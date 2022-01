Jet sauditi bombardano ferocemente lo Yemen mentre emergono dettagli sulla rappresaglia nel profondo degli Emirati Arabi Uniti

Gli aerei da guerra sauditi hanno lanciato feroci raid aerei su Sana’a e altre città dopo che lo Yemen ha effettuato attacchi aerei contro strutture strategiche negli Emirati Arabi Uniti come rappresaglia per il ruolo degli Emirati nella lunga guerra al paese.

I raid aerei sauditi hanno preso di mira il quartiere di Libby nel distretto di Ma’een a Sana’a (la capitale) lunedì scorso, provocando la morte di almeno 14 cittadini e altri 11 feriti, ha riferito la televisione yemenita al-Masirah,

Il corrispondente della rete a Sana’a ha detto che la ricerca di sopravvissuti sotto le macerie di una casa è continuata a Libby, dove anche altre cinque case residenziali sono state danneggiate negli attacchi aerei.

Gli aerei sauditi hanno preso di mira anche l’11 settembre Park nel nord di Sana’a.

Al-Masirah ha affermato che l’aviazione della monarchia saudita ha effettuato più di 50 raid aerei in diverse aree dello Yemen, inclusa la provincia centrale di Ma’rib, nelle ultime 24 ore.

“Gli aerei da guerra della coalizione hanno condotto 31 incursioni nei distretti di al-Wadi, al-Jubah e Harib della provincia di Ma’rib, mentre otto attacchi aerei hanno colpito il distretto di Ain della provincia di Shabwa e altri sette hanno preso di mira il distretto di Sawma’ah della provincia di al-Bayda”, ha riferito la fonte.

Due raid aerei hanno colpito l’area di al-Yatama nel distretto di Khab Washa’f, nella provincia settentrionale di Jawf, e altri due hanno preso di mira il distretto di Magbanah nella provincia sudoccidentale di Ta’izz.

Gli aerei della coalizione a guida saudita hanno anche attaccato il distretto di al-Jarrahi nel sud della città portuale di Hudaydah sul Mar Rosso e hanno lanciato un altro raid nel distretto di Haradh nella provincia settentrionale di Hajjah.

All’inizio della giornata, l’esercito yemenita ha lanciato un’operazione nel profondo degli Emirati Arabi Uniti come rappresaglia per il suo ruolo nella guerra guidata dai sauditi contro il paese impoverito.

Secondo quanto riferito, le forze armate yemenite hanno effettuato attacchi di rappresaglia con droni contro obiettivi strategici nelle profondità degli Emirati Arabi Uniti (UAE).

La polizia di Abu Dhabi ha detto che tre autocisterne sono esplose nell’area industriale di Musaffah, vicino agli impianti di stoccaggio della Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (ADNOC), e che un incendio è scoppiato anche in un cantiere edile all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.

Almeno tre persone sono state uccise e altre sei ferite nell’attacco, secondo le autorità degli Emirati.

Il portavoce delle forze armate yemenite, il generale di brigata Yahya Saree, ha confermato l’attacco di rappresaglia e ha affermato che le truppe yemenite hanno lanciato l’operazione militare “nel profondo degli Emirati Arabi Uniti”.

Fornendo dettagli sull'”Operazione Uragano Yemen”, Saree ha affermato in una dichiarazione che è stata eseguita con successo una azione con cinque missili balistici e un gran numero di droni in risposta alla recente escalation dell’aggressione USA-Saudi-Emirati.

Portavoce dello Yemen

“L’operazione Hurricane Yemen ha preso di mira gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi, la raffineria di petrolio Musaffah ad Abu Dhabi e una serie di siti e strutture degli Emirati importanti e sensibili”, si legge nella nota.

“Le forze armate stanno attuando oggi ciò che avevano promesso e hanno rinnovato il loro avvertimento ai paesi della coalizione che riceveranno colpi più dolorosi”, ha aggiunto.

La dichiarazione ha anche avvertito i cittadini stranieri e le loro aziende, così come altri residenti negli Emirati Arabi Uniti, di stare lontano da siti e strutture strategiche per la propria sicurezza.

“Non esiteremo ad ampliare la portata degli obiettivi per includere siti e strutture più importanti nel prossimo periodo, dichiarando che gli Emirati Arabi Uniti sono uno stato non sicuro finché continua la sua escalation aggressiva contro lo Yemen”, ha sottolineato Saree.

L’Arabia Saudita, sostenuta dagli Stati Uniti e dagli alleati regionali, ha lanciato la guerra allo Yemen nel marzo 2015, con l’obiettivo di riportare al potere il governo dell’ex presidente yemenita Abd Rabbuh Mansour Hadi e schiacciare il movimento Ansarullah.

La guerra ha causato la morte di centinaia di migliaia di yemeniti e altri milioni di sfollati. Ha anche distrutto le infrastrutture dello Yemen e vi ha diffuso carestie e malattie infettive.

Nonostante i bombardamenti incessanti dell’Arabia Saudita pesantemente armata sul paese impoverito, le forze armate yemenite ei Comitati popolari sono cresciuti costantemente in forza contro gli invasori e hanno lasciato Riyadh ei suoi alleati impantanati nel paese.

Nota: Dopo che sono stati colpite le strutture di Abu Dhabi e Dubai, centri della finanza mondiale, soltanto adesso in Occidente che si inizia ad accorgere della gravità della guerra dello Yemen. Fino a che erano decine di migliaia di yemeniti, civili in maggioranza donne e bambini, inceneriti o mutilati dalle bombe saudite, questi non contavano niente e la guerra era oscurata per non disturbare le complicità di USA, Gran Bretagna e Israele (e altri paesi occidentali) nel sanguinoso conflitto. Adesso che sono minacciati gli affari ed il business degli investimenti finanziari, i governi ed i media occidentali alzeranno un coro di sdegno. Il denaro non si tocca (le vite umane non contano) e la guerra deve essere fermata perchè mette in pericolo i buoni affari

Fonte: Press Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago