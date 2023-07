Jenin seppellisce i suoi morti e ispeziona la distruzione lasciata dall’aggressione di Israele

Attacco militare di Israele contro il campo profughi palestinese di Jenin…

Dopo due giorni di caos e devastazione, i palestinesi tornano nella città della Cisgiordania per ricostruire.

I residenti palestinesi di Jenin si sono svegliati davanti a scene di distruzione diffusa nella città occupata della Cisgiordania, dopo che le truppe israeliane hanno posto fine alla loro aggressione aerea e terrestre di 48 ore. Dopo che migliaia di persone sfollate con la forza durante i combattimenti sono tornate per ispezionare i danni, da lunedì la folla si è unita ai cortei funebri dei ragazzi e dei giovani uccisi dall’esercito israeliano.

Scene dell’aggressione israeliana di Jenin

Il ministero della salute palestinese ha affermato che 12 persone, tra cui cinque bambini, sono state uccise in due giorni, alcune per ferite da arma da fuoco e altre a seguito di attacchi aerei. Almeno altri 120 sono rimasti feriti, 20 dei quali in condizioni critiche.

Le persone uccise sono state identificate come Moustafa Emad Qaseim, 16 anni, Nour Eddin Husam Marshoud, 16, Majdi Ararawi, 17, Ali Hani al-Ghoul, 17, Abdel-Rahman Saabana, 17, Husam Mohammad Abu Deibeh, 18, Aws Hani Hanoun, 19 , Sameeh Firas Abu al-Wafa, 20, Jawad Neirat, 20, Ahmad Mohammad Amer, 21, Odai Ibrahim Khamaiseh, 22, e Mohammad Muhannad al-Shami, 23.

L’esercito israeliano ha dichiarato che un soldato è stato ucciso nell’assalto.

Ai funerali, folle di ribelli hanno cantato a sostegno dei gruppi di resistenza armata nel campo, che hanno combattuto feroci battaglie di strada con i soldati israeliani per due giorni.

Le Brigate Jenin e le Brigate Izz al-Din al-Qassam, il ramo armato di Hamas, hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermano che l’esercito israeliano non è riuscito a raggiungere alcun obiettivo significativo dell’operazione e gli è stato impedito di avanzare in profondità nel campo.

Alle processioni e alle sepolture sono emersi alcuni combattenti dei vari gruppi armati operanti a Jenin, che hanno reso omaggio ai morti.

I vicoli del campo, assediato per due giorni, portavano i segni di una diffusa devastazione delle abitazioni e dei servizi pubblici di base.

Colonne di fumo sono visibili sul campo da lunedì.

Mucchi di macerie sono rimasti montati lungo i bordi delle strade dopo che i bulldozer avevano terminat il loro lavoro, oltre alla distruzione delle infrastrutture del campo, con le reti idriche ed elettriche rovinate.

Le strade di Jenin sono state ridotte in macerie dopo uno dei più grandi assalti israeliani alla città degli ultimi 20 anni (MEE/Latifeh Abdellatif)

Martedì il comune di Jenin ha annunciato in un breve comunicato che i veicoli militari israeliani hanno distrutto le principali linee d’acqua nel campo e nei suoi dintorni.

I soldati israeliani hanno impedito alle squadre municipali di lavorare nei luoghi colpiti o addirittura di raggiungerli per valutare i danni.

La distruzione non si è limitata a strade, reti idriche ed elettriche, ma si è estesa a case, edifici residenziali e persino ospedali e moschee.

La moschea Tawalbeh al centro del campo è stata gravemente danneggiata dai bombardamenti. Le sue finestre sono state frantumate e le sue porte danneggiate, tra minacce di bombardamento da parte di aerei da guerra.

Al termine dell’operazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che tali operazioni non sarebbero state “una tantum”.

Nel frattempo, Vanessa Huguenin, portavoce dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, ha dichiarato: “Siamo allarmati dalla portata delle operazioni aeree e di terra che si stanno svolgendo a Jenin, nella Cisgiordania occupata, e dagli attacchi aerei che colpiscono un campo profughi densamente popolato”.

Mentre le truppe israeliane hanno lasciato Jenin martedì notte, ponendo fine a una delle loro più grandi operazioni in Cisgiordania in due decenni, diversi razzi sono stati lanciati da Gaza, con Israele che ha bombardato diversi siti nel territorio.

Non sono stati segnalati feriti su entrambi i lati.

Fonte: MiddleEast Eye

Traduzione: Luciano Lago