Israele sull’orlo di una guerra totale con il Libano? L’opzione delle armi di Hezbollah spaventa gli israeliani

di ELIA J. MAGNIER

Alti ufficiali dell’esercito israeliano incitano il ministro della Difesa Yoav Galant a lanciare attacchi militari decisivi contro Hezbollah. Questa azione è vista come un mezzo per stabilire una deterrenza e “dare una lezione” al Libano, un paese ritenuto colpevole di aver trascinato Israele in un conflitto indesiderato dall’8 ottobre.

I media israeliani hanno evidenziato le discussioni tra i leader politici su una proposta di cessate il fuoco di 48 ore avviata da Israele. L’implicazione è chiara: se Hezbollah non rispetterà questo cessate il fuoco, Israele potrebbe ricorrere alla guerra. Hezbollah non è interessato a discutere o prendere in considerazione qualsiasi proposta israeliana che non includa una tregua a Gaza.

Una simile mossa equivarrebbe ad un “suicidio” militare, politico ed economico per Israele, date le complessità e le potenziali ripercussioni di una guerra con il Libano? Il ministro della Difesa Galant ha riconosciuto ” le difficoltà e il livello di distruzione che qualsiasi conflitto con il Libano comporterebbe per Israele” , per non parlare degli “effetti devastanti che avrebbe sullo stesso Libano e su Hezbollah” .

Inoltre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non subisce alcuna pressione interna da parte dei suoi alleati estremisti del governo affinché portino avanti una guerra con il Libano, contrariamente alle loro richieste di occupare Gaza e di continuare la guerra fino alla fine del controllo palestinese. Questa situazione presenta uno scenario delicato e potenzialmente instabile per la regione del Medio Oriente.

Con una mossa senza precedenti, le famiglie dei prigionieri israeliani si sono introdotte nella Commissione Finanze della Knesset a Gerusalemme. La loro richiesta è evidente: cedere alle richieste della resistenza palestinese di fermare la guerra e accelerare la conclusione di un accordo sullo scambio di prigionieri. Questa situazione è stata creata dalla cattura di un numero compreso tra 120 e 136 israeliani da parte dei gruppi della resistenza a Gaza , un fatto che aumenta la pressione sul primo ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu si trova in una posizione difficile con opzioni limitate. È sottoposto a notevoli pressioni non solo da parte di queste famiglie ma anche da parte del suo minigoverno . Tra le figure chiave che esercitano questa pressione ci sono i ministri Benjamin (Beny) Gantz e Yoav Galant, generali militari esperti che si oppongono all’approccio alla guerra del loro primo ministro. La loro prospettiva differisce notevolmente da quella di Netanyahu. Vedono il suo approccio guidato più da motivazioni politiche personali per mantenere il potere ed evitare la responsabilità interna piuttosto che da considerazioni strategiche.

Fonte: https://ejmagnier.com/

Traduzione: Luciano Lago