non riconosciute; e i responsabili continuano a dominare la vita politica anglo-americana.

Negli anni prima di morire nel 2008, il drammaturgo Harold Pinter ha tenuto due discorsi straordinari, che hanno rotto il silenzio.

“La politica estera degli Stati Uniti”, ha detto, “è meglio definita così: baciami il culo o ti spacco la testa. È semplice e rozzo come quello. La cosa interessante è che ha un successo incredibile. Possiede le strutture della disinformazione, l’uso della retorica, la distorsione del linguaggio, che sono molto persuasive, ma in realtà sono un mucchio di bugie. È una propaganda di grande successo. Hanno i soldi, hanno la tecnologia, hanno tutti i mezzi per farla franca, e lo fanno”.

US-Propaganda

Accettando il premio Nobel per la letteratura, Pinter ha detto questo: “I crimini degli Stati Uniti sono stati sistematici, costanti, feroci, spietati, ma pochissime persone ne hanno parlato davvero. Devi consegnarlo all’America. Gli Stati Uniti (il gruppo di potere dominante) hanno esercitato una manipolazione abbastanza cinica del potere in tutto il mondo mascherandosi da forza per il bene universale. È un atto di ipnosi brillante, persino spiritoso e di grande successo.

Pinter era un mio amico e forse l’ultimo grande saggio politico, cioè prima che la politica dissenziente venisse nobilitata. Gli ho chiesto se l’“ipnosi” a cui si riferiva fosse il “vuoto sottomesso” descritto da Leni Riefenstahl.

“È lo stesso”, rispose. “Significa che il lavaggio del cervello è così completo che siamo programmati per ingoiare un mucchio di bugie. Se non riconosciamo la propaganda, potremmo accettarla come normale e crederci. Questo è il vuoto sottomesso.

Nei nostri sistemi di democrazia aziendale, la guerra è una necessità economica, il perfetto connubio tra sussidio pubblico e profitto privato: socialismo per i ricchi, capitalismo per i poveri. Il giorno dopo l’11 settembre i prezzi delle azioni dell’industria bellica salirono alle stelle. Sarebbero arrivati ​​altri spargimenti di sangue, il che è positivo per gli affari.

Oggi le guerre più redditizie hanno il loro marchio. Si chiamano “guerre per sempre”: Afghanistan, Palestina, Iraq, Libia, Yemen e ora Ucraina. Tutte si basano su un mucchio di bugie.

L’Iraq è il più famigerato, con le sue armi di distruzione di massa che non esistevano. La distruzione della Libia da parte della NATO nel 2011 è stata giustificata da un massacro a Bengasi che non è mai avvenuto. L’Afghanistan è stata una conveniente guerra di vendetta per l’11 settembre, che non aveva nulla a che fare con il popolo afghano.

Oggi, le notizie dall’Afghanistan dicono quanto siano malvagi i talebani, non che il furto di 7 miliardi di dollari delle riserve bancarie del paese da parte del presidente Joe Biden stia causando sofferenze diffuse. Recentemente, la National Public Radio di Washington ha dedicato due ore all’Afghanistan – e 30 secondi al suo popolo affamato.

Al vertice di Madrid di giugno, la Nato, controllata dagli Stati Uniti, ha adottato un documento strategico che militarizza il continente europeo e intensifica la prospettiva di una guerra con Russia e Cina. Propone “combattimenti di guerra multi-dominio contro concorrenti con armi nucleari” . In altre parole, guerra nucleare.

Riunione dei premier NATO

Dice: “L’allargamento della Nato è stato un successo storico”.

L’ho letto e sono rimasto incredulo.

Una misura di questo “successo storico” è la guerra in Ucraina, le cui notizie per lo più non sono notizie, ma una litania unilaterale di sciovinismo, distorsione e omissione. Ho riferito di una serie di guerre e non ho mai conosciuto una propaganda così generale.

A febbraio, la Russia ha invaso l’Ucraina in risposta a quasi otto anni di uccisioni e distruzioni criminali nella regione di lingua russa del Donbass al confine.

Nel 2014, gli Stati Uniti hanno sponsorizzato un colpo di stato a Kiev che ha eliminato il presidente ucraino eletto democraticamente e amico della Russia e ha insediato un successore che gli americani hanno chiarito essere il loro uomo.

