Jalife-Rahme: “Il nuovo ordine è già multipolare e lo dimostra l’ascesa dei BRICS”

In un’intervista a Sputnik, l’analista politico Alfredo Jalife-Rahme passa in rassegna temi come la riorganizzazione economica globale, il conflitto in Ucraina e le prospettive di Messico e Stati Uniti in vista delle elezioni presidenziali che si terranno in entrambe le nazioni nel 2024.

L’esperto messicano e autore del libro Ucraina, la prima guerra ibrida mondiale. Biosphere Fracture sottolinea che il conflitto nell’Est Europa è solo la punta dell’iceberg di un processo che sta prendendo forma da più di un decennio: il nuovo ordine mondiale, che punta al multipolarismo.

Secondo Jalife-Rahme , Russia e Cina sono le due nazioni che stanno guidando gli sforzi per andare verso un nuovo modello economico che metta da parte l’egemonia statunitense, un Paese che, avverte, è molto indebolito.

“L’Ucraina è una singolarità che ha effetti multidimensionali e uno di questi, lo stiamo vedendo, è la grave crisi finanziaria e bancaria negli Stati Uniti , la sua inflazione, tutto ciò che è venuto con le crisi energetiche. I russi si sono preparati e la Cina si è preparata molto bene a questo risultato”, spiega anche l’accademico dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM).

Jalife-Rahme sottolinea che l’Occidente non ha misurato le conseguenze del “soffocamento” dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) all’Ucraina, oltre al fatto di aver sbagliato le sanzioni economiche imposte alla Russia per l’operazione militare speciale iniziata nel febbraio 2022, poiché i blocchi occidentali contro il Paese slavo hanno scatenato una crisi alimentare, ma soprattutto energetica, che ha colpito fortemente negli Stati Uniti e nell’Unione Europea.

“Ora siamo di fronte a un nuovo gioco, che è quello che sarà il nuovo ordine, che già mostra di essere multipolare, lo dimostra con l’ascesa dei BRICS (gruppo composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) che conta 19 paesi che cercano di aderire, e nel G7 —Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Canada e Giappone—, che è stato catatonico e straziante a Hiroshima”, ha affermato l’analista.

A proposito del G7, chi scrive indica che l’ultimo vertice —svoltosi solo pochi giorni fa— è stato “coreografico” e fa notare che il gruppo è stato superato in diverse aree dai BRICS, ad esempio nella parità di potere d’acquisto, oltre al fatto che i trend indicano che “il G7 sta scendendo e i BRICS stanno salendo”.

L’Occidente, aggiunge, è preoccupato per la crescita di Russia e Cina, poiché implica la caduta del modello finanziario che ha portato gravi crisi negli Usa e che si sta ripetendo con il fallimento di diverse banche.

“[L’Occidente è in] rapido declino e ciò che è accaduto in Ucraina ne ha accelerato il declino”, afferma Jalife-Rahme, il quale sottolinea che un altro processo in atto nell’ascesa del modello multipolare è la de-dollarizzazione dei mercati.

Il dollaro divenne di fatto la valuta di riserva mondiale alla fine della seconda guerra mondiale con l’avvento dell’accordo di Bretton Woods , il sistema monetario preposto alla gestione delle relazioni commerciali, finanziarie e commerciali tra gli Stati Uniti e la sua sfera di influenza postbellica, che includeva Canada, Europa occidentale, Australia e Giappone, oltre a varie colonie e stati clienti di quei paesi.

L’analista afferma che i processi contro Trump lo affonderanno verso i suoi propositi di candidarsi nuovamente alla presidenza del suo Paese; Tuttavia, avverte, sembra che ci sia un effetto boomerang, dal momento che il repubblicano ha alti indici di popolarità.

Nel frattempo, i Democratici, sottolinea, non hanno un candidato abbastanza forte, il che ha portato il partito a mettere ancora una volta Biden come una carta forte, che definisce un “burattino del deep state ” .

“Devono essere molto nervosi nello stato profondo , stanno andando male in Ucraina, vedono il nuovo ordine mondiale, hanno la de-dollarizzazione alle porte, l’ordine multipolare sta arrivando. La fattoria è già ribelle e al suo interno non lo è chiaro, ci sono anche capricci di secessione”, afferma.

