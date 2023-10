Israele usa il fosforo bianco a Gaza, in Libano, mettendo in pericolo i civili: HRW

Human Rights Watch afferma che l’uso della sostanza chimica nelle aree popolate viola l’obbligo legale di evitare vittime civili.

Israele ha utilizzato il fosforo bianco nelle sue continue operazioni militari a Gaza e in Libano, mettendo seriamente a rischio i civili, ha affermato Human Rights Watch, a seguito di un’indagine.

Human Rights Watch ha affermato di aver verificato i filmati ripresi in Libano e Gaza rispettivamente martedì e mercoledì, che mostrano molteplici usi del fosforo bianco sparato dall’artiglieria sul porto di Gaza City e in due località rurali lungo il confine tra Israele e Libano.

Human Rights Watch ha anche intervistato due persone che hanno descritto un attacco a Gaza, ha detto il gruppo per i diritti umani.

HRW ha affermato che l’uso del fosforo bianco in aree densamente popolate viola l’obbligo di Israele, ai sensi del diritto internazionale, di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare danni ai civili.

“Ogni volta che il fosforo bianco viene utilizzato in aree civili affollate, comporta un alto rischio di ustioni atroci e sofferenze permanenti”, ha detto mercoledì in una dichiarazione Lama Fakih, direttore di HRW per il Medio Oriente e il Nord Africa.

“Il fosforo bianco è illegalmente indiscriminato quando esplode in aree urbane popolate, dove può bruciare case e causare danni enormi ai civili”.

Israele dovrebbe vietare l’uso di munizioni al fosforo bianco “airburst” nelle aree popolate, senza eccezioni, ha affermato il gruppo per i diritti, sottolineando la disponibilità di alternative non letali.

Brian Castner, un investigatore sugli armamenti di Amnesty International, ha detto di essere d’accordo con la valutazione dell’HWR secondo cui era stato utilizzato fosforo bianco.

“Esistono usi legittimi del fosforo bianco, per la marcatura e lo screening, ma sono molto, molto pochi”, ha detto Castner ad Al Jazeera.

“Il fosforo bianco non dovrebbe mai essere utilizzato in aree densamente popolate, e Gaza è uno dei luoghi più densamente popolati al mondo”.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione: Luciano Lago