Negli ultimi anni missili “defender” americani sono stati installati in Europa orientale, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca, quasi certamente puntati contro la Russia, accompagnati da false assicurazioni fino alla “promessa” di James Baker a Gorbaciov nel febbraio 1990 che la Nato non si sarebbe mai espansa oltre la Germania.

L’Ucraina è in prima linea. La Nato ha effettivamente raggiunto il confine attraverso il quale l’esercito di Hitler fece irruzione nel 1941, provocando la morte di oltre 23 milioni di persone in Unione Sovietica.

Lo scorso dicembre, la Russia ha proposto un piano di sicurezza di vasta portata per l’Europa. Questo è stato respinto, deriso o soppresso dai media occidentali. Chi ha letto le sue proposte passo dopo passo? Il 24 febbraio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha minacciato di sviluppare armi nucleari se l’America non avesse armato e protetto l’Ucraina. Questa è stata l’ultima goccia.

Lo stesso giorno, la Russia invase il paese – secondo i media occidentali, un atto immotivato di infamia congenita. La storia, le bugie, le proposte di pace, gli accordi solenni sul Donbass a Minsk non hanno contato nulla.

Il 25 aprile, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, il generale Lloyd Austin, è volato a Kiev e ha confermato che l’obiettivo dell’America era distruggere la Federazione Russa – la parola che ha usato è stata “indebolire”. L’America aveva ottenuto la guerra che voleva, intrapresa da un procuratore americano finanziato e armato e da una pedina sacrificabile.

Quasi nulla di tutto ciò è stato spiegato al pubblico occidentale.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è sfrenata e imperdonabile. È un crimine invadere un paese sovrano. Non ci sono “ma”, tranne uno.

Quando è iniziata l’attuale guerra in Ucraina e chi l’ha iniziata? Secondo le Nazioni Unite, tra il 2014 e quest’anno, circa 14 000 persone sono state uccise nella guerra civile del regime di Kiev nel Donbass. Molti degli attacchi sono stati compiuti da neonazisti.

Guarda un notiziario di ITV del maggio 2014, del reporter veterano James Mates, che viene bombardato, insieme ai civili nella città di Mariupol, dal battaglione ucraino Azov (neo-nazista).

Nello stesso mese, decine di persone di lingua russa furono bruciate vive o soffocate in un edificio sindacale a Odessa assediato da delinquenti fascisti, seguaci del collaborazionista nazista e fanatico antisemita Stephen Bandera. Il New York Times ha definito i delinquenti “nazionalisti”.

“La missione storica della nostra nazione in questo momento critico”, ha affermato Andreiy Biletsky, fondatore del Battaglione Azov, “è quella di guidare le razze bianche del mondo in una crociata finale per la loro sopravvivenza, una crociata contro gli Untermenschen guidati dai semiti. “

Da febbraio, una campagna di autoproclamati “monitor delle notizie” (finanziata per lo più da americani e britannici con legami con i governi) ha cercato di sostenere l’assurdità che i neonazisti ucraini non esistano.

L’aerografia, un termine un tempo associato alle purghe di Stalin, è diventata uno strumento del giornalismo mainstream.

In meno di un decennio, la Cina “buona” è stata cancellata e sostituita da una Cina “cattiva”: da laboratorio del mondo a nuovo Satana in erba.

Gran parte di questa propaganda ha origine negli Stati Uniti e viene trasmessa attraverso delegati e “think tank”, come il famigerato Australian Strategic Policy Institute, la voce dell’industria degli armamenti, e da giornalisti zelanti come Peter Hartcher del Sydney Morning Herald . che ha etichettato coloro che diffondono l’influenza cinese come “ratti, mosche, zanzare e passeri” e ha chiesto che questi “parassiti” fossero “sradicati”.

Le notizie sulla Cina in Occidente riguardano quasi esclusivamente la minaccia di Pechino. Aerografate sono le 400 basi militari americane che circondano gran parte della Cina, una collana armata che arriva dall’Australia al Pacifico e al Sud-Est asiatico, al Giappone e alla Corea. L’isola giapponese di Okinawa e l’isola coreana di Jeju sono pistole cariche puntate a bruciapelo nel cuore industriale della Cina. Un funzionario del Pentagono lo ha descritto come un “cappio”.

La Palestina è stata segnalata erroneamente per tutto il tempo che posso ricordare. Per la BBC c’è il “conflitto” di “due narrazioni”. L’occupazione militare più lunga, più brutale e illegale dei tempi moderni è innominabile.

Il popolo colpito dello Yemen esiste a malapena. Sono nonpersone dei media. Mentre i sauditi lanciano le loro bombe a grappolo americane con i consiglieri britannici che lavorano insieme agli ufficiali sauditi che prendono di mira, più di mezzo milione di bambini rischiano di morire di fame.

Questo lavaggio del cervello per omissione ha una lunga storia. Il massacro della prima guerra mondiale fu soppresso da giornalisti che furono nominati cavalieri per la loro obbedienza e confessarono nelle loro memorie. Nel 1917, l’editore del Manchester Guardian , CP Scott, confidò al primo ministro Lloyd George: “Se la gente sapesse davvero [la verità], la guerra finirebbe domani, ma loro non lo sanno e non possono saperlo”.

Manipolazione dei media

Il rifiuto di vedere le persone e gli eventi come li vedono quelli di altri paesi è un virus mediatico in Occidente, debilitante come il Covid. È come se vedessimo il mondo attraverso uno specchio unidirezionale, in cui “noi” siamo morali e benigni e “loro” no. È una visione profondamente imperiale.

La storia che è una presenza viva in Cina e in Russia è raramente spiegata e raramente compresa. Vladimir Putin è Adolf Hitler. Xi Jinping è Fu Man Chu. I risultati epici, come l’eliminazione della povertà estrema in Cina, sono poco noti. Quanto è perverso e squallido questo.

Quando ci permetteremo di capire? Formare i giornalisti in fabbrica non è la risposta. Nemmeno il meraviglioso strumento digitale, che è un mezzo, non un fine, come la macchina da scrivere a un dito e la linotype.

Negli ultimi anni, alcuni dei migliori giornalisti sono stati allontanati dal mainstream. “Defenestrati” è la parola usata. Gli spazi un tempo aperti agli anticonformisti, ai giornalisti controcorrente, ai narratori di verità, si sono chiusi.

Il caso di Julian Assange è il più scioccante. Quando Assange e WikiLeaks riuscirono a conquistare lettori e premi per il Guardian , il New York Times e altri importanti “giornali degni di nota”, fu celebrato.

Quando lo Stato oscuro si è opposto e ha richiesto la distruzione dei dischi rigidi e l’assassinio della personalità di Assange, Assange è diventato un nemico pubblico. Poi il vicepresidente Biden lo ha definito un “terrorista hi-tech”. Hillary Clinton ha chiesto: “Non possiamo semplicemente ronzare questo ragazzo?”

La conseguente campagna di abusi e diffamazione contro Assange – il relatore delle Nazioni Unite sulla tortura l’ha definita “mobbing” – ha portato la stampa liberale al suo livello più basso. Sappiamo chi sono. Li penso come collaboratori: come giornalisti di Vichy.

Quando si alzeranno i veri giornalisti? Su internet esiste già un samizdat ispiratore: Consortium News , fondato dal grande reporter Robert Parry, Max Blumenthal’s Grayzone, Mint Press News, Media Lens, Declassified UK, Alborada, Electronic Intifada, WSWS, ZNet, ICH, CounterPunch, Independent Australia, Globetrotter , il lavoro di Chris Hedges, Patrick Lawrence, Jonathan Cook, Diana Johnstone, Caitlin Johnstone e altri che mi perdoneranno per non averli menzionati qui.

E quando si alzeranno gli scrittori, come fecero contro l’ascesa del nazismo negli anni ’30? Quando si alzeranno i cineasti, come hanno fatto contro la Guerra Fredda negli anni ’40? Quando si alzeranno gli autori satirici, come fecero una generazione fa?

Dopo essersi immersi per 82 anni in un profondo bagno di rettitudine che è la versione ufficiale dell’ultima guerra mondiale, non è ora che coloro che dovrebbero tenere le cose in chiaro dichiarino la loro indipendenza e decodifichino la propaganda? L’urgenza è più grande che mai.

^JohnPilger è un giornalista, scrittore, studioso e regista di documentari australiano. Dal 1962 risiede principalmente in Gran Bretagna. È stato anche visiting professor alla Cornell University di New York.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago