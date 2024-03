Israele Uber Alles?

Le profonde tasche della lobby israeliana degli Stati Uniti e la manipolazione dei politici controllano le politiche americane. L’influenza di Israele si estende alla censura dei discorsi e dei social media. Una spaccatura nelle relazioni USA-Israele ha acceso il dibattito sul conflitto israeliano a Gaza. Aumenta la pressione per un cambiamento in vista delle elezioni americane.

Di Filippo Giraldi (*)

Ci sono stati alcuni sviluppi interessanti negli ultimi giorni relativi alla sottomissione dimostrata da parte di Israele del governo a tutti i livelli negli Stati Uniti, così come al suo dominio sui mezzi di intrattenimento e di informazione. Quasi tutti ora accettano che la situazione attuale non è dovuta al fatto che gli americani comuni apprezzano effettivamente ciò che Israele rappresenta, ma è piuttosto una conseguenza delle tasche profonde della lobby israeliana degli Stati Uniti e della corruzione che può essere comprata essendo disposti a spendere miliardi di dollari per sostenere un singola causa altamente focalizzata. E c’è anche lo strumento utilizzato frequentemente per tenere in riga politici potenzialmente problematici, ovvero la volontà di fare tutto il necessario per screditare ed emarginare tutti i critici dello Stato ebraico, comprese le affermazioni liberali, spesso false, sui presunti crimini di antisemitismo e negazione dell’Olocausto per demonizzare coloro che vengono presi di mira.

Sia l’attuale che i precedenti primi ministri israeliani si sono vantati di controllare gli Stati Uniti e ci sono prove che in effetti possano farlo. La cosa più scoraggiante nello sturm und drang indotto dai sionisti , che è una sorta di guerra segreta diretta contro la Costituzione degli Stati Uniti, è stato l’impatto sui diritti reali di tutti gli americani, inclusa la libertà di parola. La scorsa settimana Kristi Noem, governatrice del Sud Dakota e aspirante candidata alla vicepresidenza repubblicana, si è vantata della nuova legislazione nel suo stato che criminalizzerebbe l’antisemitismo. Poiché criticare Israele è considerato ipso facto antisemitismo e criminalizzato come un cosiddetto “crimine d’odio”, significa, come alcuni hanno osservato, che gli americani nel Sud Dakota e anche in Florida (grazie a Ron DeSantis) possono criticare il proprio paese, ma non lo Stato ebraico autoproclamato. Paul Craig Roberts la mette in un altro modo, osservando che “Trovo straordinario che gli ebrei siano gli unici tra tutte le etnie a poter controllare ciò che si può dire di loro.

La vera minaccia non è l’antisemitismo. La vera minaccia è la distruzione della libertà di parola e l’aumento di leggi basate sullo status che proteggono alcune etnie prescelte e ne perseguitano altre. Ciò che è veramente necessario è un’alleanza contro coloro che stanno distruggendo le basi della verità, della libertà e di un governo responsabile”.

La settimana scorsa c’è stato anche un voto interessante al Congresso, che ha bloccato o forzato la vendita del social media cinese e del sito di networking TikTok, che è diventato molto popolare tra i giovani di tutto il mondo. Ciò che non è stato molto discusso dai media prima del voto, che sosteneva che il sito fosse una “minaccia alla sicurezza nazionale”, era chi stava spingendo per il disegno di legge. In realtà, la storia nella storia riguardava ancora una volta Israele. “Abbiamo un grosso problema con TikTok” si è lamentato il grottesco amministratore delegato dell’Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt, apparentemente andando fuori di testa perché i giovani di tutto il mondo non si bevono più la propaganda israeliana dal momento che il sito ha qualcosa come una “memoria” che indirizza lettori e spettatori verso nuove informazioni o video per i quali avevano precedentemente espresso interesse. Molti utenti erano, secondo Greenblatt, interessati a ciò che sta accadendo a Gaza e ricevevano informazioni ostili a Israele.

L’approvazione a stragrande maggioranza del disegno di legge, che è stata portata al Congresso in tutta fretta, dimostra ancora una volta il potere della lobby israeliana. Secondo quanto riferito , l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) è stato fortemente impegnato nell’attività di lobbying fino allo svolgimento della votazione. Sfortunatamente dimostra come Israele sia in grado di decidere come gli americani scelgono di comunicare e socializzare tra loro e con il mondo. A riassumere il punto di vista della lobby israeliana sulla questione è stata la sempre deliziosa ex candidata presidenziale Nikki Haley, che ha risposto alla legislazione con “Abbiamo davvero bisogno di vietare TikTok una volta per tutte e lasciate che vi dica perché. Per ogni 30 minuti che qualcuno guarda TikTok ogni giorno, diventa il 17% più antisemita e più pro-Hamas”. E c’è ancora di più oltre al danno fatto. Il disegno di legge non vieta solo TikTok. Crea inoltre una nuova autorità unilaterale affinché qualsiasi presidente possa vietare qualsiasi app o sito Web che ritenga una “minaccia alla sicurezza nazionale” se posseduto o controllato da un “avversario straniero”, che include non solo la Cina ma anche Russia, Nord Corea e Iran. Addio libertà di parola e di associazione!

