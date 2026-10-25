Jacob Cohen sulla situazione in Francia: Lo stato attuale delle cose è catastrofico, a tutti i livelli.

Intervista condotta da Mehdi Messaoudi

In un’intervista con Algérie54, l’autore, giornalista ed esperto di geopolitica Jacob Cohen discute della repressione che accompagna le proteste sociali in Francia, delle false accuse mosse da questa “élite” francese contro determinati paesi, delle imminenti elezioni dell’entità sionista e delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, nonché dell’escalation armata in Medio Oriente.

Algeria54 : La Francia sta vivendo disordini sociali, violenze e lo spettro del collasso economico. Qual è la sua valutazione della situazione a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 2027?

Jacob Cohen : La situazione è catastrofica su tutti i fronti, ma non è un caso. I Paesi occidentali sono caduti sotto l’influenza di varie lobby e multimiliardari che pretendono una quota maggiore della ricchezza nazionale, a scapito dei lavoratori e dei servizi pubblici a loro dedicati. Inoltre, queste forze neanche troppo segrete hanno preteso che questi Paesi occidentali versino centinaia di miliardi all’Ucraina, senza alcuna speranza di recupero, e si taglino fuori dalle fonti energetiche russe, rischiando il collasso delle loro economie. Tutto ciò non può che sfociare in conflitti devastanti o crisi sociali che potrebbero portare a violenze interne e distruggere il Paese.

Algeria54 : Molti osservatori ritengono che la persistenza di una narrativa neocoloniale propagata da questa “élite” francese porterà alla caduta della Quinta Repubblica. Qual è la tua opinione al riguardo?

Jacob Cohen : La Francia è ben lontana dalle condizioni che diedero origine alla Quinta Repubblica e la portarono al suo apice in praticamente ogni campo. Un Paese può avere le migliori istituzioni che si possano immaginare, ma ha comunque bisogno di politici degni di governarle. Questa decadenza e corruzione dimostrano fino a che punto la classe politica abbia tradito i propri impegni patriottici. E la situazione peggiora a ogni nuovo governo. Il governo di Macron ha finito di distruggere la Francia, e non so quali miracoli o sacrifici ci vorrebbero per ricostruirla. Stiamo iniziando a comprendere la portata del disastro, ma non sappiamo da dove cominciare per porvi rimedio.

Rivolta studenti in Francia

Algeria54 : La scorsa settimana, l’élite francese ha accusato paesi come Algeria, Russia e Iran di interferenze straniere, in seguito alle proteste del 17 ottobre. Macron riteneva che Trump e Netanyahu stessero sfruttando la situazione in Francia a fini elettorali. Qual è la tua opinione al riguardo?

Jacob Cohen : Incolpare i paesi stranieri, fonte di tutti i mali e di ogni perfidia, è una tecnica antica per assolversi. Quali altri pretesti potrebbe mai cercare questa “élite” francese, che ha innegabilmente fallito su tutti i fronti? È vero che gli attacchi implacabili contro questi tre paesi – prima la Russia e poi l’Iran – sono di un’intensità e di una persistenza così rare da lasciare sbalorditi dalla loro efficacia. L’Algeria è stata aggiunta al quadro per diversificare la prospettiva e per assecondare l’isteria islamofoba prevalente nei media francesi.

Algeria54 : Le elezioni generali nella Palestina occupata e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti stanno attirando sempre maggiore attenzione, data la situazione esplosiva in Medio Oriente, lo spettro di una rinnovata aggressione contro l’Iran e l’escalation militare tra gli Houthi e l’Arabia Saudita. Che impatto avranno queste elezioni sulla situazione a breve termine?

Jacob Cohen : Queste elezioni hanno giocato un ruolo significativo nel determinare l’opportunità di un attacco all’Iran – che la maggior parte degli osservatori americani considera più che probabile – ancor prima che avessero luogo, al fine di ottenere un vantaggio decisivo sugli elettori. Tuttavia, se il risultato non fosse stato netta, si sarebbe rischiato l’effetto opposto. Sembra che i governi americano e sionista abbiano rimandato l’attacco a dopo le elezioni, a meno che non avessero inflitto una sonora sconfitta. In breve, poiché nessuno dei due governi può accettare un accordo che significherebbe la propria sconfitta, e poiché il regime sionista non permetterà mai all’Iran di svilupparsi in modo indipendente, le ostilità riprenderanno in un modo o nell’altro, a seconda di come Tel Aviv detterà le sue condizioni a Washington.

Algeria54 : Il prezzo del barile di petrolio ha raggiunto i 117 dollari USA venerdì, suscitando crescenti preoccupazioni per l’inflazione in aumento e l’arrivo di un inverno rigido nei paesi occidentali. Pensi che l’arrivo di grandi quantità di gasolio russo negli Stati Uniti potrebbe essere una soluzione?

Jacob Cohen : Tutta questa storia del diesel russo sembra un’operazione di propaganda. O meglio, un’operazione per calmare i mercati, che vengono manipolati magistralmente da Trump, il quale, tra l’altro, ha accresciuto le sue fortune e quelle della sua famiglia speculando sui prezzi del petrolio. Innanzitutto, la Russia può fornire solo piccole quantità. Le quantità menzionate rappresentavano appena pochi giorni di consumo. E la Russia ha impegni con clienti importanti e affidabili, come la Cina e l’India. Il problema è più ampio. Il diesel non è l’unico problema che causa il blocco dello Stretto di Hormuz. Ci sono anche il gas, i fertilizzanti, alcuni acidi vitali… Dobbiamo trovare una soluzione completa e ragionevole, e Trump non la vuole.

Algeria54 : Fonti occidentali annunciano un vertice tripartito tra Stati Uniti, Cina e Russia a metà novembre. Si tratta di una nuova Yalta?

Jacob Cohen : È probabile che i tre leader si incontrino in Cina a novembre, ufficialmente per discutere dell’Ucraina. Ma nulla impedisce loro di affrontare anche altre questioni. Tuttavia, c’è una grande differenza tra questo e parlare di una nuova Yalta, una differenza enorme. A Yalta, le tre potenze che combattevano contro la Germania erano unite e pianificarono le loro strategie comuni. Oggi, Trump attacca la Russia e la Cina tramite intermediari. Il leader americano sogna ancora di restaurare l’impero yankee e non cerca nemmeno di nasconderlo. Quindi Cina e Russia rimarranno in guardia. C’è molta diffidenza nei confronti di Trump, che è incapace di mantenere la parola data e vede i suoi partner, compresi i suoi alleati, come nient’altro che potenziali vassalli. Cina e Russia aspetteranno l’elezione di un nuovo presidente americano prima di prendere in considerazione relazioni basate sulla fiducia e sulla cooperazione.

Fonte: Algeria54

inviato da Amar Djerrad

Traduzione: Gerard Trousson