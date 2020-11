Conflitto in Siria

Israele teme la saldatura tra le forze siriane e quelle iraniane nel sud della Siria

da Redazione

Si è saputo che i recenti attacchi israeliani sulla Siria miravano all’Ufficio del comandante senior siriano.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno preso di mira l’ufficio del generale Akram Hawija, comandante della 7° Divisione dell’ Esercito arabo/Siriano , durante i recenti attacchi contro la Siria, questo ha riferito il 19 novembre la sede a Washington della Alhurra TV , citando una fonte israeliana che ha familiarità con la situazione.

All’inizio del 18 novembre una serie di attacchi israeliani hanno preso di mira numerose basi siriane e presunte iraniane nelle regioni centrali e meridionali della Siria sulla linea di separazione Israele-Siria nelle alture del Golan occupate.

L’ufficio personale del Magg. Gen. Hawija è stato distrutto negli attacchi che hanno spazzato via l’intera sede del 7 ° Divisione.

Hawija era uno dei cinque alti ufficiali siriani che sono stati recentemente minacciati da Israele. L’IDF ha avvertito gli ufficiali siriani di non cooperare con l’Iran o con Hezbollah libanese in volantini lanciati lungo la linea di separazione il mese scorso.

La fonte israeliana senza nome ha detto ad Alhurra che l’Iran sta approfittando delle pessime condizioni nel sud della Siria per reclutare combattenti.

Ufficiali siriani sul fronte

“Israele è pronto a fornire loro [i civili nel sud della Siria] gli aiuti necessari attraverso organizzazioni internazionali come la Croce Rossa o le forze delle Nazioni Unite nel Golan”, ha detto la fonte.

Israele è preoccupato che l’Iran ei suoi alleati stiano costruendo una “resistenza” nel sud della Siria. I tentativi di Tell Aviv di spingere le forze iraniane fuori dalla regione attraverso l’uso della forza sono stati finora un fallimento.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago