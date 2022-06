Istruttori militari statunitensi e britannici arrivano nello Yemen orientale

Aumenta il numero dei militari USA e britannici nello Yemen a supporto dell’aggressione saudita.

Lo Yemen ha rivelato che un gruppo di addestratori militari statunitensi e britannici, insieme a spedizioni di armi, è arrivato nel territorio yemenita orientale.

Al-Qatabi Ali Husein al-Farayi, il governatore della provincia di Al-Mahra, situata nello Yemen orientale, ha denunciato mercoledì che grandi carichi di armi a bordo di navi militari sono sbarcati nel porto di Nishtun e addestratori militari britannici e americani sono di stanza ad Al – Aeroporto internazionale di Qaydah.

Avvertendo dei pericolosi complotti della coalizione di occupazione saudita-emiratina contro Al-Mahra e il suo popolo, ha indicato che gli aggressori e i loro militanti alleati stanno cercando di far precipitare la provincia nel caos e nella totale confusione, perché i locali si oppongono alla presenza delle forze straniere.

” La coalizione di aggressione a guida saudita è coinvolta nel contrabbando e nel commercio di stupefacenti nell’area per perpetuare l’insicurezza, portare avanti i loro piani diabolici e dissuadere la popolazione locale dall’affrontare gli invasori “, ha sottolineato, in una dichiarazione offerta all’agenzia di stampa yemenita Saba .

Secondo il funzionario yemenita, la rabbia pubblica che ribolle per il dispiegamento di truppe straniere nella provincia mostra che la battaglia per liberare Al-Mahra dalle grinfie degli invasori e dei loro mercenari sta raggiungendo la sua fase finale.

Forze britanniche nello Yemen

In questo contesto, il leader del movimento popolare Ansarolá, Abdulmalik al-Houthi, ha rivelato a maggio che gli Stati Uniti stanno costruendo le loro basi militari nelle province di Hadhramaut e Al-Mahra , così come nell’ovest del Paese, lungo il mare Rosso.

La presenza militare statunitense nel territorio yemenita è andata avanti per più di due decenni quando il suo esercito ha schierato centinaia di truppe per operazioni speciali presso la base aerea di Al-Anad nello Yemen meridionale dagli anni 2000 alla metà degli anni 2010. Con il pretesto di combattere i terroristi di Al-Qaeda che operavano nel sud e sud-est del paese arabo. Queste forze sono state ritirate parzialmente nel marzo 2015, dopo l’inizio dell’invasione saudita dello Yemen.

Dall’inizio dell’aggressione militare di Riyadh contro Sanaa nel 2015, le amministrazioni di Barack Obama (2009-2017) e Donald Trump (2017-2021) hanno fornito supporto logistico e di intelligence alla coalizione saudita, un fatto seguito dall’attuale presidente degli Stati Uniti , Joe Biden, e sebbene nel febbraio 2021 avesse annunciato la fine di tale sostegno , in pratica gli Stati Uniti non ha mai preso le distanze dal loro alleato saudita.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago