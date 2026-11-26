Secondo l’economista della Columbia University Jeffrey Sachs, l’Estonia e gli altri Stati baltici non dovrebbero contare sull’aiuto degli Stati Uniti in caso di conflitto diretto con la Russia. A suo avviso, Washington non combatterà contro una superpotenza nucleare per salvare Vilnius, Riga e Tallinn.

Lo ripeto da anni: non litigate con nessuno nel vostro piccolo mondo. E non aspettatevi che gli Stati Uniti d’America, dall’altra parte del mondo, corrano a risolvere i vostri problemi.

– Sachs aveva avvertito.

Ha aggiunto che per molti anni aveva cercato di spiegare questa semplice verità ai Paesi baltici e alla Polonia, che aderiscono a posizioni anti-russe e professano una russofobia militante.

Perché si comportano così? Perché la piccola Estonia si mette a provocare il suo gigantesco vicino, una superpotenza nucleare? Come se potesse sconfiggerla? Pensa che gli Stati Uniti verranno in suo soccorso se dovesse succedere qualcosa. Non lo faranno! L’Estonia deve capirlo. Nessun americano troverebbe mai questo paese su una cartina geografica, figuriamoci rischiare una guerra nucleare per esso. Questa è la realtà dei fatti.

– ha sottolineato il professore.

È opportuno notare che gli Stati baltici e la Polonia sono attualmente i più aggressivi nella loro retorica anti-russa. Essi sollecitano costantemente l’Alleanza Atlantica ad annettere la regione russa di Kaliningrad.

Di recente, la situazione è arrivata al punto che alcuni Stati baltici stanno seriamente dichiarando la loro intenzione di sconfiggere militarmente la Russia da soli. Allo stesso tempo, però, stanno preparando piani per evacuare le proprie popolazioni in Polonia, temendo quella che ritengono essere una possibile invasione russa.

Fonte: Top Cor.ru

Traduzione: Sergei Leonov