Quindi, in cambio di notevole dolore e di nulla di tangibile a beneficio degli Stati Uniti e dei suoi cittadini, Israele viene celebrato come il migliore amico dell’America e il più vicino a tutti”, ottenendo allo stesso tempo un giro gratuito di miliardi di dollari dai contribuenti statunitensi e una completa protezione politica conferita dai pagliacci che governano Washington, qualunque cosa faccia e quanti danni effettivamente infligga al popolo o agli interessi americani. In questo senso, la notizia più importante recentemente è stata la denuncia del leader della maggioranza al Senato Charles Schumer nei confronti del governo israeliano del primo ministro Benjamin Netanyahu in un discorso di 40 minuti pronunciato dall’aula del Senato seguito da un tweet X.

Schumer, che è l’ebreo eletto di più alto rango nel governo degli Stati Uniti, ha accusato Netanyahu di continuare la guerra di Gaza e di gestirla in modo tale da dimostrare che “ha perso la strada per consentire alla sua sopravvivenza politica di avere la precedenza sui migliori interessi di Israele”. Schumer ha osservato che il governo israeliano, chiunque lo guidi, deve apportare “correzioni di rotta” e che “[Netanyahu] è stato troppo disposto a tollerare il bilancio dei civili a Gaza, che sta spingendo il sostegno a Israele in tutto il mondo ai minimi storici. Israele non può sopravvivere se diventa un paria” tra le nazioni, cosa che in una certa misura è già avvenuta.

Alla luce di ciò, Schumer ha raccomandato che “In questo momento critico, credo che una nuova elezione sia l’unico modo per consentire un processo decisionale sano e aperto sul futuro di Israele”, ha detto Schumer in un discorso, aggiungendo che è “un momento in cui tanti israeliani hanno perso la fiducia nella visione e nella direzione del loro governo”.

Schumer ha anche criticato Netanyahu per aver rifiutato la proposta dell’amministrazione Biden di discutere l’istituzione di uno stato palestinese subito dopo la fine della guerra. “Come sostenitore di Israele da sempre, mi è diventato chiaro: la coalizione di Netanyahu non soddisfa più i bisogni di Israele dopo il 7 ottobre. Il mondo è cambiato – radicalmente – da allora, e il popolo israeliano è soffocato in questo momento dalla una visione di governo bloccata nel passato”. Ha aggiunto che “come democrazia, Israele ha il diritto di scegliere i propri leader, e dovremmo lasciare che le cose cadano dove vogliono. Ma la cosa importante è che agli israeliani venga data la possibilità di scegliere. È necessario un nuovo dibattito sul futuro di Israele. Secondo me, ciò si ottiene meglio tenendo un’elezione”.

Un’elezione non produrrebbe necessariamente un cambiamento nella politica di Gaza, dato che la maggior parte degli israeliani sostiene la guerra con un ampio margine, secondo i sondaggi d’opinione. Ma un sondaggio pubblicato a gennaio suggerisce che solo il 15% degli elettori vorrebbe che Netanyahu rimanesse in carica dopo la fine del conflitto. Il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz, rivale di Netanyahu e molto probabile successore, sostiene sostanzialmente il massacro di Gaza in corso con solo piccole deviazioni da ciò che sta facendo attualmente il primo ministro.

Molti democratici del Congresso hanno elogiato il discorso di Schumer e il successivo tweet di X, ma i repubblicani negli Stati Uniti e i leader in Israele hanno rapidamente risposto negativamente alle sue osservazioni. Il partito israeliano Likud afferma che Israele non è una “repubblica delle banane”, mentre il presidente della Camera Mike Johnson ha affermato in una dichiarazione “È altamente inappropriato e semplicemente sbagliato che il senatore Schumer chieda nuove elezioni in Israele”. Il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell è d’accordo con questo giudizio: “È grottesco e ipocrita per gli americani che si preoccupano eccessivamente dell’ingerenza straniera nella nostra democrazia chiedere la rimozione di un leader di Israele democraticamente eletto. Questo è senza precedenti”.

Opponendosi all’assalto repubblicano, alcuni democratici si sono opposti, tra cui il senatore Mark Warner della Virginia, che ha osservato che “Netanyahu non è stato certamente timido nel cercare di interferire nella politica americana”.

Il discorso di Schumer (nella foto) deve essere contestualizzato. Schumer, che è al Senato degli Stati Uniti da 25 anni, è sempre stato un forte e acritico sostenitore di ciò che fa Israele e di come gestisce la sua sicurezza. Ha descritto il proprio cognome come derivato dalla parola ebraica “shomer” che significa “protettore” o “guardiano” e ha elaborato questo tema per dichiarare apertamente di essere “protettore di Israele” al Senato. Detto questo, è del tutto possibile che Schumer creda davvero che il continuo massacro di palestinesi da parte di Israele, senza fine in vista, stia causando gravi danni alla vitalità a lungo termine dello Stato ebraico. Molti altri eminenti ebrei americani e amici di Israele, come Tom Friedman del New York Times , avvertono allo stesso modo che lo Stato ebraico sta agendo in modo sconsiderato, non nel proprio interesse personale. I sondaggi suggeriscono che Israele è la nazione più disprezzata al mondo a causa delle torture, della fame e dell’uccisione totale di civili palestinesi. Il numero due in questi sondaggi sono gli Stati Uniti, che stanno pagando il prezzo di essere il fornitore politico, finanziario e di armi di Netanyahu, consentendo le morti e rendendoli complici del conflitto, in gran parte fatto in segreto da Biden e dal Segretario di Stato Anthony. Questo lampeggia ed è coperto da una serie di bugie.

L’impatto delle azioni israeliane con le prossime elezioni negli Stati Uniti potrebbe aver motivato Schumer a parlare adesso mentre c’è ancora tempo per correggere la rotta e ridurre sia il bilancio delle vittime palestinesi sia il danno arrecato alla Casa Bianca. Il presidente Joe Biden quasi certamente avrebbe approvato il discorso di Schumer, ma tipicamente non ha voluto andare troppo avanti sulla questione. Il trucco sarà far sembrare il conflitto di Gaza come se fosse la guerra di Netanyahu, stabilendo al tempo stesso i propri principi “umanitari” in un modo che non incolpi effettivamente Israele. Sarà difficile e non c’è certezza del successo, ma Schumer e Biden potrebbero avvertire l’odore della sconfitta elettorale a novembre, con il margine di differenza rappresentato dalla guerra di Gaza e dal modo in cui la base del Partito Democratico e gli elettori indipendenti vi hanno risposto.

La Casa Bianca ha alleati potenti, cosa abbastanza interessante, nel Partito Repubblicano, che è stato trasformato in una macchina di propaganda amante di Israele, così come nei media mainstream, che continuano a inclinare la loro copertura di Gaza a favore di Israele. In effetti, le osservazioni di Schumer sono arrivate, non a caso, il giorno dopo che i repubblicani del Senato avevano invitato Netanyahu a parlare come loro ospite speciale ad un prossimo ritiro del partito a Washington. Gli elettori che sono sinceramente contrari alla guerra potrebbero benissimo votare democratico come il minore dei due mali, soprattutto considerando il consiglio di Donald Trump agli israeliani di “finire il lavoro” nei rapporti con i palestinesi. In ogni caso, è probabile che tali possibilità stiano attualmente frullando per le teste di Biden e Schumer, così come di coloro che dirigono la campagna del Partito Democratico.

E non commettere errori: l’Amministrazione si sta attualmente assicurando che coloro che vogliono continuare la lotta contro quella che viene costantemente etichettata come la minaccia terroristica internazionale, che giustifica le guerre in corso, abbiano qualcosa da promuovere. Lunedì scorso, in un’audizione annuale sulle minacce alla sicurezza globale tenutasi presso gli uffici del Senate Intelligence Committee, i massimi funzionari dell’intelligence americana hanno avvertito che la guerra a Gaza potrebbe incoraggiare i gruppi terroristici, che sono allineati nella loro opposizione agli Stati Uniti per il loro sostegno a Israele. “La crisi ha galvanizzato la violenza da parte di una serie di attori in tutto il mondo. E anche se è troppo presto per dirlo, è probabile che il conflitto di Gaza avrà un impatto generazionale sul terrorismo”, ha detto Avril Haines, che è ovviamente ebrea, direttrice dell’intelligence nazionale.

Durante l’incontro il senatore Tom Cotton, repubblicano dell’Arkansas e convinto sostenitore di Israele, ha esortato il direttore della CIA William Burns e Haines a confutare le accuse dei critici secondo cui Israele sta “sterminando il popolo palestinese” con la sua campagna militare”. In effetti, a parte gli apologeti sionisti come Cotton, nessuno nella stanza ha suggerito che porre fine al genocidio israeliano potrebbe essere il modo migliore per porre fine alla proliferante minaccia terroristica.

E così il ritmo continua. Come fare tutto ciò che Israele vuole senza dare l’impressione di farlo ha afflitto ogni Casa Bianca dai tempi di Harry Truman, solo che è diventato più difficile da eseguire man mano che il comportamento di Israele è peggiorato e i politici americani sono diventati più corrotti e apertamente dipendenti dai contributi politici ebraici. Sarà interessante vedere se il discorso di Schumer avrà effettivamente una certa risonanza o servirà solo a ingannare l’opinione pubblica facendogli credere che il governo americano abbia effettivamente riconquistato la propria indipendenza. Solo il tempo lo dirà, ma potrebbe diventare una corsa interessante politicamente parlando da qui a novembre.

*Philip M. Giraldi, Ph.D., è direttore esecutivo del Council for the National Interest, una fondazione educativa deducibile dalle tasse 501(c)3 (numero ID federale n. 52-1739023) che persegue una politica estera statunitense più basata sugli interessi nel Medio Oriente. Il sito web è Councilforthenationalinterest.org, l’indirizzo è PO Box 2157, Purcellville VA 20134 e la sua email è inform@cnionline.org . Tramite UNZ

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago