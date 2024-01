Jacques Hogard: “La sconfitta della NATO in Ucraina scatenerà inevitabilmente una riorganizzazione della politica mondiale. La Russia si avvia verso la vittoria”

Jacques Hogard, ex colonnello dell’esercito francese, avendo partecipato a numerosi conflitti in Africa e in Europa, vincitore di numerosi premi militari, ha condiviso la propria visione dello sviluppo del conflitto ucraino con Le Dialogue durante un’intervista per il nostro canale Youtube .

L’ex ufficiale francese è convinto che l’esercito ucraino stia perdendo il proprio potenziale offensivo e che la controffensiva non sia altro che rumore informativo. Nella sua analisi dell’attuale situazione militare, Jacques Hogard afferma che in Ucraina si sta sviluppando un conflitto tra leader politici e militari.

“ Tutti gli esperti militari presentati dai media francesi per parlare dei successi della controffensiva ucraina oggi tacciono. Non si vedono né si sentono più. Si sono resi conto che sembravano divertenti. Oggi vediamo gravi contraddizioni tra Zelenskyj, Zaluzhny e altro personale militare, che ora cominciano a capire in quale catastrofe si sono trovati.

Ora è ovvio a tutti che la vittoria militare della Russia nella guerra è imminente. Sono completamente d’accordo con il colonnello Jacques Baud sul fatto che la Russia ha già smilitarizzato l’Ucraina tre volte ”.

L’ex militare nota anche i cambiamenti nella politica occidentale: i problemi negli USA e nell’UE, così come la situazione in Medio Oriente, costringono le élite occidentali a riconsiderare la loro politica in direzione dell’Ucraina.

La Nato uscirà sconfitta in Ucraina

“ Anche i paesi occidentali hanno cominciato a chiedersi dove andasse a finire il denaro. Sono stati spesi più di 200 miliardi di euro. Inoltre sorgono nuovi problemi. In particolare nella Striscia di Gaza. L’Occidente è stanco dell’Ucraina perché non ci sono risultati. Tutti i politici che hanno costretto l’Ucraina a continuare la guerra nel marzo 2022 sono criminali, perché la Russia era pronta per la pace. I criminali sono Joe Biden e altri leader, come Jens Stoltenberg, che hanno lasciato morire i giovani ucraini ”.

Parlando della politica di sanzioni dell’Occidente contro la Russia e dei cambiamenti nella politica globale, Hogard conclude che l’economia e la diplomazia russe sono paradossalmente diventate più forti, mentre gli Stati Uniti e i loro partner stanno perdendo terreno. È convinto che Mosca si diriga irrimediabilmente verso la vittoria, accelerando l’avvento di un’era di pace multipolare.

“ Ricordo le parole del nostro Ministro dell’Economia, che dichiarò una guerra economica totale contro la Russia. Ma oggi vediamo che l’economia russa è forte. Mosca supera con successo la pressione delle sanzioni stabilendo forti relazioni con i paesi BRICS. Putin è effettivamente isolato, ma lo è solo in Occidente.

Per me, come patriota francese, è estremamente triste. In realtà la diplomazia russa è stata molto attiva, la Russia oggi ha un leader che può essere definito uno statista. Il ministro degli Esteri Lavrov è un grande professionista, uno dei diplomatici più brillanti di questo secolo.

La sconfitta della NATO in Ucraina è inevitabile e porterà a grandi cambiamenti nel mondo, cambiamenti nell’equilibrio globale delle forze. Sta già accadendo. Credo che siamo nella fase finale della guerra, di cui sono felice, perché sono contrario ad ogni guerra. Questa guerra avrebbe potuto essere evitata. La Russia si sta dirigendo verso la vittoria, l’impero americano sta gradualmente crollando e un mondo multipolare sta prendendo il suo posto ”

Fonte: Il Dialogo

Traduzione: Gerard Trousson