J.Post: Israele preoccupato per l’arsenale missilistico di Hezbollah





Nella leadership militare israeliana, sono preoccupati per il potere di Hezbollah in Libano in un momento in cui l’esercito israeliano sta attraversando una situazione tragica.

Un articolo del quotidiano israeliano The Jerusalem Post osservava che la maggior parte dei funzionari della sicurezza israeliana “sottolineano ancora, a porte chiuse e talvolta pubblicamente”, che il Movimento di resistenza islamica libanese (Hezbollah), con i suoi circa 150.000 missili e le forze d’élite di Hezbollah, note come Radwan , sono la più grande minaccia per il regime sionista.

Hezbollah afferma di possedere armi che spostano gli equilibri di potere regionali

“Hezbollah è indeciso, quindi ci prepariamo a tutto. È molto reale”, ha pubblicato il quotidiano ebraico, citando un comandante israeliano, che ha chiamato Maggiore O. Questo soldato ha assicurato che i soldati del movimento libanese hanno acquisito esperienza in Siria e sono diventati operatori indipendenti e hanno una maggiore potenza di fuoco.

L’attacco di Hezbollah non darà il tempo di rifugiarsi

Riferendosi a quelle che ha definito le attuali minacce di Hezbollah, il Maj. O. ha detto: “Sappiamo che sono qui, i commandos di Radwan, e se ci sono razzi, non c’è tempo per evacuare e rifugiarsi in un rifugio antiaereo”.

Hezbollah reparto

Ha anche notato che i combattenti di Hezbollah sono stati sempre più attivi al confine con la Palestina occupata negli ultimi tempi e hanno stabilito dozzine di punti di osservazione, aumentato le loro pattuglie e monitorato e documentato i movimenti delle forze di occupazione israeliane.

Hezbollah libanese afferma di avere un arsenale di missili a guida di precisione che possono colpire qualsiasi obiettivo israeliano all’interno dei territori occupati.

Domenica, Hezbollah ha pubblicato un cortometraggio audiovisivo che mostra come i suoi membri siano riusciti a infiltrarsi nei territori occupati, dove sono scoppiati scontri con i soldati dell’occupazione israeliana. Secondo gli analisti, il video del movimento libanese ha un carico di guerra psicologica mostrando le sue capacità di assalire il muro di separazione e agire contro il regime usurpatore.

Alla preoccupazione dei comandanti israeliani si aggiunge la situazione dell’esercito di occupazione, che non dispone nemmeno di riservisti. Un rapporto del luglio dello scorso anno evidenzia che tra i 2.400 e i 2.500 giovani israeliani si sono rifiutati di prestare servizio nell’esercito israeliano, mentre questi numeri sono saliti a 3.500 nel 2021.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago