Jens Stoltenberg dovrebbe chiedere perdono al popolo libico: Analista

Inserito alle 16:35h in da Redazione in Imperialismo





Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha recentemente chiesto la fine dei combattimenti in Libia. Tale impertinenza da parte del capo dell’organizzazione che ha fatto precipitare la Libia nell’abisso nel 2011, e in cui è rimasta impantanata fino ad oggi, è di un tipo raro; appannaggio di uomini che praticano la politica come i gangster.

Per i gangster, che è esattamente quello che sono, con la distruzione della Libia nel 2011 attuarono uno dei crimini più efferati mai commessi in nome dell’imperialismo occidentale, la più alta forma di gangsterismo che esiste sul pianeta – o forse in realtà la sua più bassa; puoi fare la tua scelta.

Scatenata inizialmente da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Canada il 19 marzo 2011, prima di essere appaltata alla NATO dall’ONU sotto gli auspici dell’operazione Unified Protector , la guerra aerea condotta contro l’allora presidente libico Muammar Gheddafi e le sue forze tra marzo e ottobre di quell’anno infame ha semplicemente confermato ciò che il popolo serbo aveva già appreso nel 1999 – vale a dire che la NATO è un’alleanza militare offensiva non quella difensiva rivendicata, brandita come una spada in nome non della democrazia o dei diritti umani ma del potere duro e degli Stati Uniti guidati per l’egemonia occidentale.

Dal rovesciamento di Gheddafi, culminato nel suo brutale omicidio da parte di una banda di ribelli sostenuti dalla NATO, la Libia è stata uno stato fallito, governato da due fazioni politiche e armate antagoniste, una guidata da Abdul Hamid Dbeibeh di Tripoli nell’ovest del paese , l’altro di Khalifa Haftar da Bengasi a est. Lo Stato Islamico gode di una presenza anche all’interno del Paese e negli ultimi dieci anni l’anarchia e l’illegalità hanno prevalso, generando una crisi di rifugiati di proporzioni bibliche e trasformando quello che una volta era il Paese più ricco del Nord Africa in un rifugio sicuro per terroristi e altri la cui attività è omicidio e caos.

Omicidi e caos sono stati certamente gli affari della NATO in Libia nel 2011, che a tutti gli effetti ha svolto il ruolo di guerra aerea per appoggiaare uno sgradevole equipaggio di terroristi e assassini razzisti, entrambi i quali hanno costituito l’avanguardia della cosiddetta rivoluzione libica.

La prova di ciò è contenuta in un articolo apparso sulla National Review nel giugno 2011. In tale articolo – ‘Al Qaeda e la rivoluzione libica’ – il giornalista John Rosenthal cita un rapporto prodotto da due think tank francesi sulla rivolta, identificando le forze coinvolti e i relativi punti di forza e di debolezza. Secondo Rosenthal, il rapporto “descrive i membri del Gruppo combattente islamico libico affiliato ad al-Qaeda come il “pilastro principale dell’insurrezione armata”. Continua così la citazione direttamente dal rapporto: “Nessuno può negare che i ribelli libici che oggi sono sostenuti da Washington erano solo ieri jihadisti che uccidevano soldati americani in Iraq”.

Nel frattempo, per quanto riguarda l’importanza di Bengasi come luogo chiave della resistenza e della ribellione contro il regime di Gheddafi a Tripoli, gli autori del rapporto affermano che “Benghasi è ben nota come un focolaio di estremismo religioso. La regione della Cirenaica ha una lunga tradizione islamista che risale alla confraternita dei Senussi. Il fondamentalismo religioso è molto più evidente qui che nella parte occidentale del Paese».

Sostituisci “fondamentalismo religioso” nel passaggio precedente con “settarismo religioso” e ti avvicini alla verità della questione in oggetto.

Allora perché, visti i precedenti disastri delle guerre e degli interventi occidentali in Afghanistan e Iraq, quegli stessi autoproclamati “padroni del mondo” avrebbero intrapreso un altro intervento militare nel mondo arabo e musulmano così presto, e così facendo confermerebbero quell’ammonimento di Marx in cui diceva che “la storia si ripete, prima come tragedia, poi come farsa”.

E perché dovrebbero intervenire in Libia, dal momento che quella che è stata apertamente descritta come una rivoluzione ha chiaramente fallito la prova del sostegno popolare in tutto il paese per qualificarla come tale? Se fosse stata una rivoluzione, sostenuta dall’appoggio di massa tra la popolazione, e che ha comportato la defezione di un numero significativo di forze armate e di sicurezza del paese, è logico che non ci sarebbero voluti otto mesi per rovesciare il regime anche con la campagna della NATO suo sostegno.

Miliziani Jiadisti in Libia

Sarebbe questa l realtà?

I filmati delle notizie occidentali sui ribelli durante la rivolta erano in gran parte costituiti da disparati gruppi di uomini che guidavano in giro in camioncini, alcuni con armi d’assalto e mitragliatrici pesanti montate su di quelli, sparando salve in un deserto vuoto. Mancavano di disciplina, coesione e organizzazione. Come scriveva Patrick Cockburn dell’Indipendent nell’agosto 2011: “Dato che i ribelli mancano di una leadership coerente o di una forza militare unita, è improbabile che il risultato sia una vittoria netta. Anche se vittoriosi, i ribelli dipenderanno dal sostegno straniero a tutti i livelli per esercitare autorità su questo vasto paese”.

La questione del ‘perché’ è ancora più importante se si considera che una proposta di risoluzione pacifica del conflitto, elaborata dall’Unione Africana, è stata respinta sia dai ribelli che combattono il regime sia dai loro sostenitori in Occidente.

La realtà quando si è trattato della Libia nel 2011 è che le potenze occidentali hanno colto l’occasione per cavalcare l’onda di una “primavera araba” che le aveva colte di sorpresa mentre imperversava in Tunisia ed Egitto, rovesciando Ben Ali e Mubarak, dittatori filo-occidentali entrambi. Tuttavia, lo slancio che questo movimento di massa a favore della democrazia aveva guadagnato in Tunisia ed Egitto si è concluso a Bengasi quando le forze di Gheddafi si sono spostate a est per reprimerlo. E lo avrebbero annullato se le summenzionate potenze occidentali non fossero intervenute quando lo hanno fatto.

Tutti gli avvenimenti furono mascherati dalla propaganda dei media occidentali come “una lotta del popolo contro un tiranno ed un vento di democrazia nel pese nordafricano”, falsificando totalmente la realtà per far accettare l’invasione del paese alle opinioni pubbliche occidentali.

Uno stato fallito in guerra con se stesso e la sofferenza umana su vasta scala, questo era ed è il frutto del ruolo della NATO in Libia. Onorevole Stoltenberg, invece di dare lezioni al popolo libico, si metta in ginocchio e chieda perdono.

E con lui si dovrebebro inginocchiare i leader occidentali che sostennero e favorirono quell’intevento a partire dal francese Nicolas Zarkosy, come il britannico David Cameron e l’italiano Giorgio Napolitano. (N.d.R.).

È il minimo che possono fare. Il minimo.

Fonte: Press Tv

Traduzione e note: Luciano Lago