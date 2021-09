Joe Biden annuncia la guerra civile

USA—In un commovente discorso oggi al Paese, Biden ha annunciato una nuova guerra civile.

“Guardate, gente: ecco l’accordo. Per davvero questa volta. Nessuno scherzo. Le parole sullo schermo che dovrei leggere dicono che costringeremo milioni di persone a vaccinarsi contro la loro volontà. Devo farlo gente”, ha detto Biden mentre leggeva il gobbo. “

Per far rispettare questo, ci faremo solo una piccola Guerra Civile. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ne abbiamo avuto uno. Combattiamolo finché tutte le persone non vaccinate non saranno morte o saremo tutti morti, il che fermerà la diffusione del COVID. Win-win, gente”.

Biden ha assicurato al popolo americano che perderanno l’imminente guerra civile in quanto non hanno F-15 o armi nucleari. Tutti gli americani non vaccinati che sopravviveranno verranno inviati in campi speciali dove impareranno l’importanza di vaccinarsi.

“Davvero, non vedo come qualcuno possa essere contrario! Coraggio amico!” ha detto Biden.

(AGGIORNAMENTO: dopo aver letto un articolo sull’Huffington Post secondo cui le persone non vaccinate sono proprio come i talebani, Biden si è immediatamente arreso a loro e ha dato loro un mucchio di armi gratuite.)

Fonte: The Babylon Bee



“La nostra pazienza si sta esaurendo” – Biden trasforma la guerra culturale americana in una guerra forzata di vaccini

Biden ha deciso che “l’Occupational Safety and Health Administration” deve redigere le pratiche burocratiche che richiederà , per ogni azienda privata negli Stati Uniti con 100 lavoratori o più, che ad uno ad uno con vaccinati, con test settimanale su di loro.

Cioè ogni singolo lavoratore in ogni singola azienda con almeno cento dipendenti. Sono 80 milioni di persone (il 40% delle quali non vaccinate) meno chiunque possa ottenere un’esenzione religiosa o medica.

Questo è di un ordine di grandezza più espansivo del freak show dei vaccini forzati della Russia che fa richieste “solo” ai lavoratori del settore dell’ospitalità in una minoranza di regioni, e anche allora richiede un “semplice” rispetto del 60 percento. (Anche se Biden consente una scappatoia di prova ma che può essere facilmente chiusa in un’escalation successiva.) (…..)

BREAKING: President Biden says his 'patience is wearing thin' with unvaccinated Americans:



"What more is there to wait for? What more to do you need to see? We've been patient, but our patience is wearing thin and your refusal has cost all of us." pic.twitter.com/XcALP2MrQB — Breaking911 (@Breaking911) September 9, 2021

Naturalmente come molti capiscono che è proprio questo il punto. I sostenitori di Biden equiparano i non vaccinati ai “deplorevoli” e traggono immenso piacere dall’esercitare il potere contro di loro attraverso la persona di Biden. Questo non ha nulla a che fare con il virus. Questo è Biden che ha i presunti inferiori culturali e morali strappati dai leoni per vincere l’allegria della galleria del complesso di superiorità liberale.

Direi che non ha alcuna possibilità di realizzare questo, ma avrei anche detto lo scorso marzo che lo squilibrio COVID si sarebbe in gran parte attenuato ormai, eppure eccomi qui 18 mesi dopo seduto in un blocco (pannolini per il viso, coprifuoco alle 22:00, no bar/film/bowling/karaoke, PCR per salire a bordo di una barca o di un aereo) quindi non dirò nulla del genere.

Deplorevoli negli USA

Almeno il regime russo di vaccinazione forzata è stato lanciato per ragioni molto più banali. Qui Russia Unita si stava dirigendo verso l’estate prima delle elezioni, con tassi di infezione e mortalità in aumento e presto da record. Questo non era un bell’aspetto per un partito al governo che in precedenza aveva dichiarato la vittoria sul virus e lo aveva in gran parte messo nello specchietto retrovisore. Così hanno scatenato Sobyanin (che rappresenta l’ala squilibrata COVID del set di governo) in un timido tentativo di arginare la marea, o almeno di deviare la responsabilità da se stessi. Era tirannico, ipocrita e una conquista del potere, e l’Anti-Impero lo combatté con le unghie e con i denti (anche se questo ha colpito alcuni lettori nel modo sbagliato), ma almeno è stato il teatro della sicurezza pre-elettorale, piuttosto che la militarizzazione radicale e onnicomprensiva della guerra culturale annunciata da Biden.

La mascotte del DNC riuscirà davvero a mobilitare le risorse amministrative per umiliare completamente i nemici dei liberali arroganti americani? Non lo so, sicuramente sembra deciso a provarci.

Per inciso, i liberali statunitensi hanno combattuto guerre culturali militarizzate contro immaginari ignoranti, retrogradi, deplorevoli prima – nelle guerre dell’Impero degli anni ’90 nei Balcani.

Ma c’è solo così tanta gioia che puoi trarre dal dichiarare guerra a deplorevoli stranieri, è molto più di una corsa alla dopamina che schiaccia i trogloditi domestici con cui hai molta più familiarità (anche se non necessariamente molto ben informato su entrambi). E così torna a casa la guerra liberal americana contro l’uomo delle caverne, da combattere non con le bombe ma con le siringhe, i test PCR, il bando dagli spazi pubblici e la privazione dei mezzi di sussistenza.

Come avrebbe potuto dire facilmente un uomo che non era un liberale americano:

“La felicità più grande è disperdere il tuo nemico, portarlo davanti a te, vedere le sue città ridotte in cenere, vedere coloro che lo amano avvolti in lacrime e raccogliere nel tuo seno le sue mogli e le sue figlie”.

N.B. Il testo può contenere tracce di satira.

Fonte: Anti-Empire

Traduzione: Luciano Lago