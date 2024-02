Israele sta perdendo la guerra, ma cosa possono fare di più gli americani?

di Eric Striker

All’inizio di questa settimana, le forze appoggiate dall’Iran (Asse della Resistenza) hanno lanciato un attacco con droni che ha ucciso tre soldati americani presso l’avamposto della Torre-22 nella nazione sovrana della Giordania. I timori di una guerra regionale più ampia non sono mai stati così grandi.

La Torre-22 è una zona di sicurezza logistica situata a due passi dalla Siria, utilizzata per supportare la base aerea di al-Tanf, situata illegalmente nel territorio siriano occupato dagli Stati Uniti. La struttura di al-Tanf, che funzionari ebrei “americani” della politica estera hanno creato durante l’operazione Inherent Resolve per impedire alla Siria l’accesso all’autostrada Damasco-Baghdad , è una fonte di continui misfatti nella regione.

Diversi servizi di intelligence , membri delle tribù arabe locali ed ex agenti paramilitari impiegati dalla CIA ad al-Tanf hanno accusato la base di essere un centro segreto di addestramento e rifornimento per lo Stato islamico (noto anche come ISIS o ISIS) e Al-Qaeda . Ai terroristi di queste organizzazioni criminali (proxy occidentali) vengono fornite armi e poi inviati a devastare le truppe e i civili russi, siriani e iraniani a Homs, Deir Ez-zor e altrove, nonché nel territorio iracheno vicino.

Per questo motivo, la base di al-Tanf e la sua circostante “zona di deconflitto” di 34 miglia sono da anni l’obiettivo di una miriade di attori, inclusa l’ aviazione russa .

La decisione dei combattenti della resistenza irachena di colpire al-Tanf sul lato meno difeso della Giordania era probabilmente intesa a versare sangue in vendetta per l’ assassinio da parte degli Stati Uniti del leader dell’Unità di mobilitazione popolare Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari, assassinato da un drone in pieno giorno, durante un attacco davanti al palazzo del Ministero degli Interni del governo iracheno all’inizio di gennaio. Joe Biden potrebbe aver finto shock e indignazione in pubblico, ma è improbabile che Washington sia rimasta troppo sorpresa dalla risposta a questa azione.

Gli analisti di politica estera hanno concluso che il dispiegamento di truppe statunitensi in queste zone di conflitto sono provocazioni e che i soldati sono deliberatamente esposti al pericolo come “ cavi di innesco ” per giustificare un impegno più profondo degli Stati Uniti a nome di Israele .

Base di Al Tanf

Israele è sconfitto

Washington ha esaurito quasi tutti i possibili mezzi d’azione per consentire a Israele di agire liberamente contro i palestinesi, senza alcuna linea rossa. Da quando è iniziata l’invasione di Gaza da parte della nazione ebraica, gli Stati Uniti hanno inviato la loro marina nel Mediterraneo orientale per scoraggiare Hezbollah al confine settentrionale di Israele, oltre all’invio di 2.000 soldati delle forze speciali e a massicci trasferimenti di armi ( compresa la presa di proiettili di artiglieria di cui c’era disperatamente bisogno). dall’esercito ucraino al collasso per aiutare il criminale Benjamin Netanyahu a scatenare una violenza senza precedenti.

Dal 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno assassinato incessantemente leader anti-israeliani in Iraq e Siria e bombardato impunemente strutture utilizzate dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno lanciato una campagna militare contro gli Houthi nello Yemen, l’Operazione Prosperity Guardian , per salvaguardare gli interessi economici israeliani nel Mar Rosso a spese di tutti gli altri. Gli Stati Uniti e il loro stato vassallo britannico hanno agito come sostenitori di Israele dinanzi ai forum internazionali, proteggendo lo stato ebraico dalle significative conseguenze diplomatiche delle sue sistematiche atrocità contro donne e bambini.

Quali nuove opzioni di escalation ha l’amministrazione Biden? Finora nessuna delle azioni sopra menzionate è riuscita a scoraggiare gli oppositori regionali di Israele, la cui unica richiesta è che Tel Aviv fermi il massacro.

In generale, la guerra di Israele a Gaza è un fallimento. Le vittime aumentano, cresce la rabbia pubblica per l’inettitudine di Netanyahu e, dopo 117 giorni di guerra, non è stato raggiunto un solo obiettivo strategico. (Vedi: Offensiva contro Gaza. Prime fratture in Israele )

Trasporto feriti israeliani

Politicamente e moralmente, l’orgogliosa disumanità dei leader ebrei ha causato un’impennata record del sentimento antiebraico e antisionista su scala globale.

Le forze israeliane hanno bloccato la loro missione per liberare gli ostaggi al di fuori dei canali diplomatici, motivo di imbarazzo personale per Netanyahu. I media israeliani hanno riportato storie di soldati dell’IDF che hanno ucciso la propria gente con gas velenosi in attacchi chimici contro militanti nei tunnel di Hamas. In un altro aneddoto, tre ostaggi ebrei che sventolavano bandiere bianche furono giustiziati a sangue freddo dai soldati dell’IDF, che li scambiarono remotamente per civili palestinesi.

L’entità del logoramento dell’esercito israeliano non è nota. Seguendo la strategia di propaganda ucraina di Zelenskyj, la censura militare dell’IDF ha imposto un ordine di silenzio senza precedenti sulle perdite subite finora durante la guerra. Ciò ha demoralizzato gli israeliani che vogliono riconoscere pubblicamente come eroi i soldati caduti nelle loro famiglie, soprattutto perché il governo Netanyahu non riesce, nella pratica, a contenere le forti voci di perdite storicamente senza precedenti . Per avere un’idea generale delle perdite israeliane durante la guerra, un’indagine di Haaretz di dicembre ha rilevato che più di 10.500 soldati dell’IDF erano stati ricoverati negli ospedali per ferite sul campo di battaglia. Si stima che i morti siano migliaia .

Da parte palestinese, quasi tutte le perdite inflitte da Israele sono militarmente insignificanti. Almeno il 90% dei palestinesi uccisi da Israele sono civili indifesi, di cui il 40%, ovvero 11.000, sono bambini . Ciò non ha precedenti nella storia delle guerre ed è inequivocabilmente un crimine contro l’umanità secondo il diritto internazionale. In confronto, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Alleati usarono il bombardamento ad area dei civili come politica in casi come quello di Dresda, il tasso di vittime civili non superò mai il 50%. Massacrare le donne, i bambini e gli anziani di Gaza è un obiettivo segreto e scarsamente custodito di questa guerra .

In aggiunta alle sofferenze di Israele, l’esercito ammette che la stragrande maggioranza delle centinaia di chilometri di sofisticati tunnel di Hamas rimangono intatti. I video diffusi quotidianamente da Hezbollah e Hamas mostrano gli israeliani in piedi davanti a finestre che i cecchini palestinesi possono facilmente mettere fuori combattimento, e mostrano anche i loro carri armati, quasi sempre privi di supporto di fanteria, diretti verso evidenti imboscate. Il regime di Mahmoud Abbas in Cisgiordania, sostenuto dagli Stati Uniti, è stato completamente screditato, mentre gli israeliani sfogano la loro frustrazione su una Cisgiordania in gran parte disarmata. Le infrastrutture civili di Gaza hanno subito una distruzione equivalente a quella di Hiroshima e Nagasaki messe insieme, ma questo non ha fatto altro che galvanizzare ulteriormente i palestinesi a sostenere Hamas, dando allo stesso tempo all’esercito di Gaza molte macerie tra cui i combattenti della resistenza possono attestarsi e difendersi. Il mito che ha paralizzato il mondo arabo per decenni, quello dell ‘”esercito invincibile “, è stato sostituito dall’immagine più accurata di un esercito del Terzo Mondo che brandisce le prime armi americane ed europee al mondo.

Distruzioni a Gaza

Nel nord di Gaza, a cui Netanyahu si è aggrappato come prova dei suoi progressi nella guerra, è stato appena annunciato che le forze israeliane sono state costrette a ritirarsi e che Hamas sta riconquistando il potere. Coloni ebrei e kibbutz si rifiutano di tornare nelle aree intorno a Gaza, una delle tante vittorie simboliche per i palestinesi che lottano per reclamare la loro terra.

In realtà, a Gaza non c’è altra scelta che la diplomazia. Il governo americano – rappresentato dagli ebrei Antony Blinken e Amos Hochstein – propone ora negoziati con i palestinesi nella speranza di mettere un laccio emostatico agli insuccessi di Israele. Questo ha tutte le insidie ​​​​di una truffa familiare. Gli Stati Uniti e Israele offrono attualmente ai leader di Hamas un passaggio sicuro verso paesi terzi e un cessate il fuoco temporaneo di due mesi in cambio di tutti gli ostaggi, ma tutti sanno che Israele si limiterà ad assassinare questi leader e continuerà a bombardare Gaza in un secondo momento.. Alcuni rapporti suggeriscono addirittura che gli Stati Uniti potrebbero prospettare ad Hamas la prospettiva di creare uno Stato palestinese , ma solo all’assurda condizione che esso venga smilitarizzato e posto sotto il dominio comperato e impopolare dell’Autorità Palestinese.

È improbabile che i palestinesi rinuncino facilmente alla loro principale merce di scambio – gli ostaggi ebrei – e da parte loro commetterebbero un suicidio. L’esperienza degli Accordi di Oslo resta impressa nella memoria nazionale del popolo palestinese. Hanno buone ragioni per credere che non appena Israele otterrà ciò che vuole, violerà tutti i termini dell’accordo con il pieno sostegno degli Stati Uniti e riprenderà la sua spietata guerra di pulizia etnica da dove si era interrotta.

L’amministrazione Biden è impegnata a giocare duro, come dimostra l’improvvisa decisione di interrompere l’accesso al cibo e alle medicine. L’obiettivo è rendere i palestinesi più arrendevoli a questi discorsi in malafede. Questa settimana, gli Stati Uniti e i suoi stati satelliti hanno annunciato che avrebbero tagliato i fondi dell’UNRWA, cosa che, secondo il capo delle Nazioni Unite, sarebbe catastrofica per i civili palestinesi già sofferenti. Il falso pretesto addotto dall’ebreo Blinken per giustificare questa decisione è che i torturatori israeliani hanno le prove che gli operatori umanitari dell’ONU, uccisi indiscriminatamente mentre svolgevano attività umanitarie a Gaza, erano segretamente membri di Hamas. Questo tipo di sciocchezze sono state certamente ottenute sotto tortura. Gli agenti dello Shin Bet, che hanno arrestato arbitrariamente tutti i palestinesi – giornalisti, lavoratori, personale medico impiegato dalle Nazioni Unite – ai quali hanno accesso e li hanno sottoposti a detenzione in incommunicado , dove i prigionieri vengono brutalmente picchiati, privati ​​del sonno, privati ​​di cibo e acqua e sodomizzato con oggetti metallici. Le vittime della tortura israeliana muoiono regolarmente in prigionia.

Stati Uniti, Israele e Libano

Se un accordo di pace venisse negoziato con successo nel conflitto Israele-Hamas, non si dovrebbe automaticamente presumere che una guerra regionale più ampia sia stata evitata, come suggerisce il rafforzamento militare israeliano al confine libanese.

Alcuni nel mondo arabo hanno criticato la paziente strategia di Hezbollah nel nord di Israele ritenendola troppo scarna, ma si tratta di un’interpretazione errata. Hezbollah ha effettivamente utilizzato una piccola parte delle sue risorse per impegnarsi in scambi di ritorsione contro le forze israeliane, che di fatto hanno costretto l’esercito ebraico a dividere il suo esercito tra il confine libanese e Gaza. Il dolore inflitto alla parte israeliana si sta aggravando, con i video diffusi da Hezbollah che confutano in modo imbarazzante le precedenti affermazioni di Israele secondo cui nessun soldato è morto sul fronte settentrionale.

Soprattutto, il principale successo di Hezbollah è stato quello di costringere più di 100.000 ebrei al confine libanese a evacuare nel centro del paese. Hezbollah ha preso di mira gli insediamenti residenziali ebraici come rappresaglia per gli attacchi israeliani contro civili libanesi e palestinesi, aggiungendo una dimensione completamente nuova a questo conflitto. L’ironia del fatto che gli ebrei costringano il popolo palestinese a vivere come rifugiati e siano costretti loro stessi a lasciare le proprie case e vivere nei campi è un colpo devastante alla promessa centrale del progetto sionista: agli ebrei è permesso vivere dove vogliono, anche in altri paesi. , rubando la terra degli indigeni.

La maggior parte degli analisti ritiene che la promessa di Biden di una nuova dottrina di misure estreme non includa un attacco sul territorio iraniano a causa dell’alta probabilità che l’America perderebbe. Questo è discutibile, poiché il sostegno di Washington a Israele non si basa sulle leggi del normale ragionamento geopolitico.

Se un attacco ufficiale degli Stati Uniti al territorio iraniano non è un’opzione, gli osservatori dovrebbero rivolgere la loro attenzione alle agghiaccianti minacce di Netanyahu di trasformare “Beirut in Gaza”.

Reparto Hezbollah Libano

Un’offensiva israeliana in Libano presenta molti svantaggi. Una guerra con Hezbollah minaccerebbe semplicemente l’estinzione dello stato sionista senza un significativo intervento statunitense – che è sostanzialmente garantito – a suo favore. La milizia libanese dispone di missili supersonici, droni suicidi e missili balistici di precisione Fattah che potrebbero devastare Haifa e Tel Aviv. Si ritiene che se le attuali scaramucce dovessero intensificarsi, Hezbollah travolgerebbe Iron Dome con massicci sbarramenti di razzi esca a buon mercato, che lascerebbero le difese dello Stato ebraico vulnerabili ad armi più avanzate e letali.

Finora Hezbollah non ha avuto alcuna interazione cinetica con gli Stati Uniti, ma il Dipartimento del Tesoro americano li ha comunque presi di mira con nuove sanzioni . I tentativi francesi e americani di isolare strategicamente Hezbollah in Libano, principalmente finanziando l’esercito libanese come contrappeso, sono falliti a causa delle leggi che richiedono una rappresentanza sciita pro-Hezbollah nelle forze armate nazionali multireligiose. Storicamente, i tentativi francesi e americani di intervenire in Libano nella speranza di far pendere la bilancia a favore di Israele si sono rivelati insostenibili e si sono conclusi con un disastro.

Affinché Israele abbia una possibilità contro Hezbollah, gli Stati Uniti saranno costretti a dare priorità alla fine temporanea delle ostilità a Gaza, intensificando al tempo stesso l’azione contro gli alleati meno potenti dell’Iran in Yemen, Iraq e Siria. Washington potrebbe anche cercare di interrompere la rotta di rifornimento tra l’Iran e Hezbollah.

Questa rimarrà una sfida. L’unico vantaggio di Israele e degli Stati Uniti rispetto all’Iran e ai suoi affiliati è la prospettiva di un attacco nucleare preventivo, ma l’Iran ha sviluppato il suo programma nucleare al punto da poter produrre queste armi con un preavviso di due settimane.

Andando avanti, qualsiasi scenario tra Stati Uniti e Israele sarà doloroso, fatta eccezione per una diplomazia basata sul buon senso. Se Biden non riuscisse a portare avanti gli obiettivi bellici di Israele nelle sue prossime azioni, la possente lobby ebraica farà tutto ciò che è in suo potere per garantire che non vinca la rielezione.

Fonte: Numidia via La Cause du Peuple

Traduzione: Luciano Lago